Belo y los Susodichos anuncian el final de su carrera con dos conciertos

Diez años, una nominación a los Grammy Latinos, tres álbumes y más de quinientos conciertos después, Abel González, más conocido como Belo, ha decidido poner fin a su proyecto Belo y los Susodichos.

Y ha decidido hacerlo con un cierre a lo grande, dos conciertos que ofrecerá el próximo viernes 13 de enero en la Sala Changó de Madrid y otro el sábado 27 de enero en la sala Sirlaurens de su Oviedo natal, en los que aprovechará para registrar los directos en CD y DVD, y para los que ya pueden comprar las entradas .

Estos conciertos, que rezan a modo de nombre-escapulario lo de La última y nos vamos, suponen el fin de la etapa de uno de los proyectos de rock callejero de autor más celebrados del circuito; y que, a pesar de los vaivenes por los que ha ido atravesando su carrera, ha contenido mantener una actividad y una versatilidad envidiable en el circuito.

Belo, además, ha puesto a disposición del respetable un comunicado, animando a sus fans a cantar por última vez junto a él y su banda algunas de las canciones que te han acompañado durante esta década de vida, resistencia y rock.

“Hoy vengo a dar una noticia muy importante a todos los susodichos y todas las susodichas que nos venís siguiendo desde que en 2007 comenzara este proyecto. La noticia es ni más ni menos que Belo & los susodichos ofreceremos los dos últimos conciertos el próximo 13 de enero en Madrid y el 27 de enero en Oviedo, aprovechando así nuestro 10 aniversario como formación. Con estos dos conciertos queremos despedirnos de ustedes por todo lo alto celebrando y agradeciendo estos 10 años de música con vosotros… bueno de música, y de tantas otros momentos.

Y es que 10 años dan para mucho y también para muy poco, pero sin duda alguna estos 10 años han dado de sí lo suficiente como para tener una historia digna que contar en un buen libro de rock and roll, bueno no sé si de rock and roll o de autoayuda pero dan para un buen tomo seguro. Con más errores que aciertos en nuestro haber, con más bofetones que caricias, con más piedras en el camino que encrucijadas, un servidor, responsable de todos los afortunados y desdichados ciclos de la banda, capitán y grumete al mismo tiempo, he decidido atracar este barco que desde hace demasiadas lunas se me antoja imposible de gobernar. Si a esto le sumamos la inquietud por indagar nuevos horizontes musicales pues ya tenemos la solución al problema.

Asi que para evitar sentimentalismos, hemos decidido hacer una despedida como Dios manda en las dos ciudades que nos han tratado con más cariño y más paciencia, Oviedo y Madrid, sin mucho menos desmerecer el calor que nos habéis dado en todas las ciudades de España que hemos tocado y en cada uno de los pueblos y barrios a los que nos ha arrastrado vuestra pasión por nuestra música durante estos 10 años. Pero como no podemos despedirnos de todos y cada uno de los lugares en los que hemos hecho ruido, será en Madrid y Oviedo respectivamente donde nos despediremos de todos vosotros grabando un CD y DVD en directo donde haremos una recopilación con los mejores temas de nuestros 4 discos. Para ello intentaremos contar con todos los compañeros, amigos y artistas que de un modo u otro nos han acompañado y han aportado su granito de arena enriqueciendo nuestra forma de entender la música. Intentaremos sorprenderos y hacer un repaso de estos 10 años de la mejor manera posible para haceros disfrutar una vez más de nuestra música, y para que vosotros nos hagáis disfrutar una vez más con vuestra fiel y atenta mirada.

Así pues, y siempre dejando la puerta abierta a futuros proyectos como Belo y los susodichos, y sin descartar la posibilidad de que algún día volvamos a abrir las puertas de este garito, nosotros con vuestro permiso, tomamos la última y nos vamos”.

La última y se va