The XX fueron una de las últimas sorpresas que la primera década de siglo nos deparaba: jóvenes, inocentes, sinceros, sencillos, intensos y llenos de silencios y emociones que conectaron a toda velocidad con una generación completa e influyeron de manera incontestable el sonido al que le llamamos “pop” en esta década. Lo tenían todo para ser flor de un día y luego convertirse en una desagradable lista de decepciones en los 2010’s.

Con su segundo LP, Coexist (2012), no llegaron a despejar dudas: si bien el disco no era el pelotazo emocional con el que el trío de Londres había debutado en 2009, mantenía muchos de los ingredientes que hacían de su predecesor una pieza adictiva. El debut en solitario de uno de sus miembros, Jamie XX, con In Colour (2015) profundizaba en las producciones impecables y los sonidos puramente electrónicos esencialmente más innovadores. Cuando a finales del año pasado se anunció el lanzamiento de I See You solo una cosa estaba clara: ocho años y muchas controversias después, este tercer álbum aclararía por fin si The XX eran todo lo que se esperaba de ellos.

1. Es variado

Si algo se les echó de cara a los de Londres cuando publicaron Coexist fue su monocorde sonido. Salvo un par de cortes, las canciones se sucedían silenciosas, excesivamente similares las unas a las otras, demasiado obsesionadas por no alejarse del canon que tanto éxito había producido en el debut de la banda. El resultado no era malo, pero es obvio que continuar explotando dicha fórmula habría sido un error.

Ya el In Colour de Jamie XX había apuntado dinámicas y coloristas variaciones que, sin duda, han permeado hasta este I See You: desde las barrocas y bailongas trompetas con las que nos recibe Dangerous hasta las emociones a flor de piel de Perfomance, pasando por el tono sensual de Lips, cada uno de los diez cortes de I See You tiene características y personalidad propia, convirtiéndolo en una inesperada fuente de sorpresas. El contraste entre pistas tan llenas de sonido como Dangerous o A Violent Noise y cortes llenos de silencios e intimidad, como Performance y Brave for You, es tan acertado como necesario.

2. No es alegre, pero sí optimista

Tal vez es más correcto hablar de que no es deprimente: a consecuencia del abanico de sonidos y colores más amplio empleado en I See You, la presencia de atmósferas luminosamente pop como I Dare You o el colorista arrebato dance con el que se inaugura el disco no solo no desentonan en el conjunto, sino que consiguen descargar la intensa carga emocional que suele acompañar a muchas de las letras de la banda.

Los temas de I See You aún hablan de inseguridades, desamor y dolor (“When you saw me leaving / Did you think I had a place to go?” se desnuda Romy en Perfomance, una de las canciones más ‘marca de la casa’ del disco), pero se combinan con versos más ligeros y optimistas (“I can’t hold it inside, the thrill of affection / Is only getting stronger / I say something loving / All my hesitations are fading” es el estribillo de Say Something Loving). Porque la vida no es solamente silencio y respiración contenida.

3. Es un disco coral

Si hay algo de I See You que destaca sobre sus predecesores es lo bien equilibrados que parecen encontrarse los talentos de los tres miembros de The XX en él. En los últimos años no parece caber duda de que Jamie es el integrante del grupo que más notoriedad ha ganado (aunque Oliver y Romy colaboraran en su disco en solitario), pero a la hora de producir un disco los tres han funcionado como un auténtico reloj. Probablemente The XX dure lo que dure este equilibrio entre las tres personalidades.

Si bien en los tiempos de su debut las voces, tanto de Oliver como de Romy, estaban llenas de timidez e imperfecciones, en I See You ambos han alcanzado unas cotas de solidez y seguridad que acaban por hacer del siempre atractivo tandem entre la voz femenina y la masculina algo genuinamente inolvidable. Es en la combinación entre la exquisita producción que aporta Jamie y la honda profundidad emocional que alcanzan Oliver y Romy con sus voces e instrumentos lo que acaba por confirmar que The XX son una bella y poco común joya en el panorama actual.

4. Es un álbum, no una colección de canciones

Si bien The XX fue un álbum capaz de generar pelotazos que suenan todavía (¿cuántos de los que estáis leyendo esto no se ha encontrado en un momento acaramelado con el pegadizo estribillo de Heart Skipped a Beat sonando de fondo sin saber muy bien de dónde ha salido?), Coexist fracasó a la hora de presentar una colección de canciones que parecieran algo más que eso mismo.

I See You tiene la extraña cualidad de que sus cortes, escuchados individualmente, pierden bastante fuerza (un par de sanas excepciones son A Violent Noise y I Dare You). De hecho, el single que presentó al álbum, On Hold, sonaba ligeramente machacón y planito cuando no era más que un single, pero es una pieza perfecta en el engranaje de I See You. Tal vez de este álbum no vayan a salir temazos tan incontestables como Shelter o Crystalised, pero sí que son 40 minutos que fluyen de manera homogénea y natural, con un hilo consistente entre temas, a pesar de lo variado de éstos.

5. Está planteado para funcionar en directo

Si en algo se ponen de acuerdo crítica y público sobre The XX es que, en directo, el trío londinense no es capaz de levantar ni la mitad de pasiones que levantan sus discos. Estaría bien reflexionar sobre qué espera uno cuando adquiere una entrada para ver a los británicos en concierto (he leído a mucha gente furiosa con ellos por no dar el concierto de los Foo Fighters que siempre quisieron ver y nunca lo he llegado a comprender), pero está claro que la banda ha captado el mensaje.

Desde Say Something Loving queda bien claro que la arreglística de los temas se ha reducido notablemente para que éstos puedan ser interpretados con más sencillez sobre el escenario. El diálogo entre guitarras y sintetizadores que caracteriza a The XX se mantiene, qué duda cabe, pero la cantidad de capas de sonido de simplifica, las cuerdas ganan peso en más ocasiones y los pasajes instrumentales, como el que cierra Test Me, parecen específicamente diseñados para sonar intensísimos en directo.

¿La conclusión? Tal vez pronto deje de estar de moda lo de ir de guay diciendo que The XX a ti te parecen una mierda. Revisa esta afirmación antes de que te pille el tren y reconoce que con I See You, Jamie, Oliver y Romy no solamente han logrado tocar tu fibra sensible, sino que te han divertido y hasta han hecho que te entren ganitas de bailar. I See You es un disco que viene a cerrar la boca a quienes llevan años tachando a The XX de banda sobrevalorada. Solamente les falta clavarlo en los escenarios con él.

The XX