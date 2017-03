La relación entre el Teatro Español y el Matadero aleja posturas y propuestas. Y es que lo que hasta ahora conocíamos como las Naves del Español en el Matadero; ahora serán Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas. ¿Qué supone esto? Que el centro cultural madrileño dejará de acoger propuestas de teatro convencional, apostando por otras disciplinas de expresión escénica, pero centrado en los “contenidos de vanguardia”. Desde algunos medios y agentes relacionados se habla de que la performance cobrará especial importancia en este nuevo ciclo del espacio.

La medida que ponen en marcha desde Madrid Destino y el Ayuntamiento de Madrid se comienza a hacer efectiva esta semana: los nombres de las salas Max Aub y Fernando Arrabal cambian el rótulo por el de un “laboratorio de creación actual interdisciplinar de carácter innovador y experimental”.

Especialmente crítico está siendo el ya ex director Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha declarado que “lo interesante hubiera sido sumar y no restar. Se podían haber abierto otras naves que hay en el Matadero y que están cerradas para estos otros usos. Este es un espacio ya referencial del público madrileño de teatro. Se tarda mucho en crear un público, ¿y ahora lo vamos a echar todo abajo otra vez? Además…, eso de llamarlo artes vivas… Dejémonos de nombrecitos y hagamos, simplemente, buen teatro. Hasta ahora ha sido un lugar donde convergían todos los creadores y profesionales; un lugar para crear y mostrar el teatro que se hace hoy. Me parecería muy triste que nos olvidásemos de nuestros autores, y que dejásemos fuera a toda la gente dedicada al teatro de un lugar que es suyo. Les estamos quitando su espacio”.

Por lo que respecta a los agentes de las artes escénicas convencionales, ya han hecho públicos desde hace semanas sus lamentos en ruedas de prensa, entrevistas o redes sociales, echando de menos desde antes de su nueva transformación a lo que eran y ya no volverán a ser más las Naves del Español, un espacio que puso en marcha hace una década Mario Gas, director del Teatro Español en aquella época. Ahora solo queda saber en palabras del actual director, Mateo Feijoo, en qué queda este culebrón teatral.

