No sabemos si, como le dice Carlangas al oído a Dellafuente al final de Ya no te veo, el single que presentan hoy, el trapero andaluz debería hacerse rockero porque, como el líder de Novedades Carmimha le asegura, está “perdiendo dinero”. Lo que sí sabemos es que la suma de la banda gallega que más ha crecido esta última década y uno de los máximos exponentes de la nueva música urbana han conseguido traer el mejor postre para la cena de fin de año: una de las mejores canciones del año, y un cambio de paradigma en sí mismo.

Si bien no es la primera vez este año que un artista urbano se acerca a un proyecto de corte más orgánico (Cupido ha fundido en un proyecto común a Pimp Flaco con Solo Astra; y C. Tangana se acercó al bolero estopero con la ayuda del Niño de Elche), pero probablemente sí que esta Ya no te veo que se pone en circulación hoy mismo es la que más y mejor ha conseguido desarrollar un sonido en el que no se desatiende la innata capacidad de Novedades Carminha por desarrollar un sonido pop negro pero sin olvidarse de la verbena y la banda sonora de las pistas de coches de choque, y la evidente destreza pop de un Dellafuente que ha conseguido imprimir trazas raciales flamencas a la sonoridad urbana.

La canción es el resultado de una convivencia de cinco días entre combo gallego y el artista granadino en La Residencia propuesta por Ángel Carmona en el programa Hoy empieza todo que presenta cada mañana por Radio 3 en los Estudios Mans de Coruña, por el que pasaron otras contracciones musicales como las de Viva Suecia y Rufus T. Firefly, Love of Lesbian e Iván Ferreiro y Coque Malla y Morgan. En este caso, gallegos y andaluz han conseguido componer una de esas canciones-bisagra, en donde las marcas más reconocibles de ambos proyectos se funden en un abrazo musical. Un abrazo que desde hoy podemos disfrutar en todas las plataformas digitales y que formará parte del inminente quinto álbum de Novedades Carminha, que verá la luz en las primeras semanas del 2019.

