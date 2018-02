“Si con este disco consigo el respeto del circuito flamenco habré perdido”

Iconoclasta, provocador, en constante movimiento y con el objetivo constante de romper imaginarios, el Niño de Elche es uno de los artistas que más ha aportado discursiva y estéticamente no sólo al flamenco, sino a la facción más performática de la música contemporánea.

De discurso político férreo y siempre caminando entre puntillas sobre los alambres de espino de la reja que separa los límites de los circuitos, nos encontramos a solas con Francisco Contreras (el mismo día que se confirmaba la pena de prisión para Valtonyc) en un sitio donde nunca hubieran imaginado los que lo vinculaban al ala más a la izquierda de la izquierda política: las oficinas de la multinacional Sony Music para hablar de su Antología del cante flamenco heterodoxo (Sony, 2018), un álbum que redelimita y recontextualiza los palos flamencos a través de su prisma particular: el que lo llevó a aliarse a Pedro G. Romero y Refree y a llevar las saetas, bulerías, fandangos y pasodobles al ambicioso ejercicio intelectual de empaparlo de referentes que van de Guy Debord, Mikel Laboa y Eugenio Noel o el krautrock, el machine pop, la poesía fonética o la electrónica.

Hablamos con Paco no sólo sobre cómo ser un cantaor flamenco vilipendiado por la facción más ortodoxa y hermética del flamenco, sino también con una especie de salmón que se mueve constantemente contracorriente con cada nuevo movimiento artístico.

“Lo que me ha acompañado no es tanto “revolucionar” a la gente, sino haber ayudado a “romper imaginarios”. Palabras como “revolución” son muy grandilocuentes, pero realmente no dicen nada”

No nos conocíamos personalmente, pero sí habíamos hablado algunas veces. La última de ellas, cuando te atribuí el denominarte como “flamenco antiflamenco” cuando en realidad lo había hecho un periodista. Mucha gente te suele definir así. ¿Por qué te chirría tanto esta etiqueta?

Es que no me considero ‘antiflamenco’, así como concepto global. Si yo hago flamenco, ¿cómo me voy a considerar antiflamenco? Me considero más ex flamenco, o una especie de “desplazado”, o que como mínimo estoy un poco alejado de lo que consideramos “lo flamenco”… pero ‘antiflamenco’ lo veo como en contra del flamenco, casi como algo destructivo. Sí que he hecho alguna cosa, pero siempre desde una perspectiva artística.

Dijiste hace unos días que en el disco no buscas “una reforma estética”, sino que buscas hablar más de ti. Escuchando el disco sí se puede entender que hay algo de reforma estética: utilizas otros elementos, sacas al flamenco del canon de su sonido, juegas con estructuras y texturas… Es incluso atrevido con lo que se entiende de ‘flamenco moderno’ este disco.

Pero eso es una consecuencia de querer contar lo que quiero contar. Yo nunca empiezo a trabajar desde la deconstrucción: si no tiene un discurso detrás, eso no sirve para nada. Por eso en el disco hay canciones o tramos de canciones que no están desestructuradas, que he utilizado una estética más clásica, casi; porque de esa manera me ayudaba a contar lo que quiero contar.

Sin embargo, a veces da la sensación de que eres (o quieres ser) como el Duchamp que le pintó bigote a la Mona Lisa… Parece que tu flamenco suena un poco a eso.

(Ríe) Si suena a eso es porque ese tipo de acciones artísticas también son referentes para mí; pero no por el sentido externo de decir: “¡mira, estoy cambiando algo!”. Yo creo que incluso Duchamp cuando hacía eso no lo hacía para cambiar algo que estaba anquilosado, sino por una motivación discursiva, por abrir un debate. Si eso ayudaba a cambiar la lógica de no sé cuánta gente con respecto al arte, pues de puta madre. Pero ahí está el reflejo de que mis lógicas no cambian a nadie: creo que no hay nadie que siga mis lógicas o el camino que yo llevo (ríe). Son lógicas que están muy relacionadas con mi discurso personal.

