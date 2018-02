Cuando hace unos días hablábamos con Daniel Lorca, bajista de Nada Surf, sobre los conciertos de celebración de los 15 años del Let Go, nos prometía que serían veladas verdaderamente especiales. No se equivocaba el madrileño y ahora, tras su gira por nuestro país podemos decir que la suya ha sido una celebración inolvidable. Con un show dividido en dos partes, la primera para celebrar el tracklisting completo del Let Go y la segunda, un festival de rarezas, versiones y clásicos coreados hasta la saciedad que tuvo al trío de Nueva York sobre las tablas del Teatro Barceló durante algo más de dos horas.

Un concierto, el que vimos el pasado viernes en Madrid, lleno de energía, optimismo y nostalgia por una banda que parece no pasarse nunca de moda. Nada Surf hicieron que las caras b menos conocidas sonaran eléctricas y fascinantes, captando casi tanta atención como temas tan míticos como Inside Of Love o Always Love. Atreviéndose incluso a versionar el Love Will Tear Us Apart de Joy Division, Matthew Caws, Daniel Lorca e Ira Elliot, con la ayuda de Doug Gillard, Aaron Conte, que tocaban guitarras y teclados respectivamente en el Let Go, armaron un concierto al que no le sobró ni un minuto. Una noche sensacional para una de esas bandas que lleva 20 años sin decepcionar ni una sola vez, transmitiendo una vitalidad llena de color y guitarrazos.

Para quien se haya quedado con ganas de más, no olviden que el Festival WAM ha incluido hace unos días a Nada Surf entre los grupos confirmados para su segunda edición el próximo mes de mayo.

Nada Surf