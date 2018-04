Poder ver un work in progress (el de Nº0) coprotagonizado por una máquina de 450kg de peso y 400 lámparas de gas que se controla en tiempo real a través de un software no es algo habitual. Bueno, poder ver un work in progress, sencillamente, no es nada habitual. Tampoco lo es ver un espectáculo de danza en el que los propios bailarines son los que generan la música (y las luces) gracias a sensores en zapatillas y muñecas gracias a tecnología interactiva (El matrimonio del cielo y el infierno, de Instituto Stocos). Por no hablar de una performance de cinco días (El tiempo entre nosotros, de Fernando Rubio con Juan Loriente que ha habitado durante 110 horas una casa de madera instalada para la ocasión) para repensar nuestro vínculo con lo que nos rodea.

Todo eso (y mucho más) se ha podido ver en las Naves Matadero en el plazo de apenas un mes. Y así, todos los meses. No vamos a entrar en la polémica de si son artes vivas o no, pero desde luego algo está creciendo al lado de Madrid Río (y no es La cosa del pantano, aunque el Manzanares no destaque tampoco por sus aguas cristalinas).

Como decíamos, la oportunidad de compartir un proceso de investigación es algo que, lamentablemente, no se puede experimentar habitualmente. Este tipo de propuestas no se consideran atrayentes o dignas de mostrarse al público (vaya usted a saber el porqué), por lo cual no hay ocasiones más allá de residencias artísticas esporádicas.

Por eso hay que regocijarse y dar palmas cuando instituciones como el Matadero Madrid decide abrir sus puertas para juntar, entre otros, a artistas como Julián Fuentes Reta (uno de los directores de escena más interesantes de nuestro país), parte del reparto de su buque insignia Cuando deje de llover (la gran Consuelo Trujillo, Pilar Gómez, Jorge Muriel y Borja Maestre) y a un reconocido dramaturgo internacional (el australiano Andrew Bovell, responsable también de Cuando deje de llover o de textos inspiradores de filmes tales como esa magnífica Lantana, con Barbara Hershey) para que se pongan a investigar a saco en Nº 0 y sacarle todo el jugo posible a un maquinón ideado por el aragonés Néstor Lizalde y conseguir una fusión perfecta entre pasado, presente y futuro, entre arte y tecnología.

Y si esa investigación se comparte con el público, como sucedió la semana pasada, con una muestra de media hora con diferentes escenas que habían trabajado, pues mejor que mejor. Porque, de verdad de la buena: es un auténtico lujo introducirse en las entrañas de un proceso creativo y que el público de a pie pueda charlar en un coloquio informal con los artistas. Un feedback que, además, posee valor incalculable (si el equipo es abierto de mente, además, como en este caso).

Por cierto, no se pierdan lo próximo que trae Matadero: Grand Applause (27, 28 y 29 de abril) una exposición en cuatro actos o una ópera que recorre cuatro salas de una exposición creada por el escenógrafo y performer Jorge Dutor junto al coreógrafo, bailarín y también performer Guillem Mont de Palol, en la que imaginar por un momento que la ópera Carmen de Bizet fuera una pieza de museo y que cobrara vida de la mano de artistas contemporáneos como Luis Úrculo, Norberto Llopis o Bernhard Willhelm. O para quienes prefieran la electrónica a la ópera, una sesión de la superestrella DJ Hito acompañada por el artista visual Itaru Yasuda, VJ que creará visuales al ritmo de la música el 5 de mayo. Vamos, que como decíamos, algo se está moviendo en Matadero y hay que ir a verlo.

Naves Matadero in Progress