Con el arte contemporáneo quizá fue más visible eso de intervenir obras clásicas para que pase algo nuevo. Con la música cuesta más, se dan muchísimos más procesos intermedios, lo que hace que cueste más reiniciar las cosas. ¿Tú crees que a partir de la renovación de algo ya hecho se puede dar con algo nuevo o moderno? ¿Consideras que tú juegas a ese juego?

Creo que más que pasar el flamenco o el cante tradicional por un filtro nuevo, diría que lo paso por mi filtro, con todo lo que ello conlleva. Como mínimo, consigo algo: algunos lo consideran nuevo, otros no tan nuevo, otros carca, otros moderno, otros clásico… depende de las miradas. Las obras artísticas no terminan hasta que no tienen la mirada y la reflexión del otro. El otro participa también de esa creación.

“No tiene ningún compromiso político la autogestión. De hecho, creo la autogestión nace muchas veces más de que nadie te apoya que del convencimiento nihilista; pero no se suele decir, es muy antiestético”

Ya que hablas de la mirada ajena… me metí en tu Facebook para ver qué estaba opinando la gente de los primeros adelantos del disco. Y sigues teniendo críticas muy violentas, mucho troll. ¿Crees que eso en algún momento se va a acabar o que va a ser difícil acabar con el pensamiento hermético?

Es cierto que hay mucho comentario violento. Pero no creo que sea posible acabar con el mundo conservador. Eso pertenece incluso a nuestra piel. Hubo una época en la que yo me creía El Quijote y entraba al trapo, y me enzarzaba en discusiones infinitas contra una pared, pensando que podía cambiar su manera de pensar.

Luego, Raúl Cantizano, que es el guitarrista que me acompaña habitualmente, que es una persona que confía mucho en poder cambiar la mirada a través del diálogo, y por eso yo a ese tipo de actos los llamo ‘fe cantizana’; le decía a Raúl: “no sabemos hasta cuándo puedes tener fe en según qué gentes”. Por eso creo que lo mejor es hacer lo que uno cree lo que debe hacer, y eso modificará según qué seres, pero lo más importante es que te modifique a ti mismo. El mundo hermético estará ahí, y también es necesario, para que surjan propuestas como reacción a eso. Yo soy una reacción de todo ese mundo.

¿Y crees que la reacción, el discurso y las propuestas artísticas que has ido haciendo estos años han ayudado a cambiar el chip de cierta ala de crítica y público que antes no estaba tan abierta?

Lo que me ha acompañado no es tanto “revolucionar” a la gente, sino haber ayudado a “romper imaginarios”, y eso es lo más importante. Palabras como “revolución” creo que son muy grandilocuentes, pero que realmente no dicen nada. Romper imaginarios es romper prejuicios; y yo creo que he hecho un desplazamiento en según qué cuestiones; y luego la prensa y el público hace sus desplazamientos según lo que yo propongo. Y eso siempre es positivo.

¿Te sientes comprendido?

Por alguna gente sí y por mucha otra gente no.

Los que sientes que no te comprenden, ¿por qué crees que es?

Hay parte de conocimiento artístico, pero, sobre todo, es porque están anquilosados en los prejuicios. Mi propuesta lo que busca es que todos podamos romper prejuicios.

“Lo que más me preocupa es el fascismo sociológico que hay instalado en la sociedad, inmovilista, que no mueve un dedo por nada ni nadie que no sea sí mismo. El mismo que celebra la letra del himno de Marta Sánchez”

Hay una frase tuya que pusiste en las redes sociales (y que también recibió un troleo santo): “Solo en los lugares más oscuros está el verdadero flamenco”. ¿Visitaste lugares oscuros (aunque sea metafóricamente, buscar ciertas atmósferas) para dar con el ‘verdadero flamenco’ en esta Antología?

Sí, claro. Siempre que te salgas de la “historia oficial” recaes en zonas oscuras…

¿A qué llamas tú ‘zonas oscuras’?

