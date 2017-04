The New Raemon ‘quema su memoria’ en un cancionero ilustrado por Paula Bonet

Parece que llevase mil años. ¿Quién no conoce a The New Raemon en el circuito de música alternativa o del indie de autor? En realidad, la facción solista de Ramón Rodríguez tras decidir aparcar (aunque luego regresaría esporádicamente) su banda Madee lleva apenas diez años entre nosotros; menos, incluso, desde la publicación en 2008 de aquel icónico A propósito de Garfunkel con el que revolucionó el sonido folk alternativo.

Ahora, ha decidido celebrar esta primera década de The New Raemon con un producto transversal y tan trascendente y dinámico como cada vez que se mueve: publicará a través de la editorial Lunwerg un cancionero ilustrado titulado Quema la memoria, en donde las letras (todas: más de 80) de Rodríguez estarán acompañadas del imaginario visual que exhibirá el trazo de Paula Bonet, una de las ilustradoras más importantes de nuestro país, quien redimensionará el sentido de las canciones a través de sus dibujos.

Pero además, The New Raemon publicará un doble vinilo que también se titulará Quema la memoria en donde recopilará sus mejores canciones, caras b y nuevo material, como la reversión de Por tradición que canta junto a Zahara y que se puso en circulación esta misma mañana.

A propósito de la memoria