Es injusto y limitado tener que etiquetar o catalogar a artistas como Nastasia Zürcher. La suizo-gallega lleva en su propia genética una mixtura inapelable que, de algún modo, consigue trasladar también a su música.

No es la primera vez (y no será la última) que te ponemos en órbita de su trabajo, pero a dos años vista de la publicación de aquel debut titulado My Flight con el que consiguió el Premio Martín Códax (los premios de la música gallega) en 2016 en la categoría de Blues, Funk & Soul, la artista da un paso de gigante en lo que será su segundo álbum largo.

Aún tendremos que esperar unas semanas para escuchar su nuevo repertorio al completo, pero hace unos días puso en circulación un primer single, Stronger, que suena casi a rezo soul, con aires que nos llevan desde la música oriental más tribal hasta el r&b o el soul más desgarrado, todo eso sobre una base melódica de un pop maduro de autor que no se rompe ni se raja.

Soul fuerte