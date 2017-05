Nunca se habían tomado tanto tiempo en publicar un siguiente disco. Cuatro años parece ser mucho tiempo para los fans de The National, que comenzaban a impacientarse, aun a pesar de que no han parado de tocar e, incluso, de abrir vías alternativas como EL VY, el grupo que el líder de la banda americana Matt Berninger comparte junto a Brent Knopf, miembro de Menomena y Ramona Falls, y con el que debutó hace cerca de dos años con el estimulante Return to the Moon que tanto gustó en esta casa.

Ahora, los canadienses tienen finalizado su siguiente movimiento: Sleep Well Beast, un álbum para el que tendremos que esperar varios meses aún, concretamente al 8 de septiembre, día en que 4AD (en España será distribuido por Everlasting Records) publique la nueva referencia de unos The National que han decidido producirlo de puertas adentro, con el guitarrista Aaron Dessner a la cabeza y la colaboración tanto de su hermano (y otro guitarrista de The National) Bryce Dessner y el propio Berninger.

El disco contendrá doce nuevos cortes, y ya podemos escuchar The System Only Dreams in Total Darkness, primer single adelanto, para el cual el realizador Casey Reas se ha currado este videoclip:

Regreso nacional