No hay mejor manera de vivir la época navideña que siendo un freaky. Y de todas las opciones que hay (no son pocas teniendo en cuenta que en los cines lo siguen reventando Star Wars y Harry Potter) posiblemente la mejor sea la que acogerá el Teatro de la Zarzuela de Madrid los próximos jueves 29 y viernes 30 de diciembre, cuando High C Music aterrice por tercer año consecutivo con una dupla infalible: Spielberg y el compositor de bandas sonoras John Williams.

Tras haber rendido culto las pasadas navidades a la figura de Williams, compositor de bandas sonoras como las de Superman, Star Wars o Indiana Jones, este año podremos disfrutar durante dos días consecutivos del concierto-proyección de E.T., el extraterrestre con motivo del 35º aniversario de su estreno.

El show consiste tanto en la proyección en versión original subtitulada al español en formato HD y en pantalla gigante del film, pero con la banda sonora de la película interpretada en directo por una orquesta sinfónica de 75 músicos dirigida por el director Bruno Axel.

Las entradas, que oscilan entre los 15 y los 95 €, se pueden comprar haciendo click aquí.

