Hace casi cinco años se anunciaba que Nirvana entrarían a formar parte del Rock And Roll Hall of Fame al año siguiente. Así se hizo efectivo el 10 de abril de 2014, cuando en el Barclays Center del Brooklyn neoyorquino se llevó a cabo un homenaje presentado por Michael Stipe, líder de R.E.M. que culminó con una actuación en la que los miembros de la banda (Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear) compartieron escenario y (cuatro) canciones junto a Kim Gordon, Annie Clark (aka St. Vincent), Joan Jett y Lorden.

Pero ahí no acabó la cosa. Además de aquellos cuatro temas que fueron retransmitidos a través de HBO mes y medio después, esta suerte de Frankenstein nirvanero también se presentó en el Saint Vitus Bar, también de Nueva York, para cerrar la jornada y poder tocar más canciones junto a nombres conocidos como los de J Mascis de Dinosaur Jr. o John McCauley de Deer Tick.

Y puede que todo ese material pueda salir ahora, más de cuatro años después, como confesó Grohl en una entrevista con Rolling Stone:

“Cuando nos dimos cuenta de que íbamos a hacerlo, simplemente llamé a la gente de mi productora y dije: ‘Tenemos que grabar esto’, cargamos algunas cámaras y filmamos sin saber qué saldría de ello. Pero sería una pena que esa noche sea sólo un recuerdo y nosotros lo tengamos. Y fue jodidamente genial. Fue catártico y creo que todos los involucrados entendieron que formaban parte de algo así como un sueño. Recuerdo tocar, mirar y ver a Carrie Brownstein en la primera fila, cantando cada canción y, ya sabés, tocar la batería detrás de Joan Jett o, Dios, tocando ‘School’ o la maldita ‘Pennyroyal Tea’ con J Mascis. Realmente fue increíble. Era algo de otro mundo. Algún día, estoy seguro de que todos lo verán”.

Según ha trascendido, el tracklist de aquel concierto es el siguiente:

01. Smells Like Teen Spirit (Feat. Joan Jett)

02. Breed (Feat. Joan Jett)

03. In Bloom (Feat. Joan Jett)

04. Territorial Pissings (Feat. Joan Jett)

05. All Apologies (Feat. Joan Jett)

06. Drain You (Feat. J Mascis)

07. Pennyroyal Tea (Feat. J Mascis)

08. School (Feat. J Mascis)

09. Lithium (Feat. St. Vincent)

10. About a Girl (Feat. St. Vincent)

11. Heart-Shaped Box (Feat. St. Vincent)

12. Serve the Servants (Feat. John McAuley)

13. Milk It (Feat. John McAuley)

14. Very Ape (Feat. John McAuley)

15. Scentless Apprentice (Feat. John McAuley)

16. Tourette’s (Feat. John McAuley)

17. Aneurysm (Feat. Kim Gordon)

18. Negative Creep (Feat. Kim Gordon)

19. Moist Vagina (Feat. Kim Gordon)

