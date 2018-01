Con 20 años de carrera a sus espaldas, Nada Surf es una de las bandas que mejor representan la oleada del power pop de finales de los 90. Este año su tercer disco, Let Go, cumple 15 años. Y lo van a celebrar con una gira cuajada de conciertos a ambos lados del Atlántico, que pisará España en unas cuantas ocasiones. Let Go fue el primer disco que Nada Surf grabaron de manera independiente, sin el amparo de una discográfica, y consolidó el idilio con crítica y público que todavía viven hoy.

En las vísperas de dicha gira hemos hablado con Daniel Lorca, bajista de Nada Surf desde su fundación, sobre qué esperar de los próximos conciertos de la banda y qué se siente con esto de cumplir años.

Según vuestra web vais a estar bastantes meses con la gira del 15 aniversario del Let Go. Desde febrero hasta mayo.

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí, pero antiguamente cuando nos íbamos de gira hacíamos varios meses seguidos. Esta vez dentro de cada mes es un poquito de tiempo en casa y un poquito de tiempo de gira. O sea, que no es tan largo como parece. Como casi la mitad de cada mes durante cuatro meses. Y eso es mucho más fácil. Cuando nos íbamos un año y medio seguido de gira era como para pegarse un tiro.

“Esta gira va a ser una cosa súper especial. Yo estoy un poquillo acojonado. Pero acojonado bien”

En Madrid habéis anunciado una segunda fecha. Supongo que eso es síntoma de que la gira está funcionando bien, ¿no?

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí, la verdad es que por toda Europa está funcionando bastante. Precisamente el otro día hablé con nuestro tour manager y ha dicho que las entradas se están vendiendo muy bien y que la gira va a estar súper petada. Lo cual siempre da gusto.

Sobre todo cuando habéis estado girando hace nada y ahora volvéis y vamos todos como locos de nuevo.

Daniel Lorca de Nada Surf: [Risas] Bueno, también es que va a ser una cosa súper especial. Yo estoy un poquillo acojonado. Pero acojonado bien. Porque no hay teloneros, hacemos el disco entero intentando calcarlo, que es una hora y pico. Y luego nos hacemos un entreacto y volvemos una vez.

Claro, hay muchas formas de abordar estas giras de “revival” de un disco. Veo que vosotros optáis por la de tocar el disco tal cual y luego añadir unos bises.

Daniel Lorca de Nada Surf: Pues como hora y pico más. Y todavía no ha salido, pero va a salir dentro de nada, que también vamos a dejar que la gente vote qué canciones quieren que toquemos. Vamos a hacer más canciones, no raras, pero bastante diferentes de lo que haríamos en una gira normal. Vamos a hacer canciones que a lo mejor no hemos tocado en yo qué sé cuantísimos años, cosas rarísimas. Vamos a intentar que sea lo más raro posible.

“Vamos a dejar que la gente vote qué canciones quieren que toquemos”

Las caras B del disco entonces también caerán, supongo.

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí, alguna cosa rara, si la gente lo pide sí. Pero alguna cosa que nos gusta como, por ejemplo, que de vez en cuando hemos tocado una versión de otro grupo que lo hicimos en una noche especial y no lo hemos vuelto a hacer en la vida. Pues a lo mejor hacemos eso. Va a ser muy especial y vamos a tocar, en total, como tres horas.

¿Esto de tocar un disco tal cual de seguido lo habéis hecho alguna vez?

Daniel Lorca de Nada Surf: No, la verdad es que no. De hecho después del tercer disco ya teníamos demasiadas canciones para poder tocarlo todo. Entonces ya sacas un disco nuevo y, obviamente, quieres tocar muchas canciones de él. Pero tampoco puedes hacer el disco entero, porque como también tienes que tocar canciones de los otros discos, pues no hay más remedio. Pero, no por alguna razón específica, pero por el simple hecho de que es así, puede haber unas cuantas canciones de un disco que no hemos tocado nunca en vivo. Y eso ocurre con Let Go, que hay un par de canciones que no las hemos tocado o nunca o contadas veces. Así que va a ser especial hacerlo así.

Y luego que también, normalmente, las canciones suelen coger su propia vida y sus propios ticks a base de tocarlas en vivo. Nosotros nunca escuchamos una canción en el disco para intentar reproducirla de la manera más leal posible. Sino que, al contrario, hay canciones que si, por ejemplo, es una canción lenta, a base de tocarla en vivo la exageramos y la hacemos más lenta. O, de repente, una canción que estamos llenos de adrenalina y la tocamos mucho más rápida que en el disco.

