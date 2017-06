Mira la actuación de Nine Inch Nails en el nuevo episodio de ‘Twin Peaks’

Sabemos de la amistad y puntos comunes que une a Trent Reznor y David Lynch. La cosa viene de lejos, desde que compusieron juntos la banda sonora de Carretera perdida, allá por 1997. Incluso luego volvieron a colaborar en 2013, cuando Lynch dirigió el videoclip de Came Back Haunted, canción incluida en el sorprendentemente bueno Hesitation Marks que devolvía a Nine Inch Nails al circuito y del que te hablamos en su momento.

Ahora, sabíamos que Reznor aparecía entre el reparto de la nueva temporada de Twin Peaks, pero no sabíamos en qué momento iba a aparecer. Fue en el episodio de emisión más reciente cuando hemos podido ver a todos los Nine Inch Nails actuales interpretando la canción She’s Gone Away, una de las canciones que forman parte de Not the Actual Events, EP publicado por Reznor y compañía el año pasado.

Casi como si de una actuación en directo se tratase, así fue la interpretación dentro del episodio.

Reznor Peaks