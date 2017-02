¿Por qué Netflix debería hacer una serie sobre Rodrigo Duterte?

Rodrigo Duterte es el presidente en funciones de Filipinas. Lo apodan “The Punisher”, como el antihéroe de Marvel, por sus sanguinarios métodos expeditivos. En poco más de seis meses ha asesinado a cerca de 7000 personas en una demencial guerra contra la droga. Las principales víctimas son yonkis y camellos de barrio. Pero a diferencia de (el personaje original del cómic) “The Punisher”, Duterte no es un renegado. Duterte es el sistema.

Abogado y alcalde de Davao antes de llegar a presidente filipino. Pasa olímpicamente de los derechos humanos. Duterte estudió las leyes para saltárselas. En su Facebook podemos ver fotos en la que es recibido en sus viajes diplomáticos por las autoridades de China o Japón como cualquier político. Pero este curtido filipino de 71 años no es un político al uso. Rodrigo Duterte es un psicópata con todos los poderes concentrados en sus manos: policía, juez, jurado y verdugo. Más que ante un nuevo “The Punisher” estamos ante una triste versión en carne y hueso del mismísimo Juez Dredd.

Basta hacer un repaso a la prensa de los últimos meses y recopilar sus desquiciadas declaraciones para darse cuenta del potencial del personaje. Si Narcos, con Pablo Escobar, fue un éxito, ¿por qué no dar una oportunidad a un Antinarcos con Rodrigo Duterte? El presidente filipino tiene todos los ingredientes para una “ficción” de éxito:

NOSTALGIA OCHENTERA Y VIOLENCIA

“No soy una asesino. No disfruto viendo a un filipino tirado en el suelo rodeado de sangre. Cada vez que decido algo, como la compra de armas o de balas, siempre tengo presente que estas cosas podrían ser usadas contra los filipinos.”

Strangers Things y Yo fui a EGB han demostrado que la nostalgia es una mina de uranio. Pero los ochenta no eran solo blandiblú, mano loca, Spielberg y nocilla. Los justicieros urbanos también tenían su hueco. Antihéroes fascistas que “saneaban” los barrios chungos disparando su bazooka contra cualquier jamaicano que les negara un cigarro. El rancio universo supermacho de Rodrigo Duterte entronca con la mejor tradición de El exterminador, Cobra, Por encima de la ley o El justiciero de la noche de san Charles Bronson.

“Yo iba por Davao con una motocicleta, con una gran moto, y patrullaba las calles buscando donde había problemas.

Lo que de verdad estaba buscando era una pelea para poder matar.”

Davao, allí empezó todo. El lugar donde la familia Duterte lleva medio siglo reinando. La ciudad donde nuestro protagonista enseñó a sus escuadrones de la muerte como segar vidas de narcotraficantes con eficacia.

“En Davao solía matarlos personalmente.

Quería enseñar a los policías que si lo hago yo, ¿por qué no van a poder hacerlo ellos?”

Una invitación a la violencia que extendía a cualquier civil con ganas de coger un arma y ponerse a masacrar adictos. El reverso oscuro del “Hazlo tú mismo”.

“Estos hijos de puta están destruyendo a nuestros hijos.

Si conoces a algún adicto, ve a por él y mátalo tú mismo porque conseguir que sus padres lo hagan será muy doloroso.”

Por culpa de estos improperios muchos lo han bautizado como el “Trump filipino”. Pero Duterte juega en una liga más violenta y primitiva. Duterte no tuitea personalmente. Es el tipo de hombre que sólo se acercaría a un ordenador en caso de no tener nada mejor para machacar el cráneo de un yonki. Los exabruptos de Duterte son de la vieja escuela, a viva voz, desde cualquier lugar donde le pongan un púlpito. Un amante de las viejas tradiciones que ha vuelto a legalizar la pena de muerte mediante ahorcamiento como forma de venganza contra el crimen. Un hombre que no tiene reparos en confesar asesinatos o compararse en público con Hitler.

“Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí tres millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos.”

Sus frases y sanguinarias acciones hacen que a su lado Donald Trump no parezca más que un inofensivo pelele de Wall Street. Un viejo yuppie tabernario desnortado por los excesos de rayos UVA y los implantes capilares.

SEXO A RAUDALES

El incremento de las escenas de sexo es una de las señas de identidad de las series de los últimos años. También es uno de los principales pilares del universo Antinarcos de Duterte. El presidente septuagenario presume de una acalorada vida sexual que dice compartir oficialmente con dos esposas y dos novias.

“De mis dos novias, una trabaja como cajera y la otra trabaja en una tienda de cosméticos en un centro comercial.

