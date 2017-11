La nueva creepypasta que emite HBO España por segundo otoño consecutivo, llamada esta vez No-End House (La casa sin fin), consolida la creación original de Nick Antosca para Syfy, consiguiendo ser renovada por dos temporadas más, antes incluso de terminar la actual.

Basada en la historia The No End House de Brian Russell, y dirigida esta vez por Steven Piet, la temporada consta de 6 episodios, repitiendo esquema de la primera, Candle Cove. De perfil más juvenil que la anterior y con un marcado sentido del efecto desagradable, abre la puerta de esta nueva historia un primer capítulo que, sin duda, será recordado por todos los amantes del terror. Placer demente de sonidos e imágenes que consiguen una experiencia sensorial surrealista como no se veía en mucho tiempo en el panorama del terror contemporáneo.

Centrada en la joven Margot Sleator (Amy Forsyth) y la extraña relación con la figura de su padre (John Carroll Lynch), el verdadero elemento perturbador dentro de toda esta propuesta, que ha fallecido recientemente debido a una mala reacción a los medicamentos. A primera vista, es fácil reconocer, desde un principio, todos los elementos que conforman el cliché universal del terror para adolescentes. Margot y su mejor amiga Jules (Aisha Dee) acompañadas de otros dos jóvenes, entran en una casa con el propósito de disfrutar una experiencia inquietante.

La innovación viene con el concepto plasmado de esta casa sin fin. Dividida en seis salas con intensidad perturbadora in crescendo, dedicadas a diferentes formas de expresión artística, desde esculturas a performances, tendrán que ser superadas hasta llegar a la sorpresa de la última.

La lucha con el pasado

Encontrar a su padre muerto es un acontecimiento que ha traumatizado recientemente a Margot, que se siente culpable de no haber llegado a tiempo para salvarlo. La ausencia de su madre empeora el estado emocional, ya que apenas puede recordarla. Son los dos procesos internos que dominan la vida de Margot, que no consigue superar el pasado presente. “Is this Room 6?”

Jules, por su parte, tiene también conflictos con su pasado. Una figura amorfa y misteriosa, llamada The Orb, y que ella define en algún momento como “tumor imaginario”, se aparece desde que decidieron visitar la casa. La idea de introducir este elemento surgió por una serie de sueños recurrentes que tanto la directora de efectos especiales, Sarah Sitkin, como el cinematógrafo, Isaac Bauman, tuvieron en su juventud. Realmente, enfocaron el conjunto de la producción artística como una visión dentro de un sueño.

El presumible recurso narrativo de la conciencia personificada, en esta breve historia sin excesivas pretensiones, añade un componente complejo a la producción, que le diferencia de otras del género. Todo parece tener una lógica que favorece al desarrollo de la historia, y facilita una ambientación que transporta a escenarios tétricos propios de las peores pesadillas, aumentando así la capacidad de empatía con los personajes. Aun así, resulta insuficiente, ya que premian los momentos fugaces de intenso miedo, como expresión de terror artístico y surrealista, sobre la propia historia.

No pretende ser una obra maestra de la narrativa, y así se comporta en esencia hasta el final, descuidando aspectos de desarrollo y profundidad de los personajes en favor de crear escenas intensas que cumplan con las expectativas de miedo, y permanezcan, irremediablemente, dejando un poso de retorcimiento visceral en el espectador.

Los villanos siempre son actualidad

La creación de Seth Marlowe (Jeff Ward), uno de los personajes masculinos de la serie pensado inicialmente como novio de Margot y a posteriori extendida su actitud abusiva con más mujeres del vecindario, representa una crítica expresa a los hombres que manipulan y tienen comportamientos abusivos con las mujeres.

También entra en esta línea de crítica social el personaje John Sleator, conocido simplemente como “El Padre” de Margot, ideado como un auténtico monstruo, con el símil del canibalismo como otro interesante recurso narrativo y con un título del tercer capítulo a modo de advertencia “Cuidado con los caníbales”, aunque se preocupara por su hija en última instancia para dar espacio a la esperanza y propiciar el final feliz para Margot y Jules.

En palabras del creador Antosca, preguntado en la revista digital Indiewire por las recientes acusaciones a Harvey Weinstein y otros hombres poderosos en la industria del cine, considera todavía relevante denunciar este tipo de villanos que se manifiestan a diario, lejos de los focos, escondidos en la cotidianidad.

“Es algo oportuno. A pesar de que es particularmente oportuno en este momento debido a lo que está en las noticias, fue algo oportuno el año pasado cuando lo escribí. Es un tipo muy específico de persona que todos conocemos, que se considera una persona sensible y que, debido a que están dañados, está bien usar y descartar a las personas. Él se ve a sí mismo como una buena persona, pero deja un rastro de personas dañadas y vacías detrás de él. Para mí, él es el verdadero villano de la historia”, decía.

La creepypasta que viene

Se espera que la tercera temporada sea significativamente diferente, como ya ha ocurrido con las dos primeras, estéticamente opuestas pero siempre con el nexo común de los miedos colectivos que caracterizan las historias perdidas en internet que sustituyeron a las leyendas urbanas.

El nuevo género literario de terror surgido de las nuevas necesidades de compartir experiencias y materiales en internet, tejiendo una red cultural amateur consumida masivamente, parece afianzarse como nueva fuente para abastecer las producciones audiovisuales, dando un aire fresco y dinámico a la ficción, tras un par de décadas en decaimiento.

Finalizada ya La casa sin fin, se ha revelado a continuación el título de la próxima temporada, prevista, nuevamente, para Otoño de 2018: Channel Zero: Butcher’s Block, estará basada en la creepypasta Search and Rescue Woods de Kerry Hammond. Ya se puede ver un adelanto.

