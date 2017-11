“Sé que canta en español, pero no le entiendo una palabra; sin embargo, me parece lo mejor que se puede escuchar ahora mismo en España”, me dijo un amigo hace unos días, en referencia a lo nuevo de Nathy Peluso. Todo es verdad.

Lleva pasando desde hace varios meses, cuando la argentina residente en nuestro país comenzó a dejarse ver como una especie de rara avis de cualquier facción del circuito de música urbana estatal: tiene apenas 22 años y sin embargo su bagaje sonoro la conecta con cantantes de r&b, jazz y soul como Nina Simone o Ella Fitzgerald, pero se expresa como una especie de Mala Rodríguez encendida, con una fractura expuesta en lo expresivo: es casi un happening en sí misma, una performance en la que su fraseo tardío (juega todo el rato a llegar tarde y adelantar el bomboclap) suena tan cerca del reggae-dub como de las melodías soul o, por qué no, del punk.

“Yo soy la mulata,

tengo la boca de plata,

yo, que estaba enamorata,

te cantaba serenatas,

acordate que soy Natalia, reina de la vigilia,

deja que te combata ya,

¡Ah, no! Te hace falta CORASHE”

En Corashe, la canción que puso en circulación la semana pasada y de la que ayer estrenó su flamante y brutal videoclip, parece rapear sin rapear en un idioma inventado con tanto del lunfardo del tango argentino como de la jerga mafiosa italiana, el spanglish latino o el lenguaje hipertextual de los millennials. Una absoluta brutalidad que consigue (ella sí) reiniciar las bases de las cadencias de la música urbana. No le ha hecho falta alquilar durante un mes una lona en la Gran Vía para que sea nuestra ídola.

