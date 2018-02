No parece ser un género que destaque en nuestro país el del cine negro. No suelen faltar los thrillers de asesinatos, o al menos no faltaron durante una época; pero lo que acaba trascendiendo del cine español son las comedias, las películas que bucean en la idiosincrasia cañí; y si acaso, algunos cineastas que han dejado huella en Europa como estandartes del cine de autor del siglo XX.

Sin embargo, la Filmoteca Española ha decidido proyectar durante el mes de febrero hasta dieciséis títulos que demuestran lo contrario: que el cine negro español, o el Noir Ibérico, es uno de los géneros que nos ha dejado más obras maestras en nuestro imaginario cultural. Tanto es así, que los Cines Doré han empezado a proyectar el pasado domingo 4 de febrero, con la proyección de El Crack, film de culto de José Luis Garci, más de quince títulos clásicos de diferentes épocas, desde los años ’50 hasta algunas obras maestras recientes, ya entrados en el Siglo XXI.

Hasta finales de mes tendremos una nómina de cintas inolvidables que nos llevarán desde el cine quinqui de los años ’70 de Perros callejeros hasta títulos contemporáneos como La isla mínima o La caja 507; desde clásicos de mediados del siglo XX como Brigada criminal, A tiro limpio, El ojo de cristal o Los peces rojos; hasta inolvidables títulos de los años ’90, la gran época para el noir ibérico, como son Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (que, de paso, rinde homenaje al recientemente fallecido Federico Luppi), El crimen del expreso de Andalucía, Días contados y El detective y la muerte; o cintas firmadas por algunos de los grandes del cine patrio, gente que creó escuela y dejó una huella imborrable en el género como José Luis Borau, Paulino Viota, Antonio Drove o Jesús Franco.

