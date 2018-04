Quien tenía alguna duda acerca del craso error que parte de la industria mainstream del cine mundial está cometiendo al intentar boicotear, silenciar o marginar a las producciones de Netflix, probablemente LA plataforma de VOD que ha cambiado para siempre la manera de consumir productos audiovisuales, ahora desde la compañía preparan un nuevo movimiento para que su carrera por los Oscar sea efectiva.

Y es que la excusa a la que citas como Cannes o los propios Oscar recurren es que los filmes de Netflix no pueden competir puesto que “no han sido estrenadas en salas de cine” y de “no estar en las mismas condiciones comerciales que el resto de las películas participantes”. Según ha reportado Los Angeles Times, ahora Netflix, ya que le piden que sus películas pasen por el cine, pues quizá se compra unos cuantos.

Tal cual: la empresa está considerando comprar varios cines para proyectar sus largometrajes, mejorando la exposición de los mismos y poder optar a los Globos de Oro, los Oscar y el resto de galardones cuya exigencia requiere que las películas pasen por pantalla grande.

En principio, las primeras ciudades donde apunta Netflix a hacerse con salas de cine son Nueva York y Los Ángeles. No sería la primera vez que sus producciones son proyectadas en salas de cine, ya que otras como Okja, Mudbound, Beasts of No Nation o The Meyeworitz Stories tuvieron algunos selectos pases en selectas ciudades. Veremos si este nuevo movimiento de Netflix son meras especulaciones y rumores o certezas de la conquista de un nuevo terreno en el campo de la industria audiovisual. Igual hasta consiguen que la gente vuelva a los cines.