“En Let Go hay un par de canciones que no las hemos tocado en directo o nunca, o veces contadas”



Y esta vez yo sí que me estoy estudiando el disco para intentar hacerlo lo más leal posible a cómo era. Y, de hecho, para conseguirlo va a tocar el teclado con nosotros Louie Lino, que fue con el que grabamos el disco. Y para hacer las otras guitarras también va a venir Doug Gillard. O sea, que vamos a ser cinco y, de vez en cuando, también algún que otro invitado especial en cada ciudad. Para nosotros es muy raro esto. Pero bueno, hay que hacerlo.

Canciones como Blizzard of ‘77 or Inside of Love son canciones que muchos tenemos quemadísimas pero siguen funcionando estupendamente en vuestros conciertos. ¿Cómo las veis ahora con 15 años de distancia? ¿Percibís muchos cambios en vosotros como músicos con respecto a cuando las compusisteis?

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí, sí, claro. No solamente las canciones de Let Go. Como estamos preparando canciones relativamente raras o que no hemos tocado desde hace… ponle 20 años, pues se nota un montón. Hay veces que escuchas y no te puedes creer que estos seamos nosotros. Me parece rarísimo.

Acompañando a la gira vais a publicar una reedición del Let Go, en el que varios grupos van a reinterpretar las canciones del disco. Además los beneficios los vais a destinar a una ONG. ¿De dónde surge esta iniciativa?

Daniel Lorca de Nada Surf: No me acuerdo de a quién se le ocurrió la idea. Probablemente a nuestro manager. Creo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Parece como un poco “self gratifying”. Pensábamos “¿Pero tú crees? ¿De verdad tantos grupos van a querer hacerlo?”. Se lo preguntamos a unos pocos grupos que son amigos nuestros y dijeron que les encantaría. Así, la verdad, es que se ha hecho relativamente fácil.

“Me parece rarísimo, no sé por qué, escuchar el disco entero interpretado por otra gente. Es un honor total que haya tantos grupos que se mojen en hacerlo por auténtico amor al arte”

A mi me habría apetecido mucho que hubiera grupos españoles haciéndolo, pero como son solamente 12 canciones pues no había suficiente. Pero como también empezamos a preguntar por aquí y tanta gente dijo que les encantaría, dijimos “Oye, podríamos intentar hacer una versión solamente para España”. Y, efectivamente, va a haber una versión yankee, que tiene un grupo francés pero los demás son todos americanos; y, luego, va a salir una versión toda con grupos españoles. Acabo de escuchar ahora mismo la que ha hecho Lagartija Nick y estoy flipado, porque para mi Lagartija Nick son mis héroes y de pensar que han hecho una versión de una canción nuestra me muero. Así que estamos muy contentos.

Son iniciativas que se están poniendo de moda ahora mismo. Que yo conozca, Tegan and Sara y Brandi Carlile han hecho cosas similares últimamente. Y salen discos muy interesantes de ahí.

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí, la verdad es que es muy interesante. A mi me parece rarísimo, no sé por qué, al escuchar el disco entero interpretado por otra gente de repente oigo cosas que pienso “¿De verdad es así la canción? ¿De verdad hacíamos eso?”. Y es que es verdad que es así, pero hecho por ti no te das cuenta. Y es un honor total que haya tantos grupos que se mojen en hacerlo por auténtico amor al arte.

“Con Let Go cambia un poco la manera de ser de Nada Surf . Porque lo escribimos en un vacío total: no teníamos mánager, no teníamos sello, no teníamos agente para hacer las giras… Estábamos totalmente en un vacío”

Cuando publicasteis el Let Go llevabáis tres años medio parados porque habíais tenido todo el movidón por el cual la discográfica Elektra os secuestró vuestro segundo disco. Habéis mencionado varias veces que no sabíais cómo ibais a continuar vuestra carrera en la música en esos momentos.

Daniel Lorca de Nada Surf: No, sí que teníamos claro que queríamos seguir pero no sabíamos si íbamos a poder. En ese momento nosotros seguíamos tocando y componiendo. Pero no queríamos sacar un tercer disco sin haber sacado el segundo. Yo creo que eso habría sido la implosión del grupo. Como teníamos una visión a largo plazo, pensábamos que de alguna manera saldríamos de esa. Pero lo que no queríamos hacer era capitular y dejar que esos hijos de puta se quedaran con nuestro segundo disco, que nos había costado el oro y el moro. No de dinero, pero sí de esfuerzo. Y que se lo queden estos cabrones y lo escondan, pues no.

Entonces esperamos y esperamos y cuando por fin ganamos y nos devolvieron el disco, ya podíamos hacer una gira para venderlo. Porque como ya no teníamos sello decidimos venderlo nosotros directamente en los conciertos. Yo organicé una gira para llevarnos desde Nueva York por todo el país hasta Los Ángeles y grabar el Let Go en Los Ángeles. Y nada, nos salió la movida. Lo conseguimos. De milagro pero lo conseguimos.

