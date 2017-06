Hace años que lo que era un secreto a voces está en boca de todos: el panorama festivalero portugués tiene muy poquito que envidiar al español. Los números no son tan impresionantes como los que se dan aquí (aunque Portugal tiene menos de la cuarta parte de habitantes que tenemos en nuestro país), pero citas como el Super Bock Super Rock, Paredes de Coura o Marés Vivas se caracterizan por ofrecer grandes nombres en sus escenarios principales, cuidadísimas selecciones de música electrónica, y el intento por no sobrecargar los escenarios secundarios con grupos de escaso interés. Y, a la cabeza de todos estos nombres, lleva años encontrándose el NOS Alive, que este año volverá a recalar en la capital lusa entre el 6 y el 8 de julio.

Un festival grande, pero sin agobios

El festival lisboeta lleva celebrándose desde 2007 y siempre ha sido fiel a una filosofía: un escenario principal con muchos de los nombres más relevantes que estén girando en el correspondiente verano; un segundo escenario con una selección indie de gusto británico y una carpa de música electrónica. Entre medias espacio, merenderos, la brisa de la desembocadura del Tajo y restauración a precios razonables. Si a eso le añades una zona de acampada amplia, con piscina, bien cuidada y número limitado de plazas, la cosa suena demasiado bien.

En una época en la que la moda parecen ser los eventos con más de 10 escenarios en los que se imponen las carreras de un extremo a otro de los kilométricos recintos mientras acarreas una cerveza cobrada a precio de sangre de unicornio, el NOS Alive se lleva el gato al agua con una propuesta diferente.

Aunque alguna cosa puede solapar, el horario del festival no está plagado de coincidencias dolorosas y en la que al final te das cuenta de que no has visto ni a la mitad de las bandas del cartel que tenías en mente cuando compraste el abono. Será casualidad que lleven dos años consecutivos plantándose en marzo con todos los abonos vendidos. O será que hay quien prefiere disfrutar de la música en vez de correr entre escenarios como pollo sin cabeza.

Música, playa y oferta cultural

Una de las principales bazas que juega el NOS es su ubicación. Por un lado, a dos pasos al sur, la ciudad blanca, Lisboa, uno de esos sitios de las que no se llega a aburrir uno nunca. Poseedora de una oferta cultural inmensa, una riqueza gastronómica adictiva y gran disponibilidad de alojamientos para el visitante. Por supuesto se pone algo más cara el fin de semana del festival, pero aún así es mucho más asequible que la mayoría de las grandes ciudades europeas que albergan eventos musicales de relevancia.

Pero, a su vez, ubicado en Oerias y muy cerca de Cascais, extensas villas turísticas al norte de la capital lusa, llenas de playas amplias y cuidadas en las que cargar las pilas antes de las noches de festival. Toda la costa está conectada mediante trenes regionales, una de cuyas paradas queda muy próxima a la entrada al recinto del NOS Alive, de manera que acceder en transporte público es una tarea factible. Los horarios se prolongan, además, para adaptarse a la salida del festival.

Cartel

El buen gusto suele ser la principal característica del cartel del NOS Alive. Haciendo una selección inteligente de las giras que recorren Europa cada año, presenciar en él dos o tres bandas de primerísima categoría está siempre garantizado. El turno este año es para Foo Fighters y Depeche Mode cuyas loas es, a estas alturas, absurdo cantar. Pero es que más allá de esos dos poderosos imanes, el cartel cuenta con un gran puñado de actuaciones imprescindibles en cada uno de los tres días que dura el evento.

En primer lugar, son los amantes del rock alternativo los que mejor parados salen este año. Las londinenses Savages siguen teniendo uno de los directos más atractivos que podemos presenciar estos días, aunque su último álbum no haya estado a la altura de su debut; Ryan Adams, que no se deja ver mucho por nuestro continente, por fin desgranará su reciente Prisoner; y The Kills son garantía de una visceral y descarnada tormenta eléctrica. En el apartado de estrellas emergentes, a los británicos Royal Blood les toca demostrar este año que el pelotazo que pegaron en 2014 fue algo más que un golpe de suerte o una maniobra de marketing bien dirigida. Los galones ochenteros los pondrán los re-resucitados The Cult y, los noventeros, unos Spoon que cada disco que están sacando en esta década se está convirtiendo en un álbum imprescindible.

Por supuesto, la oferta en la que el rock y el guitarreo se diluyen en beneficio de los sintetizadores y las ganas de bailar tampoco se queda corta. El romanticismo minimalista de The XX se subirá al escenario principal la noche del viernes; y rompepistas como The Weeknd o Peaches protagonizarán, a buen seguro, algunas de las intervenciones más concurridas de esta edición. El público más juvenil tendrá a su disposición el pop épico de Imagine Dragons y el folk dulzón de Kodaline y Local Natives.

Si con semejante panorama eres uno de los poseedores de un abono para el NOS Alive, puedes considerarte afortunado. Sin duda podrás disfrutar de uno de los festivales que, en Europa, mejor aúnan un gran cartel con una buena organización.

NOS Alive