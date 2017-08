“La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas” En el camino, de Jack Kerouac

Esta frase (la primera que aparece en internet en un búsqueda random cualquiera, no voy a ir de guay) define a la perfección la fascinación que se siente por los personajes de una de esas pequeñas grandes funciones que pueblan el off de la cartelera madrileña: No soy Dean Moriarty, que hace un año ocupaba la Sala Tú y que este verano podemos ver en el Teatro Lara.

La función, escrita por Joan Yago y dirigida por Gerard Iravedra, parte de la mítica novela de Jack Kerouac para ubicarnos en un bar cualquiera con dos jóvenes cualesquiera trabajando como camareros que prefieren (o no tienen otra cosa más que poder hacer) soñar a cumplir sus sueños. Se embarcan así en una recreación de la novela del máximo representante de la Generación Beat en la que se creen Sal Paradise y Dean Moriarty. Un juego dual y vertiginoso entre la ficción del viaje y la aventura y la realidad anclada a un presente inmóvil y soñador.

No soy dean Moriarty es una función con alma, que consigue casi de forma mágica hacer viajar al espectador por esos parajes americanos de la Ruta 66 y a la vez sentir ternura por esos personajes aprisionados en la incapacidad de vivir sus sueños de aventura. Fernando Tielve y Héctor Molina, que reemplaza a Ferrán Vilajosana con respecto a la primera versión de la función, son los encargados de dar cuerpo y voz a estos personajes y superan el reto con nota y pasión. Tielve transmite ternura y admiración a partes iguales.

Y si bien a algunos podrá parecer algo histriónicao el papel que encarna ese alter ego de Dean Moriarty que por momentos recuerda a Jim Carrey (ojo, que no es un insulto sino todo lo contrario esto), la obra “consigue arder”, en palabras de Kerouac. Como la función, que arde también con esta historia de amistad de gente loca por vivir y por hablar pero de sueños sin realizar.

