Os hemos hablado de él en más de una ocasión. Ahora, todos aquellos esbozos que nos ha ido mostrando Nau Leone durante los últimos dos meses casan entre sí, se encuentran y convergen en Be Your Own Light, su segundo álbum de estudio, que aparece dos años después de INSIDE, aquel debut en el que el músico comenzaba a explorar los límites de la canción synthpop.

Ahora, con este segundo disco que estrenamos en exclusiva desde la web, el joven músico explora a sus apenas 22 años los puntos comunes entre el pop, la EDM y la indietrónica, en busca y captura de un sonido que aporte singularidad a esa frontera invisible entre géneros.

Nau Leone