A lógicas, prácticas, espacios, zonas… las cuales no apoyan el pensamiento oficial medio socialdemócrata en el que está instalado el arte en su mayoría. Y ahí uno se da de hostias con uno mismo: bajas a los bajos fondos del ser y descubres la violencia que conlleva una práctica artística.

Israel Galván me dice muchas veces: “¿cómo se puede hacer flamenco sin violencia?”. Es difícil. No se puede hacer arte sin violencia, y es una de las paradojas que nos acompaña muchas veces. Bajar a los fondos de esas zonas oscuras ayuda a descubrir muchas cosas que son inspiradoras desde un punto de vista reflexivo y artístico.

“El mundo de las marcas atraviesa nuestra vida. Intentar ser puro en el sentido artístico y no serlo en lo personal es una esquizofrenia. Es una cuestión de reconocimiento de nuestros delirios sociopolíticos. Yo si no actuaba con marcas es porque las marcas no me llamaban”

Habiendo girado con Exquirla durante más de un año, ¿dirías que el flamenco como género es más violento que el post-rock o el rock duro?

Sí, sin duda. Las conexiones que tiene el flamenco social y políticas generan una violencia diferente a lo que pueden crear otros géneros. El flamenco es mucho más de expresión que de género, y por eso es mucho más líquido a la hora de relacionarse con las cosas. Y sí, el cantaor flamenco, si nos vamos al cante más clásico y radical, tiene otra violencia en las actitudes. Hay otro que tiene una actitud más light, más media, más correcta; pero yo con ese flamenco no me siento reflejado, aunque entiendo que incluso esa actitud más light es una forma de reacción hacia el flamenco más violento. Todo convive, al final; y todo se necesita.

Me llamó la atención que hayas decidido trabajar con Refree. Ha conseguido firmar trabajos fundamentales para el flamenco moderno estos últimos años; pero nunca creí que decidirías trabajar con él cuando ahora mismo es el recurso más fácil: no está trillado, pero sí convengamos que es un recurso algo más manoseado. ¿Tenías claro que querías que fuese el productor?

Este proyecto de la Antología del cante flamenco heterodoxo lo iban a financiar unas gentes que finalmente terminaron sin financiarlo; y esta gente ya me había propuesto trabajar con Refree. Yo ya estaba articulando todo el discurso artístico con Pedro G. Romero. Y se dieron estas circunstancias.

Yo ya había trabajado con Refree y había conocido la parte que más me interesaba de él: la más experimental, que en la mayor parte de los discos en los que trabajó no se ha reflejado tanto. Y eso, además de ver que ya había trabajado en proyectos de flamenco y ver que tenía la actitud por superar otras barreras y que tiene una gran experiencia por haber trabajado con otros géneros, que es algo no tan fácil de encontrar en productores, me hizo decidir que sí, que Refree tenía que ser el productor.

Él se relaciona muy bien con el jazz, con la música experimental, con el rock, con el flamenco… Era un alma bastante gemela a mí para poder ampliar mucho más mis fronteras. Y además teníamos que trabajar con Pedro G. Romero, que es un intelectual, un artista con un archivo y un conocimiento del arte muy fuerte. En España no hay productor que aguante la exigencia intelectual a la que sometimos a Refree.

Además, un disco de esta magnitud y ambición: casi treinta canciones con discurso detrás de cada nota.

Sí, eso y que yo soy un poco esquizofrénico: trabajar conmigo no es fácil, me desplazo mucho, dudo, me genero interrogantes constantemente… y Refree pudo trabajar y coordinar todo de una manera brillantísima. Creo que es el trabajo más exigente que hemos hecho tanto Refree como yo hasta la fecha. A mí me interesaba poder sacar jugo a todo ese Refree que no se pudo mostrar tanto en los discos de Rocío Márquez, Sílvia Pérez Cruz o Rosalía, por ejemplo. Quería que se conozca a ese Refree global.

No es un disco que tenga una instrumentación demasiado orgánica si tenemos en cuenta que se trata de una Antología flamenca (aunque sea heterodoxa). ¿Te interesaba casi más mostrar exploraciones más cerca de la música industrial, de la poesía fonética, de la electrónica… que de los diferentes palos flamencos?

