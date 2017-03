No te preocupes: no eres tú, son ellos. No eres tú el que se ha metido en una máquina del tiempo imaginaria y has viajado hasta 1983, has reabierto el Rock-Ola y has querido ser igual que hace más de treinta años; aunque un poco de eso va el cartel de un nuevo festival que irrumpe en la capital, ¡Una noche en la Movida!

Y es que el próximo lunes 15 de mayo (sí, San Isidro Labrador, patrono de los madrileños) un simulacro de la Movida madrileña se llevará a cabo en WiZink Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid: un cartel de bandas que, en los albores de la Movida, se menearon por el Rock-Ola de entonces, pero con varias décadas más, sus canas, sus calvas, su barriguita y su destreza limitada por el paso del tiempo.

El cartel, sin embargo, no escatimará en varios de aquellos héroes del rock oscuro de los años ’80, como es el caso de Echo & the Bunnymen, The Stranglers o Immacultate Fools junto a dos representantes estatales intentando vivir una segunda juventud, como es esa curiosa mutación sin su líder y alma máter Nacha Pop y Los Pistones.

Para enterarte de toda la (sic) movida, puedes meterte en www.unanocheenlamovida.es.

After Movida