“Hicimos el Let Go de una manera distinta, no pensando tanto en la gente que juzgaría las canciones, ni el disco, ni la letra ni la música. Lo hicimos con una libertad bastante grande”

Yo creo que también por eso que en ese disco cambia un poco la manera de ser de Nada Surf. Porque lo escribimos en un vacío total: no teníamos manager, no teníamos sello, no teníamos agente para hacer las giras… Estábamos totalmente en un vacío, en una burbuja nuestra. Y entonces hicimos el disco de una manera distinta, no pensando tanto en la gente que juzgaría las canciones, ni el disco, ni la letra ni la música. Lo hicimos con una libertad bastante grande.

Desde toda esa movida os habéis mantenido fieles al pequeño sello Barsuk y habéis producido vuestros propios discos. Esto tiene que haber influido de alguna forma en el cómo os habéis desarrollado como grupo y como compositores.

Daniel Lorca de Nada Surf: Yo creo que sí. No solamente eso: como somos nuestro propio sello de discos, como somos independientes “de verdad”, Barsuk es como un distribuidor para nosotros. Eso nos permite poder ganarnos la vida vendiendo relativamente pocos discos. Así tienes más libertad pero, también, más responsabilidad. Lo tienes que hacer todo con mucho más cariño, porque al ser todo tuyo no le puedes echar la culpa a nadie de nada. Lo haces todo con mucho más detalle.

“Como somos nuestro propio sello de discos, como somos independientes “de verdad”; eso nos permite poder ganarnos la vida vendiendo relativamente pocos discos. Así tienes más libertad pero, también, más responsabilidad”

Nosotros cuando masterizamos algo o cuando hacemos la secuencia del disco lo seguimos haciendo con el mismo empeño y la misma obsesión que cuando hicimos el primer o el segundo disco. Si tienes un cierto orden y de repente alguien dice “¿Habéis pensado en poner esta canción primero? Yo lo he probado y me parece que queda muy bien”. Pues yo me tengo que escuchar el disco entero del principio al final para ver como queda. Cada vez que cambias de orden, el disco entero. Y tardas casi más tiempo en ordenar las canciones que en grabarlas.

Entiendo esa necesidad de asegurarse de que uno lo controla todo de una manera completa.

Daniel Lorca de Nada Surf: Luego ya te olvidas del tema. Por eso ahora me resulta rarísimo escuchar todas estas canciones porque, normalmente, una vez has “dado a luz” el disco, rara vez lo escuchas. Teniendo en cuenta que cuando sacamos un disco yo me lo he escuchado, yo que sé, miles de veces, lo das a luz y te dan ganas de decirle “hazte mayor tú solito”.

Supongo que te refieres a que a mucha gente este proceso se lo hacen las discográficas mientras que vosotros os empeñáis en hacerlo aunque lleváis 20 años en esto.

Daniel Lorca de Nada Surf: Claro. Y menos mal que dentro del grupo tenemos cada uno su especialidad. Yo, por ejemplo, no hago las mezclas. Porque no puede haber demasiados cocineros en la cocina. Yo creo que para el proceso de la mezcla ya están el ingeniero y Matthew [Caws]. El bajo suena mejor si yo no estoy. Porque si yo no estoy, Matthew se preocupa tanto de que el bajo suene bien que lo sube más. Si estoy yo, entonces Matthew asume que soy yo el que se tiene que ocupar del bajo y no dice nada. Yo, a lo mejor, pues no me atrevo a pedir que haya más bajo. Así que dentro del proceso tenemos ya nuestras especialidades. Yo me encargo de los gráficos, por ejemplo. De todo lo que tiene que ver con ordenadores.

“Cuando fichamos con Elektra no teníamos 20 años, teníamos ya casi 30. Creo que teníamos una cierta paciencia y… no quiero decir sabiduría, pero ya sabíamos cosas de la vida”

Quince años después, tras toda esa angustia de no saber si ibais a poder recuperar el disco, girar, seguir como banda, todo ha salido genial. Let Go fue un éxito de crítica y The Weight Is A Gift es todavía más icónico. Si pudierais volver a atrás y hablar con vuestras versiones de vosotros mismos de hace 15 años, ¿qué les diríais?

