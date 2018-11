Podemos conocer el mundo a través de la farlopa. No me malinterpretéis: me refiero a, al menos, televisivamente hablando. Las drogas en general, y la cocaína en particular, ha confirmado su atractivo a nivel global; y no viene de ahora: desde aquella Scarface hasta Boogie Nights, Martín (Hache) o El lobo de Wall Street, la vida de excesos ha convertido a algunas de las películas que proyectaban la vida del farlopero vocacional en éxitos de taquilla.

Pero lo de las series ya ha sido demasiado. Y si Breaking Bad se acercaban al thriller costumbrista en el mundo de las anfetaminas; los ejercicios de la memoria histórica del narcotráfico es uno de los últimos grandes avales para convertir en icono pop a algunos de los narcotraficantes más peligrosos de la historia. Pablo Escobar mutó en una especie de antihéroe idolatrado en las primeras dos temporadas de una Narcos que, ya sin él y con el impersonal Cártel de Cali como protagonistas, renqueó en público y expansión.

Quizá por eso, y tras otras experiencias como Fariña (una evolución de lo que fue Matalobos en la TVG años antes) en nuestro país, Narcos decide convertirse en una especie de serie itinerante que (veremos si sí o si no) viajará a las profundidades de los diferentes narcoestados, narrando las historias de farlopa, revolución, corrupción política y guerra sucia que ha ido expandiendo el polvo blanco por diferentes puntos del globo terráqueo. El primero de ellos, el mayor y más mediático: México.

Hemos visto varias series de otro de los ‘narcotraficantes pop’ de estos últimos años, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero no conocíamos los orígenes históricos de dónde, cómo y con quién empezó. Quizá por eso esta Narcos: México parece recuperar algo que se había perdido: la memoria histórica del narcotráfico, que nos lleva a (cómo no) Sinaloa y Guadalajara, y nos va presentando a algunos de los primeros protagonistas, con Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, como el antihéroe organizado protagonista; y Kiki Camarena, agente mexicano-estadounidense de la DEA que hace las veces de héroe imposibilitado.

La serie acaba narrando una historia bastante desconocida: la de la formación del imperio del narcotráfico mexicano, hoy día el más extendido y peligroso del mundo, que en estos últimos treinta años se ha saldado con medio millón de víctimas y la instalación de un narcoestado difícil de quebrantar, por mucho que apresen a algunos de sus líderes. Lo mejor de la serie es que ha vuelto a encontrar ritmo e interés que genera unos orígenes bastante poco extendidos y popularizados, y que el peso lo sostienen dos estupendos actores de Hollywood de la talla de Diego Luna y Michael Peña.

Tan bien construida está la historia, que hay momentos en los que parezca que nos lo ponen difícil: algunos personajes (especialmente el del narco Don Neto) hablan con una acento sinaloense tan original que es imposible entender los diálogos. No es coña: si ves la serie en VOS, tendrás que dar un paso más, porque no es suficiente: para poder seguir la serie es necesario que seas sinaloense o que pongas los subtítulos para sordos.

Aun con estos conflictos técnicos, y con algún personaje que flojea (Ernesto Alterio haciendo de jefe de la DFS –Director Federal de Seguridad- le hacen flaco favor al personaje y al propio actor argentino, por lo general impecable en sus interpretaciones), esta nueva Narcos nos sume en el Año 0 del narcotráfico mexicano, en el nacimiento de esos pichones de narco que se acabaron convirtiendo en los más peligrosos (entre ellos, El Chapo) y, a la postre, en convertir en pop un problema global que, de momento, ni se ha roto ni se ha rajado: se ha transformado, como esta serie; que, incluso, se permite el lujo de, a partir del quinto episodio, iniciar un crossover entre todas las temporadas.

