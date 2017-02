Se estrena la gran triunfadora de la pasada edición de Sundance, festival en el que El nacimiento de una nación fue comprada por Fox Searchlight por la cantidad récord de 17,5 millones de dólares. No es la primera vez que un gran estudio apuesta por el éxito de una película sobre la esclavitud afroamericana; de hecho, es probable que la decisión de Fox se viera condicionada por el éxito de otro reciente título suyo de similares características, 12 años de esclavitud, de Steve McQueen.

Django desencadenado, El color púrpura, Mandingo, la serie Raíces o los diversos intentos de Spielberg (es decir, El color púrpura, Lincoln o la insalvable Amistad) son algunos ejemplos de que, ya sea por Historia, controversia o taquilla, éste es siempre un tema jugoso que continúa generando material. En los últimos años, y por citar sólo un par de ejemplos más: Criadas y señoras o El mayordomo, aunque éstas abordan más el post que el pre de la Guerra de Secesión y de la aprobación de la Decimotercera Enmienda, que abolió de manera oficial, y obviamente continúa haciéndolo, la esclavitud en los Estados Unidos de América.

Pues más o menos por ahí, en pleno periodo de Reconstrucción, se sitúa El nacimiento de una nación, pero la primera, la de Griffith. Un film cuyos valores cinematográficos son inversamente proporcionales a sus valores humanos, ya que aquí los negros son poco menos que una pandilla de villanos sin escrúpulos y el Ku Klux Klan los intrépidos justicieros que pondrán fin a esa lacra, o como diría Marion Cobretti: “El crimen es una plaga y yo soy el remedio”.

El nacimiento de una nación, la que se estrena, nada tiene que ver en este sentido con su predecesora. Su autor, el afroamericano Nate Parker, coguionista, director y protagonista de la misma, narra la vida del esclavo Nat Turner, un héroe mesiánico que condujo a los suyos a la libertad. Muy en las Antípodas de lo que escribió William Styron en su libro, The Confessions of Nat Turner, libro con el que obtuvo el Pulitzer y en el que describía a Turner como una especie de predicador psicópata.

Parker y Casey Affleck, por cierto, se enfrentan a una Academia que tiene que decidir si premia a un denunciado por acoso y a un absuelto por violación cuya supuesta víctima terminó suicidándose, como lo oís… ¿Un presunto violador? ¿De raza negra? ¿Y con Donald Trump? Parker lo tiene difícil en la carrera hacia los Oscar, y eso que optaba a convertirse en una de las favoritas de la noche, y más sabiendo que su peli, de la que por cierto no he hablado todavía, cumple a rajatabla con los cánones establecidos: es intensa, cruel, visceral, explícita, efectista, contundente, melodramática, visual, emocional, discursiva, violenta, maniqueísta, grandilocuente… pero no es, ni será nunca, El nacimiento de una nación de D.W. Griffith.

