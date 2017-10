Imaginad que Tame Impala compusiera una nueva versión del Fuckin’ in the Bushes, la canción instrumental que abría el Standing On the Shoulders Of Giants de Oasis, y que sirve ahora para abrir los conciertos de Liam Gallagher y para decenas de campañas publicitarias. Pues sería algo bastante parecido a lo que ha puesto hoy en circulación la Noel Gallagher’s High Flying Birds, el proyecto en solitario del mayor de los hermanos de Mánchester.

Y es que Fort Knox es la nueva inyección con la que nos surte un Noel que, por enésima vez, ha decidido hacer oídos sordos tanto a críticas como a especulaciones sobre la vuelta de Oasis con un ¿definitivo? “se terminó”, nos pone un poco más en la órbita de lo que será Who Built the Moon?, el que será el esperado tercer trabajo discográfico del británico, con una vuelta de tuerca a su sonido: producido por él junto a David Holmes, se acerca más que nunca a sonoridades lisérgicas, de una psicodelia indietrónica pero sin perder las tomas de tierra con el sonido macarra y rockandrollero que lleva portando desde siempre.

En este nuevo corte, semi-instrumental, las cadencias recuerdan y mucho a aquella Fuckin’ in the Bushes. ¿Conseguirá relevarla o la adherencia de aquella es tan grande el imaginario colectivo que será complicado?

Fort Know in the Bushes