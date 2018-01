Es absurdo contemplar cualquier creación sin tener en cuenta las obras que han influido en su producción, sea su autor consciente o no de ello. Para reflexionar sobre “los hombros de gigantes” a los que se suben los realizadores de cine en nuestros días, La Casa Encendida pone en marcha el Ciclo de Cine Contemporáneo Bajo la Influencia. En sus proyecciones se podrá estudiar el diálogo que mantienen realizadores de distintas generaciones.

Bajo la Influencia se inaugura en febrero con la proyección de tres películas destinadas a analizar la influencia del director estadounidense Noah Baumbach, autor de comedias dramáticas como The Squid and the Whale (2005). A este neoyorkino, hijo de críticos de cine, se le considera una de las voces destacadas del cine independiente estadounidense de las últimas dos décadas. Su cine se caracteriza por una profunda pero realista melancolía.

Bajo la Influencia homenajeará su producción mediante tres películas que se proyectarán, cada una, durante cada fin de semana de febrero. Así, los días 3 y 4 se podrá disfrutar Person to Person (2017), de Dustin Guy Defa. Fue el debut de este multifacético artista y tuvo gran éxito en el Festival de Sundance de 2017. Rodada en 16mm, ironiza sobre unos reporteros que juegan a ser detectives profesionales, una adolescente incomprendida y un hombre que busca el vinilo de sus sueños.

La segunda entrega del ciclo tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero con la proyección de My Art (2016), de Laurie Simmons. Una cinta autobiográfica en la que la sexagenaria neoyorkina refleja, en clave de comedia, una crisis artística desde una mansión de un pueblo de montaña. Para terminar, los días 24 y 25 de febrero se podrá ver Golden Exits (2017), de Alex Ross Perry, otro realizador indie estadounidense que mezcla drama psicológico y tragicomedia. La cinta gira entorno al amor como un intento de escapar de la insatisfacción vital.

Todas las proyecciones tendrán lugar en la sala audiovisual de La Casa Encendida a las 20:00. Las entradas ya se pueden adquirir por 3€ cada una.

Noah Baumbach