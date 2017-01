Amy Macdonald redefine el countrypop de radiofórmula en su nuevo disco

Hemos cantado hasta la saciedad aquel This is the Life hace ya casi una década, cuando Amy Macdonald ponía su particular voz entre pop, country y folk-rock, en una de las canciones de aquel año y corte que aún la perseguiría en los años y discos siguientes pero que le permitiría vender más de cinco millones de discos de sus, de momento, tres producciones en total.

Ahora, la escocesa regresa casi cinco años después de su último disco con Under Stars, cancionero que verá la luz el próximo 17 de febrero y que ha tardado dos años y medio en hacerlo y cuenta con la producción de Scot Blackwood, productor de otros proyectos de solistas contemporáneos como Florence + the Machine o George Ezra.

Como primer aperitivo, nos deja escuchar Dream On, un corte que mantiene esa visión azucarada del country-pop de una Macdonald más madura.

Nueva estrella