Es que el flamenco siempre ha estado muy ligado a la máquina porque viene del campo. Es una cosa “natural”, aunque lo natural no exista. Es una relación natural que utilicemos disonancias maquínicas, sintetizadores… yo lo que hago es creerme que todo eso ya pertenece al flamenco, y aprovecharlo. Val del Omar y sus experimentos sonoros…

“Si con este disco consigo el respeto del circuito flamenco habré perdido”

A Val del Omar ya se lo había relacionado con la música en otros proyectos. Pero tú tiras de otros nombres, también: a Guy Debord, Tim Buckley, Eugenio Noel… ¿buscabas proyectar el flamenco que hay en todas las cosas, incluso en las cosas que no son flamencas?

Está muy bien eso que dices, porque es exactamente así. Yo quería hablar de que el flamenco no reside en las estructuras, sino en la expresión. El acercamiento que Dmitri Shostakóvich hizo al flamenco fue a través de Lorca. ¿Cuánto hay de flamenco en ese acercamiento? Difícil valorarlo, pero lo hay y yo lo reconozco. Lo mismo con Buckley, Lafargue, Mikel Laboa… Lo flamenco no reside solo en las formas, sino también en las actitudes y la expresión. El flamenco siempre se ha relacionado con esa forma heterodoxa; pero, a partir del año ’60 se anquilosa; y en los ’80-’90 se establece el flamenco políticamente correcto, que intenta que las costuras no se deshagan.

Tú has dicho varias veces que “el flamenco, cuanto más viejo, más innovador”.

Sí, al menos más experimental: se estaba definiendo en sus orígenes. Era un flamenco queer, cuando estás indefinido, las líneas no son las que se marcan; y ahí es donde me he movido yo, de alguna manera.

Hay mucho de sarcasmo y de ironía en tu discurso; y en el disco está plagado de ello. Como de estar de coña muy en serio. ¿Cuán importante es poder transmitir tu discurso o parte de él a través del sarcasmo?

Eso ya depende de la mirada externa, todo va entremezclado. La portada o el título del disco es, objetivamente, lo más serio y parco del mundo; pero también puede ser el mayor sarcasmo que hayas visto nunca. Creo que el hecho de poder mostrar un semblante serio y poder jugar con las interpretaciones libres es algo muy flamenco.

“Soy un equidistante crítico, y no un equidistante socialdemócrata que se siente a gusto en los puntos medios”

En tu discurso lo político siempre fue capital, muy importante. No sé cómo llevas esa dimensión de producto estando en la maquinaria de una multinacional como en la que estamos ahora hablando: Sony Music. ¿Lo vives como una contradicción necesaria?

Para mí el compromiso político siempre ha estado, más que en los mecanismos, en el cómo con seguir poner en pie el discurso. Para mí no tiene ningún compromiso político la autogestión. De hecho, creo la autogestión nace muchas veces más de que nadie te apoya que del convencimiento nihilista; pero no se suele decir, es muy antiestético. “No, yo soy autoproducido”. Sí, eres autoproducido porque nadie te lo paga, como me ha pasado a mí durante muchos años. Yo si no actuaba con marcas es porque las marcas no me llamaban.

Habrá gente que lo haga por convicción política, pero no hay tanta diferencia en el sentido político: el mundo de las marcas atraviesa nuestra vida. Intentar ser puro en el sentido artístico y no serlo en lo personal es una esquizofrenia. Es una cuestión de reconocimiento de nuestros delirios sociopolíticos.

Para mí siempre es importante que el discurso se mantenga y se construya. Si hubiera hecho un disco muy fuera de mi lógica, mi discurso político hubiera decaído. Pero, paradójicamente, posiblemente el disco más radical que hice hasta ahora es el primero que publico en una multinacional. Ahí tienes otra nueva ruptura de imaginarios. Yo mismo he roto mis prejuicios. Llevo dos años trabajando codo con codo con Sony: es un equipo que ha trabajado cada cosa muchísimo mejor que si lo hubiera hecho yo solo. Y no solo por la maquinaria que tiene, sino también porque a nivel estructural este disco necesitaba todo lo que tiene detrás.

