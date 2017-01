Lindsay Lohan se convierte al Islam y borra todas sus fotos de Instagram

Parece una broma del Día de los Santos Inocentes, o la enésima gamberrada de la actriz, cantante y ex chica Disney; pero parece que Lindsay Lohan, tras “amenazar” o “entrenar” durante casi dos años en este camino, ahora va en serio. Lo podéis comprobar vosotros mismos:

Así se ve un perfil de Instagram que acumulaba cientos y de posts y que ahora se nos presenta vacío y vaciado ante la atónita mirada de sus más de cinco millones de seguidores que ven cómo la descripción del perfil ahora (sic) reza la frase “Alaikum Salam”, que se puede traducir como “la paz sea contigo”, una de las frases más frecuentes dentro de la sociedad musulmana.

Sus agentes aún no han confirmado que ha abrazado definitivamente esta religión, pero es uno de los gestos más explícitos (por superficial que suene) de la estrella de Hollywood hasta la fecha.

Hace casi dos años había trascendido y se había viralizado una imagen en la que LiLo sostenía bajo el brazo una copia del Corán, entre el desafío y la incredulidad que podía generar ello teniendo en cuenta los antecedentes de la actriz de 30 años, de dominio público.

Ahora, el portal Digital Spy recopila no sólo esta nueva noticia sino también un serial de declaraciones que ayudan a aclarar el proceso de esta reconversión, como cuando visitó Turquía para acercarse a la problemática de los refugiados sirios; cuando le decía a Dawn.com que “en América me crucificaron por llevar el Corán: querían proyectarme como una especie de Satanás”; o cuando recientemente decía: “estoy feliz de dejar América e irme a vivir a Londres tras todo lo que he vivido: no me siento a salvo en mi propio país, el Islam es algo que quiero aprender, es mi propia voluntad”.

Li Lo(ves) Alá