La próxima vez que un extranjero te diga que en España siempre estamos de fiesta, no te ofendas, porque es la pura verdad. Tuya cantan en su último disco que aquí los fines de semana empiezan el jueves. Y ya habrás oído aquello de que los miércoles son los nuevos jueves. Y los martes. Y hasta los lunes, al menos en Barcelona.

La Ciudad Condal afronta el inicio de la semana con energía al ritmo de Nasty Mondays, legendaria sesión de rock and roll de la sala Apolo que empezó en el Fonfone de la calle Escudellers en 2005 de la mano de Sören y Mad Max. La noche de este lunes se les volverá a ir de las manos para celebrar 12 años de juergas entre The Hives, Guns ‘n’ Roses, bicis BMX, pinballs ochenteros y visitas a Nueva York con Macaulay Culkin como padrino, de los que hablamos con uno de sus desvergonzados anfitriones, Sören Manzoni.

Notodo: ¿Cómo os conocisteis Mad Max y tú y cómo se os ocurrió montar esta fiesta?

Sören: En aquel entonces yo trabajaba en una tienda de skate y conocí a Max porque venía a la tienda a comprarse zapatillas, las Vans de la época, y me propuso montar una fiesta, porque no había ningún local donde pusieran la música que nos gustaba a nosotros. Había un bar en la calle Escudellers [el Fonfone] y estaban por la labor. Aglutinamos a todos nuestros amigos desgraciados y sinvergüenzas y a las suecas que estaban estudiando español y ahí empezamos. Era cuando ibas por la calle Escudellers y tenías que ir con cuidado para que no te robaran, y más un lunes por la noche.

NTD: Ha cambiado mucho el ocio nocturno desde 2005, ¿no?

Sören: Total. Aunque cuando hablas así del pasado pareces un viejuno… Pero considero que entonces Barcelona tenía más cultura de club, y hoy ha desaparecido por la invasión del turismo. En el club que empezamos, Fonfone, era un bar-club de culto donde la escena electrónica fluía muy bien; de hecho el Sónar hacía muchas cosas ahí. Y ese mismo local nos dio la opción de montar una fiesta de rock and roll, es gracioso. En esa época estaba el Club 13, La Terrrazza, Octopussy, Salsitas… había una oferta más pura que ahora se ha quedado más cutre. El Razz sigue siendo el Razz, con sus colaboraciones fantásticas, pero todo lo demás se ha quedado un poco reggaetonero-caribeño, con todos los respetos a quien le guste. El culto a la botella, de ir al privado y bailar alrededor de la botella.

Ya no hay cultura de club en Barcelona, ahora está el culto de bailar alrededor de la botella

NTD: Ante todo, han cambiado los hábitos. Ahora parece más habitual salir todos los días o más entre semana que durante el fin de semana. Empezaron con los “juernes” y ahora cualquier día es el nuevo viernes…

Sören: Y, de hecho, los domingos nunca fueron espléndidos y ahora es un día fantástico, un referente. En cambio, el jueves ahora es el día más flojo, al menos en nuestro caso, que también programamos Crappy Tuesdays los martes y Cupcake los jueves. Los lunes, también porque llevamos una trayectoria y una inercia, pero yo me quedo sorprendido. Puede llover o hacer frío, y me sorprende la disponibilidad y las ganas de la gente de salir a muerte. Ha cambiado todo. ¡En eso hemos ganado!

NTD: ¿Salir sólo los viernes es de tristes?

Sören: Sí, es como, “vale, es fin de semana y puedes pegártela el viernes, muy bien”. Busca algo más difícil, ¿no?

NTD: ¿Qué tipo de gente va a los Nasty Mondays? ¿La gente no trabaja, no duerme?

Sören: Cuando empezamos, decían que era la fiesta de las suecas, porque contábamos con una gran comunidad escandinava que podía permitirse salir entre semana. Hoy por hoy, el prototipo de consumidor es muy universitario, de la escena nocturna entre semana y tengo muchos amigos de la escena del skate y el surf que les apetece salir los lunes. Pero, si hacemos un resumen, veo bastante sinvergüenza. Hemos creado un perfil de gamberro importante.

Debajo de nuestra mesa ha pasado de todo y nadie se ha dado cuenta

NTD: En Londres se empezaron a organizar raves los lunes por la mañana.

Sören: Berlín también es una referencia y ha cambiado bastante los hábitos con toda su cultura de club y techno. Pero, ¡que siga así! Y Madrid siempre nos ha llevado ventaja. Hace cinco años los Zombie Kids pusieron de moda los miércoles en Madrid. Entre todos hemos cambiado las cosas.

NTD: ¿Qué dirías que tiene de especial esta fiesta para ser conocida internacionalmente y llegar a tener una sesión en Nueva York?

Sören: Ahora hemos dejado el tema de Nueva York a un lado, no se puede abarcar tanto, y hacemos bolos muy esporádicos en Manhattan, también hacemos alguna cosa en Brooklyn. Nuestra experiencia en Nueva York ha sido sobre todo con gente de la escena; el actor Macaulay Culkin, el niño de Solo en casa que ya no está solo y encontró amigos (risas), nos amparó bastante en ese momento. Seguimos teniendo conexión con Nueva York, pero además de la fiesta de los lunes, ahora vamos a Moscú tres o cuatro veces al año.

Nunca quisimos meternos en un embolado tan bestia, sólo queríamos pinchar nuestra música para nuestra gente y nuestra ciudad y en nuestro lugar favorito. Tampoco hemos producido música, y nos han ofrecido muchas posibilidades. Se nos fue de las manos y hemos acabado pinchando por todo el mundo, con toda la humildad y el agradecimiento. Nunca hubiéramos esperado traspasar tantas fronteras y aguantar tantos años en una ciudad como Barcelona. Es como la remontada del Barça: “¿cómo ha pasado esto?” (risas).