Daniel Lorca de Nada Surf: Hostia, no sé. Pero fíjate que la pregunta tiene su realidad pero inversa. Porque es una de las cosas que desde siempre hemos pensado, ya desde que estábamos haciendo el segundo disco. Estaba Elektra detrás de nosotros para sacar el segundo disco a toda hostia para poder sacarle provecho a la ola que habíamos tenido con el primero. Porque ellos no se esperaban que fuéramos número uno en MTV y tal y cual. Así que andaban detrás de nosotros para que sacáramos el segundo disco lo antes posible para seguir con la inercia. Al principio casi les hicimos caso.

Nos pusimos como locos a currar y de repente un día, cuando ya pensábamos que estábamos para meternos a grabar, Matthew y yo nos tomamos una copa. Me preguntó si creía que estábamos para hacer el disco ya. Y dije “Hombre, sí pero…tal vez no”. Y entonces Matthew dijo “Yo creo que dentro de 15 años (creo que dijo 15 pero a lo mejor eran 20 o 10, no me acuerdo) nadie se va a acordar de si nuestro segundo disco salió en febrero o en noviembre. Pero sí se va a hablar del hecho de que el disco sea bueno o malo.”

“Mientras grabábamos nuestro segundo disco ya nos decíamos a nosotros mismos que había que pensar dónde coño íbamos a estar en 15 años”

Y entonces ya con eso cambiamos la fecha de la grabación. Dijimos que no estábamos preparados todavía, que íbamos a seguir componiendo y que íbamos a aplazar la salida del disco. Creo que eso fue el principio del final con Elektra. Ya no les gustó nada que hiciéramos eso. Pero es curioso porque lo de ahora no se lo creerían los Nada Surf de antaño, pero ya por aquél entonces ya nos decíamos eso a nosotros mismos, que había que pensar dónde coño íbamos a estar en 15 años. Pero me lo he tenido que pensar, ¿eh? Se lo voy a preguntar a Matthew… Hemos tenido suerte.

Hombre, suerte es pegar un pelotazo con un disco o con una canción. En vuestro caso hay una trayectoria.

Daniel Lorca de Nada Surf: Sí. Yo creo que era también el hecho de que no éramos tan jóvenes. Cuando fichamos con Elektra no teníamos 20 años, teníamos ya casi 30. Creo que teníamos una cierta paciencia y… no quiero decir sabiduría, pero ya sabíamos cosas de la vida y que hay cosas más importantes que la pasta. Y sabíamos que había que tener visión a largo plazo porque, si no, ¿para qué?

Veo que habéis estado de teloneros de Brand New, que sacaron un disco memorable en 2017. ¿Qué más habéis estado escuchando últimamente?

Daniel Lorca de Nada Surf: He estado escuchando unas cuantas canciones de La Bien Querida, que me encantó el último disco que ha sacado. Me lo pasó alguien y me gustó mucho, es muy bueno. Y ahora mismo llevo mes y medio obsesionado con el último disco de Lagartija Nick, que me parece impresionante. Les vi tocar en la Sala Caracol cuando lo sacaron y me regalaron una copia y como en casa no tengo para poner CDs, solamente lo puedo escuchar en el coche. He estado de viaje y me llevé un par de CDs y éste fue uno de ellos que es que me encanta.

Últimamente he estado escuchando mucho el último de The Shins, que me ha gustado mucho. Y de repente me he vuelto a meter mogollón en escuchar Led Zeppelin. No sé por qué me ha dado últimamente un ramalazo por ellos. Y a los Kinks, joe, cada no sé cuánto tiempo me entra el gusanillo y me pongo por ahí.

“En cuanto acabemos la gira nos pondremos a componer, a poner en común lo que hemos estado haciendo y a juntarnos con vistas a hacer otro disco”

La gira del Let Go acaba en mayo. ¿Qué planes hay después de ello? ¿Pensáis girar por festivales? ¿Hay algún disco nuevo en el horizonte?

Daniel Lorca de Nada Surf: No creo que en verano hagamos gran cosa. En cuanto acabemos la gira nos pondremos a componer, a poner en común lo que hemos estado haciendo y a juntarnos con vistas a hacer otro disco. Bueno, la verdad es que ni lo hemos hablado porque estas cosas no las hablamos. Lo damos más o menos por asumido que en algún momento haremos el disco. Yo ahora tengo ya definitivamente mi casa en Ibiza y como es una casa muy grande tengo sitio de sobra para que podamos estar todos. Antiguamente lo hacíamos todo en mi casa de Nueva York, que era como la base de operaciones de Nada Surf en la que componíamos, grabábamos y ensayábamos. Pero como estos ya tienen familia probablemente acabemos en Ibiza unos meses poniendo a punto una serie de canciones.

Gira:

13.02: Granada, Palacio de Congresos (SON Estrella Galicia)

15-16.02: Madrid, Teatro Barceló (SON Estrella Galicia)

17.02: A Coruña, Sala INN Club

Nada Surf