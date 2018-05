Christopher Wallace quiso llamarse Biggie Smalls, pero por problemas de derechos de autor con la película Let’s Do It Again, tuvo que conformarse con otro alias: Notorious Big. Biggie no sólo fue y será uno de los mejores rappers de la historia sino también uno de mis favoritos.

Lo suyo hubiera sido escribir este artículo el año pasado, con la celebración de su 45 cumpleaños (45 suena mejor que 46, pero en realidad, ¿qué mas da?, cualquier excusa es buena para hablar de este superlativo e irrepetible MC). Un MC de Brooklyn abandonado por su padre cuando tenía dos años y criado por su madre, una inmigrante jamaicana y profesora de matemáticas. Wallace fue compañero de High School de Jay-Z y Busta Rhymes. Pero Christopher descubrió lo rentable que era el mundo del narcotráfico y abandonó la High School cuando tenía 17. Esas esquinas de la calle Fulton en las que vendía crack fueron testigos de sus precoces y soberbios freestyles.



Sus coqueteos con el trapicheo lo llevaron a la cárcel, en donde aprovechó para ir esculpiendo más y mejor su flow. Entre rima y rima, su primea hija, T’yanna, se gestaba en el vientre de su novia, la también estrella de rap y R&B Faith Evans. Tiempo después, un DJ al que llamaban Mr. Cee pinchaba música en un local al que se acercó Biggie. Agarró el micro, se puso a rapear sobre una base, y parece ser que los presentes fliparon como nunca antes lo habían hecho.

Biggie murió con 24 años. ¿Qué había hecho yo con 24? Él, por ejemplo, consiguió grabar una canción con Michael Jackson; o vender 28 millones de copias del disco que se publicó tres días después de morir”

Mr. Cee le recomendó a Biggie grabar una maqueta, como así hizo. La resonancia de esa maqueta llegó hasta la revista de hip-hop The Source y hasta los oídos del productor Puff Daddy. Party & Bullshit fue la primera bomba, el primer single de Daddy y Biggie. En uno de los muchos bolos en los que se cantó esa canción estaba presente Tupac Shakur, futuro amigo de Notorious y futura estrella del rap.

En fin, muchos ya sabéis cómo acabó la historia. El 7 de Septiembre del 96, tras un combate de boxeo entre Tyson y Seldon, cerca de la intersección entre East Flamingo Road y Koval Lane, cuatro tipos se bajaron de un Cadillac Blanco y acribillaron a tiros a Tupac. La respuesta fue inminente. El 9 de Marzo del 97, a la salida de la entrega de los premios Soul Train Music, el coche de Biggie paró en un semáforo, junto a él, un Chevrolet Impala negro, y en su interior, los tipos que llenaron su cuerpo de plomo. La guerra West Coast/East Coast por fin tenía a dos mártires a la altura de las circunstancias.

Biggie murió con 24 años. ¿Qué había hecho yo con 24? Él, por ejemplo, consiguió grabar una canción con Michael Jackson. Otro ejemplo, su segundo y último disco de estudio, Life After Death, vendió 28 millones de copias, lástima que él muriera tres días antes de su publicación.

“Elegancia, potencia, estilo, seguridad, arrogancia, personalidad. Notorious puede sonar en los bafles del gueto más chungo del Bronx o el la fiesta más lujosa de Saint-Tropez. Así se las gasta el bueno de Biggie. Un niño prodigio de casi 180 kilos que nunca llegó a plasmar en papel sus letras, simplemente las memorizaba”

Pero mi favorito es su disco de debut: Ready to Die. La quintaesencia del rap. Después de esto, poco más puedo añadir. DJ Premier o Lord Finesse fueron algunos de sus productores. He perdido la cuenta de las veces que he escuchado este disco. Elegancia, potencia, estilo, seguridad, arrogancia, personalidad. Notorious puede sonar en los bafles del gueto más chungo del Bronx o el la fiesta más lujosa de Saint-Tropez. Así se las gasta el bueno de Biggie. Un niño prodigio de casi 180 kilos que nunca llegó a plasmar en papel sus letras, simplemente las memorizaba. Como dato curioso añadir que la verdadera vocación de Christopher no fue el rap sino la odontología. Os dejo con uno de mis tracks, Warning, canción que escucho mientras remato este texto.