Hablando de la política que hay en el disco, hay una canción como Pasodoble con rumba original de Guy Debord que, en el final, parece casi un mitin esquizofrénico, a medio camino entre Pablo Iglesias y un predicador tipo Jim Jones. ¿Cómo querías que se entienda?

(Risas) Todo lo político está muy abierto. Yo me he ido dando cuenta que la percepción es tan abierta que, aparte, cuando eres honesto y trabajas desde la raíz de las cosas, ellas mismas explotan y se quedan abiertas. En el momento que tú quieres construir una ideología o una ortodoxia, entras en una esquizofrenia absoluta: te vuelves un integrista. No creo que esté muy lejos un predicador de un político de mitin. Y ahí, performáticamente hablando, me interesa muchísimo esa figura.

A ti te definieron como “cantaor contracultural”. ¿Te gusta esa etiqueta?

Si lo contracultural lo entendemos como algo que no sigue la línea oficial me puedo sentir más o menos cercano. Si lo contracultural lo entendemos como el underground o perteneciente a otra clase social… pues no. A mí de “contracultural” lo que más me gusta es esa idea de “contra la palabra cultura”, que es una palabra oficial, llena de consenso con la que yo no me siento reflejado. Pero tampoco me siento contrario a la cultura oficial: pululo por ella, salgo, entro… Si lo contracultural es una actitud podría ser; pero si es un espacio estanco, que es como se utiliza últimamente, no me siento parte.

Hasta Voces del extremo sí que se te identificaba como un artista de izquierdas o vinculado al movimiento 15-M. Pero en el último año, quizá a raíz de algunas de tus declaraciones, se te puso en un foco de ambigüedad política. ¿Te molesta que te hayan quitado de ese imaginario indignado?

He hecho más yo por quitarme, en realidad.

“A mí de “contracultural” lo que más me gusta es esa idea de “contra la palabra cultura”, que es una palabra oficial, llena de consenso con la que yo no me siento reflejado”

¿Por qué?

Porque leo (risas). Y porque intento desplazarme, crearme interrogantes para no con testarlos. Seguramente dentro de dos años opina otra cosa. El cambiar en España está muy mal visto. Y para mí es uno de los grandes valores de las cosas. Voces del extremo era un disco de su tiempo, y yo fui honrado y honesto con lo que sentía en ese tiempo; del mismo modo que lo hice en el disco de Exquirla; y que lo hago ahora en la Antología… Siempre seré consecuente con lo que sea en cada momento; pero si he cambiado es buena señal. Es lógico que me cataloguen como un artista de izquierdas según qué sector, o que la misma izquierda reniegue de mí.

¿Dirías que eres equidistante?

Si lo soy, sería un equidistante crítico, y no un equidistante socialdemócrata que se siente a gusto en los puntos medios. Para mí esos son igual de integristas que los que se ponen la camiseta de un partido. A mí siempre me ha acompañado ser crítico conmigo mismo y con el tiempo que vivo: por eso leo, escucho, estudio y me intoxico de muchísimas cosas: solo puedes superar prejuicios si eres crítico contigo mismo, que no es lo mismo que ser criticón. Si eso conlleva cambiar de opinión y contradecirte no es nada nuevo ni nada diferente a lo que hacen los que intentan ser íntegros/integristas y también acaban contradiciéndose.

Yo antes lo hacía, también, con una fachada más aparentemente coherente cuando no era tan así: creo que soy mucho más coherente ahora, de hecho. En esos posicionamientos políticos hay mucho de estética. Y cuando reconoces esos modismos que reproduces…

Justo esta entrevista coincide con el día que la sentencia de Valtonyc se ha hecho oficial: tres años y medio de cárcel. ¿Has repasado tú las letras por si también te cae algo? ¿Sientes menos libertad creativa?