NTD: ¿Qué bandas no faltan en los Nasty Mondays?

Sören: Ha ido por etapas. Los comienzos fueron más contundentes, teníamos un toque más glam rock y de rock escandinavo como Hellacopters y bandas como The Sounds o Franz Ferdinand. Hoy por hoy, parece que el indie ya no es tan protagonista y nos piden mucho más esa cara b de la enciclopedia del rock and roll, como Deep Purple o Black Sabbath. Luego tienes que combinarlo con un Bastille o Crystal Fighters, pero cuando más vibra la gente es con ese abc del rock, siempre bien acomodado y encajado con un remix.

Nuestro público es bastante sinvergüenza: hemos creado un perfil de gamberro

NTD: ¿Cuál es el himno o himnos que vuelven loca a la gente?

Sören: Cada año tiene un himno, porque intentamos adaptarnos a las nuevas generaciones. Recuerdo que Tick Tick Boom de The Hives siempre lo ha sido, pero ahora no tanto. Si me hablas de la semana pasada, por ejemplo, un momento álgido puede ser Guns ‘n’ Roses, Alice Cooper con Poison o incluso Pennywise con Stand by me. Consideramos que el punk rock tiene más protagonismo y la enciclopedia del rock entra un poco mejor que antes, que estaban más pendientes de ese indietronic. Nos complicamos un poco más la vida y nuestro público nos pide que no vayamos a lo fácil. Les pones Sultans of Swing de Dire Straits a las nuevas generaciones y dicen, “oh, yeah!”.

NTD: ¿Alguna anécdota, buena o mala, que puedas contar de estos 12 años de historia? ¿Algún lunes noche especialmente memorable?

Sören: Hay un montón. Este último mes me gustaba salir con una bicicleta, era un momento álgido. Me subo a la mesa con mi bicicleta y luego se la tiro al público, y la gente está esperando a que se la tire. Hemos tenido mil anécdotas, de desmadrarnos, saltar, caer en el equipo de sonido, desconectarlo y tirarnos 15 minutos sin sonido y todo apagado. Los típicos cubatas que caen del pesado de turno y se desconecta todo. Ha habido mucho desmadre bastante pasado de vueltas, ahora es más controlado, pero hemos disfrutado. Y si entramos en el ámbito sexual, que no quiero entrar, debajo de nuestra mesa de DJ ha pasado de todo, y la gente no se ha dado cuenta.

NTD: Eres un gran coleccionista: monopatines, pinballs y radiocasetes decoran el Nasty Garage, vuestro cuartel general. ¿Vais a abrirlo al público como propuesta diurna de ocio?

Sören: Estamos en ello. En cada aniversario invitamos a todo el mundo, a la prensa y a los más cercanos, para hacer una cena en nuestro garaje, que era un taller mecánico. Como bien dices, me encanta coleccionar, soy un romántico del pasado, no lo puedo remediar. Me gusta coleccionar monopatines y quiero montar un museo de skate en nuestro garaje. Para nosotros es importante retroalimentar a toda nuestra comunidad y nuestro contenido en web no sólo con sesiones, no sólo somos una fiesta. Estamos esperando a que nos den una licencia estos malditos del ayuntamiento de Barcelona, que te inflan a multas, y poder enseñar todo lo que tenemos.

No concibo pinchar sin estar mareando o metiéndome en los pogos

Sí, somos djs sin querer, pero al mismo tiempo hacemos surf, patinamos, tenemos un muro de 150 radiocasetes de los ochenta donde hacemos shootings, etc. Hay un montón de cosas interesantes que queremos ofrecer. Y en las fiestas hemos tenido a Danny León patinando en una mini mientras pinchábamos; nos gusta mucho interactuar con el público y hacer intros con The Walking Dead y 2001: una odisea en el Espacio… No concibo estar pinchando sin estar dando vueltas, metiéndome en los pogos y mareando.

NTD: Además de ese museo del skate, ¿qué otros retos tenéis en el horizonte, más sueños por cumplir con Nasty Mondays?

Sören: El mercado asiático es una asignatura pendiente. Me encantaría irme a Japón y montar una fiesta, como mínimo, y demostrarles otro concepto de fiesta. China no está preparada, pero Japón tiene mucha cultura de rock de toda la vida y están muy abiertos a nuestra propuesta. Y, bueno, seguir pinchando hasta que el cuerpo aguante. Espero ser el DJ más viejuno o más viejoven del planeta (risas).

NTD: ¿Qué tenéis preparado para la fiesta de los 12 años de hoy?

Sören: Haremos un previo en nuestro garaje, con una temática de feria: dardos, escopetas, chufas y coco, algodón de azúcar, etc. De ahí iremos a la Sala Apolo a desmadrarnos. Queríamos poner grupos, que ya lo hicimos en el pasado, pero la gente aprecia más la sesión dj para el aniversario. Celebramos 12 años, que esto empezó como una tontería, y al final llevas más de una década emborrachándote y pinchando por todas partes.

Espero ser el DJ más viejoven del planeta

NTD: Y un lunes, que se supone que es el día más asqueroso de la semana.

Sören: Y el año tiene muchos lunes. Puede estar lloviendo, haciendo un frío que te cagas, que haya exámenes… y aún así la gente es fiel a nuestra marca. Les estamos muy agradecidos a ellos, y en especial a la ciudad de Barcelona por habernos mantenido vivos tanto tiempo.

Nasty Mondays