Cuatro iconos de la música universal presentan sus nuevos trabajos

Todos pasan los 70 años, son absolutos mitos vivientes del rock o la canción de autor, pero todos vienen con novedades musicales bajo el brazo. Y es que, si bien los principales lanzamientos de la industria ponen la mirada en otro tipo de productos, para los amantes de los artistas clásicos este viernes 7 de septiembre será recordado por muchos como el fin de semana de las novedades discográficas que ha devuelto a las bateas a Paul McCartney, Paul Simon, Rod Stewart y Víctor Manuel.

PAUL MCCARTNEY – EGYPT STATION

Solo una vez había pasado tanto tiempo entre un disco y otro de Macca, y también fue en este siglo, cuando dejó pasar un lustro entre Memory Almost Full y Kisses on the Bottom entre 2007 y 2012. Ahora, cinco años después de New llega un Egypt Station del que ya había presentado tres singles pero que, quienes lo habían podido escuchar al completo (son dieciséis pistas, entre ellas introducciones y canciones instrumentales), aseguraban que se trataba del mejor álbum en solitario del ex beatle desde Band of the Run, hace 45 años.

No solo no tiene nada que envidiar a aquel álbum, sino que McCartney parece haber recuperado el tino del que es uno de los mejores compositores de la historia. No solo se permite licencias a la hora de acercarse a una sonoridad más contemporánea, y dejando las que posiblemente sean algunas de las mejores canciones que haya compuesto en solitario: tanto cuando se pone beatle (I Don’t Know) como cuando se pone rockero (Come On to Me), pero, sobre todo, cuando consigue desarrollar una marca que se mueve entre el Lennon y el Paul más etéreo (People Want Peace), cuando se pone folky (Happy With You), cuando se acerca a las teclas psicodélicas del Sgt. Pepper’s (Do It Now) e incluso cuando se pone tropical (Back in Brazil).

Desde ya, Paul ha firmado uno de los discos del año. Y no porque sea él (que también).

PAUL SIMON – IN THE BLUE LIGHT

La gira de Stranger to Stranger que lo trajo a España fue la última de Paul Simon. Anunció este año que dejaría los escenarios la mitad más productiva de Simon & Garfunkel, y así lo certificó con un multitudinario concierto en Londres este verano. Pero no tocar en directo no significa dejar de componer discos maravillosos, como lo fue el que publicó hace precisamente un par de años.

En In the Blue Light, sus nuevas diez canciones, se aleja un poco del registro wolrd music que volvió a plasmar en Stranger to Stranger (y del que te hablamos aquí): en este, tira de sonidos brass, de aires blues a lo Eric Clapton (One Man’s Ceiling is Another Man’s Floor), juega a la mística de autor (Love), aires a un Mago de Oz sinfónico y bosquejado (Can’t Run But y Pigs, Sheep and Wolves), se lanza con valses que suenan antiguos pero profundísimos (The Teacher) y deja su inherente marca de cantautor surrealista pero romántico (Darling Lorraine).

Una nueva obra maestra de un Simon que está viviendo una enésima juventud creativa dorada.

ROD STEWART – LOOK IN HER EYES

Se había dejado querer hace unos meses por DNCE, el grupo que capitanea Joe Jonas, uno de los Jonas Brothers, en la reversión que presentar de Da Ya Think I’m Sexy?, uno de los clásicos más universales de Rod Stewart. De alguna manera, el tipo con una de las voces más rasgadas de la historia del rock and roll comenzaba a abrirse a una sonoridad más contemporánea.

Y parece que por ahí irán los tiros del nuevo disco del que fuera líder de los Small Faces, Blood Red Roses, que verá la luz el próximo 28 de septiembre. Y si en Didn’t I, el single que presentó el pasado mes de julio, resonaban ecos que parecían fundir a Mark Knopfler con Coldplay; en Look in her Eyes, la canción que presenta hoy, se permite baterías programadas y una sonoridad rocktrónica que parece reformular algunas de las marcas de un Rod Stewart que, a diferencia de en sus últimos y algo desapercibidos álbumes, ahora pretende revolucionarse a sí mismo para revolucionar a los demás.

VÍCTOR MANUEL – ALLÁ ARRIBA AL NORTE

Si bien en la última década no ha parado de tocar, e incluso se publicaron recopilatorios, directos, el regreso de El gusto es nuestro y un álbum a pachas con su esposa Ana Belén (Canciones regaladas), Víctor Manuel llevaba diez años sin publicar nuevas canciones. Concretamente, desde aquel No hay nada mejor que escribir una canción que vio la luz en 2008.

Ahora, eso se ha acabado. El cantante de Mieres tiene listo en la casilla de salida Casi nada está en su sitio, un nuevo repertorio que verá la luz el próximo 5 de octubre y que ha decidido adelantar con Allá arriba al norte, un nuevo homenaje a su Asturias natal, con una orquestación entre épica y sinfónica, con guiños a sonoridades tradicionales, pero en un registro quizá demasiado grandilocuente y pomposo, como de gala de televisión algo plastificada.

Veremos cómo se menea el resto del nuevo cancionero de uno de nuestros cantautores más importantes.

Novedades Old School