La que trabaja con cosméticos es menor. La otra es un poco mayor, pero más hermosa.”

La clave de su alto rendimiento sexual es un secreto a voces:

“Le daré a Pfizer un premio. Gracias a su ingenio, la vida ha sido extendida. No puedo imaginarme la vida sin viagra.”



Fueron muy sonadas sus escalofriantes declaraciones respecto de la violación grupal sufrida en 1989 por la misionera Jacqueline Hamille tras un motín en la cárcel de Davao.

“Miren a su rostro, hijos de perra, lucía como una actriz norteamericana. Hijo de puta, ¡pero qué desperdicio!

Lo que vino a mi mente fue que ellos la violaron y entre varios. Estaba enfadado, porque ella fue abusada.

Eso es una cosa. Pero era tan bella que el alcalde [en referencia a él mismo] debería haber llegado [a violarla] antes”

Pero ¡ojo! su hipervitaminada libido tiene ciertos límites.

“No tengo dinero para regalar, pero puedo darles a sus esposas algo más. Y esto es únicamente para las esposas.

Hombres, lo siento, pero ustedes no reciben nada porque no soy maricón.”

NIHILISMO Y MORALIDAD “AMBIGUA”

No debemos confundir a Duterte con un simple reaccionario. Duterte es un misántropo, igual que el Dr. House, sólo que en vez de salvar vidas las liquida. Tipo Dexter pero con asesinatos en masa.

Fue un rebelde desde sus tiempos mozos. Lo expulsaron del instituto de los jesuitas por mal comportamiento y actualmente sigue sin amoldarse a ningún tipo de protocolo. Cuando Obama cuestionó su heterodoxos métodos y su falta de respeto por los derechos humanos, Duterte lo tachó directamente de “hijo de puta” y lo amenazó con acabar ambos “revolcándose en el lodo como cerdos” si seguía por esa vía. El mismo calificativo recibió el Papa Francisco por atreverse a interrumpir el tráfico durante su visita a Filipinas. Y es que el irascible castigador es un hombre que nunca se llevó bien con el clero ni con la autoridad. En uno de sus discursos confesó que de pequeño él y varios de sus amigos fueron abusados por un sacerdote. Un trauma infantil que lo mantiene en pie de guerra contra la Iglesia.

“Yo os desafío ahora, desafío a la Iglesia Católica:

estáis llenos de mierda y todos apestáis, a corrupción y a todo.”

Lo que no significa que haya abandonado sus creencias. Hace poco declaró que mientras viajaba en avión tuvo una epifanía. Escuchó al mismísimo Dios dándole un ultimátum:

“Una voz dijo ‘si no paras, derribaré este avión’ Y yo pregunté: ‘¿quién habla?’ Por supuesto, era Dios.

Así que le dije a Dios que no utilizaría más palabras malsonantes ni palabrotas.

Una promesa a Dios es una promesa al pueblo filipino.”

Quizás este contacto directo con un Dios más preocupado por los tacos que por los millares de asesinatos que lleva a sus espaldas fue lo que animó a Duterte a desvincularse oficialmente de la Iglesia Católica para fundar su propio credo.

“Ya no soy miembro de la Iglesia Católica.

Tengo algo nuevo. Únanse a mí en la Iglesia de Duterte.”

Y parece que el pueblo ha decidido unirse. Pese a su salvaje truculencia sigue contando con el favor de la mayor parte del pueblo filipino. Pero no es la Iglesia la única institución contra la que este “Castigador” tiene abierta una cruzada. También la unidad del cuerpo antinarcóticos de la policía está en su punto de mira.

“Policías hijos de puta, no voy a dejar que os salgáis con la vuestra.

Vais a sufrir. Puede que envíe vuestras cabezas a Corea del Sur.”

Es la amenaza que lanzó Duterte cuando descubrió que varios de sus agentes estaban implicados en el secuestro y asesinato de un empresario surcoreano. El vergonzoso incidente hizo que el presidente detuviera temporalmente la campaña antidroga hasta “purificar” el cuerpo de policía y pusiera un precio de 90.000 euros a cualquiera que le trajera vivo o muerto al superintendente Rafael Dumlao, al que considera instigador del crimen. Igual que en un spaghetti western.

¿Cómo acabará esta primera temporada? ¿Alguien le parará los pies? ¿Logrará “purificar” a la policía? ¿Tendrán éxito sus medidas y convertirá Filipinas en un autoritario remanso de paz estilo Singapur?

Es temprano para saberlo. Lo que sí tengo claro es a quien me gustaría ver interpretándolo: el gran Takeshi Kitano.

Netflix Duterte