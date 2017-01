Treinta años han pasado desde que U2 publicasen The Joshua Tree, uno de los álbumes más celebrados de su discografía y, en parte, considerado uno de los mejores discos de pop de la historia. La propia revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 26 de los álbumes fundamentales del siglo XX; y el hecho de la posesión de himnos atemporales como With or Without You o Where the Streets Have No Name sólo han hecho acrecentar la leyenda de este disco.

Por eso este 2017, cuando se cumplirán el próximo mes de marzo las tres décadas de su publicación, es un año especialmente simbólico para el combo irlandés. Tanto es así, que Bono, The Edge y compañía han confirmado que ofrecerán un tour recordando este icónico álbum. Y entre las fechas confirmadas, Barcelona será una nueva parada obligatoria del tour.

Será el 18 de julio en el Estado Olímpic de la capital catalana. Y se ha confirmado que dentro del tour habrá músicos de bandas como Mumford & Sons, The Lumineers o Noel Gallagher’s High Flying Birds que estarán presentes en algunos de los conciertos. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 16 de enero a través de los canales de las dos promotoras del concierto (Live Nation y Doctor Music) y de Ticketmaster.

“Hace poco volví a escuchar The Joshua Tree por primera vez en casi treinta años y es bastante similar a una ópera. Hay una gran cantidad de emociones que parecen extrañamente actuales, como el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido, las divergencias… He cantado mucho algunas de estas canciones pero nunca todas ellas. Estoy dispuesto a entregarme del todo, si nuestro público está tan emocionado como nosotros, será una noche increíble”, ha dicho Bono. Y tendrá razón el jodío.