Lo que ha pasado con Valtonyc es algo escandaloso no, lo siguiente. Nada que no se pudiera esperar de la derecha más reaccionaria que existe en este país. Por un lado, es mostrar sorpresa; pero por otro dices: “¿qué podía esperar de la justicia española?”. Lo escandaloso de la cuestión es brutal; pero también es escandalosa la repercusión social para que ese chaval no entre en la cárcel. Ese fascismo sociológico me preocupa muchísimo: no sólo el de la justicia o los estamentos institucionales; sino el fascismo que hay instalado en la sociedad, inmovilista, que no mueve un dedo por nada ni nadie que no sea sí mismo.

De lo que he hecho yo, hay algún texto que podría encajar y ser juzgado tranquilamente. Alguno que no grabé nunca, que hice en directo…

“El flamenco original era experimental, indefinido: era un flamenco queer”

¿Pero no lo grabaste por miedo a la reacción que podía tener?

No, no lo grabé porque no formaba parte de ningún proyecto concreto y se quedó fuera. Pero claro, con esta Ley mordaza no sabes su lectura nunca dónde va a llevarte. Lo hablaba con una amiga: cosas que pensabas que antes no eran peligrosas para entrar en prisión hoy son peligrosísimas; y ya no sabes cuál es el límite que tienes para ser libre. Ni aun siendo previsor puedes saberlo.

Estamos en el peor territorio que podemos estar: el que crea miedo y quietud. Si supiéramos cuáles son los márgenes, podríamos jugar con algo; pero no los tenemos: las interpretaciones son totalmente libres. La derecha conservadora de España nunca ha sido inteligente y lo está demostrando últimamente a un ritmo despiadado.

Sin embargo, la línea ideológica que puso en marcha la Ley Mordaza que condenó a Valtonyc celebra en redes sociales la letra del himno de Marta Sánchez.

Lo celebran, pero, en realidad, a los conservadores Marta Sánchez no les gusta. Actuó en el Teatro de la Zarzuela, pero fue una casualidad. No creo que dé nunca un concierto en el Teatro Real…

Bueno, nunca se sabe. Ya no es tan inaccesible el Teatro Real para artistas de pop. Incluso ella dijo que le gustaría cantar en la final de la Copa del Rey, nuestra Super Bowl.

Pero su público no está ahí: su público forma parte de ese fascismo sociológico que no se moviliza por nada y que ideológicamente hablando es indefinido: hoy puede estar al lado de Marta Sánchez y mañana viéndome a mí se de repente me pongo a cantar un texto culturalmente aceptado y celebrado. Este público es muy maleable, y ahí está su peligro.

Además, culturalmente no tienen ni idea: apoyar un texto tan malo como la poesía de Marta Sánchez es lo preocupante. Si fuese un poema de José María Pemán o Ernesto Caballero sería genial; pero es que no tienen ni la cultura suficiente para ser fascistas.

“Las conexiones que tiene el flamenco social y políticas generan una violencia diferente a lo que pueden crear otros géneros musicales”

El año pasado hablé con Carmen Linares y me dijo que ella hasta que no publicó su Antología sentía que no tenía el respeto de ciertos círculos, sobre todo flamencos. ¿Cuál es tu objetivo con esta Antología?

Yo espero no tener el respeto ni la autorización del circuito flamenco (risas): en cuanto la tenga, habré perdido. Pretendo hablar de qué supone la experimentación en el flamenco: ir a su raíz tiene una cuestión coyuntural que hace que el flamenco tradicional explote. Pero es un daño colateral: el discurso está por delante de los anhelos del alma de las gentes, al menos en mi caso.

Gira

05.03: Madrid. Teatro Lope de Vega (SON Estrella Galicia)

09.03: Barcelona. Sala Barts (Guitar BCN 18)

10.03: Gernika. Festival Lekuek

14.04: Zaragoza. Las Armas (Ciclo de La Raíz)

15.04: Huesca. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

26.04: Valencia. Espai Rambleta (Ciclo Serious Fan Music)

Niño de Elche