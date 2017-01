Hay ocasiones en las que basta una pequeña chispa para desatar un gran incendio. A Ramón Rodríguez (The New Raemon) le bastó una llamada de teléfono para convencer a Ricardo Lezón (McEnroe) de que debían hacer un disco juntos. Y así llegó Lluvia y truenos (Subterfuge / BCore), una docena canciones (seis para cada uno) donde convergen dos estilos muy diferentes pero dos sensibilidades muy parecidas. Un álbum que trasciende la etiqueta de colaboración puntual y nos presenta un universo nuevo creado con lo mejor de sus dos mundos.

En un día marcado por la victoria de Donald Trump y la muerte de Cristina La Veneno quedamos con Ricardo y Ramón en las oficinas de Subterfuge para charlar animadamente sobre el disco. Por momentos la entrevista se torna en una conversación a dos voces donde ambos músicos demuestran sin imposturas la admiración que se profesan mutuamente, una muestra de que hay cosas que están mejor juntas, aunque sea por un rato.

Notodo: Varios días antes de la salida del disco la edición limitada del vinilo estaba agotada. Supongo que estaréis contentos.

Ricardo Lezón: No lo sabía.

Ramón Rodríguez: Yo tampoco, me acabo de enterar. Además la tirada era de cinco millones, ¿no? (se ríe) Espero que nos haya guardado uno Jordi [Llansamà, jefe de BCore].

Ricardo: Justo te iba a preguntar ahora.

Ramón: Sí, sí, siempre le digo que guarde diez.

Ricardo: Aquí no hay ninguno, ¿no?

Ramón: No, yo creo que no. Carlos [Galán, jefe de Subterfuge] también los ha agotado. Bueno, pues no es una mala forma de empezar. También es verdad que tanto McEnroe como yo cuidamos los diseños y las ediciones. Yo creo más en hacer una buena primera edición y así premiar a los seguidores más fieles que no al revés, como pasa con muchos artistas extranjeros, que te compras el disco y al cabo de seis meses sale la deluxe edition, con el DVD, un pedo enlatado… Y dices: “me cago en tu puta madre”. Yo pienso que es mejor premiar antes. Supongo que se habrán agotado por eso, porque la gente que compra nuestros discos lo sabe y sabe que después no va a existir este objeto de esta forma.

Hemos llegado a sitios a los que nunca hubiéramos llegado de no habernos juntado

NTD: ¿Quién llamó a quién para meterse en esta aventura?

Ricardo: Pues me llamó Ramón. Nosotros nos conocíamos de coincidir en un concierto en Elche, hace ya muchos años.

Ramón: En 2009.

Ricardo: Nosotros fuimos teloneros de The New Raemon y ahí hablamos un poco. Luego recuerdo que te regalamos una camiseta. Me contaste lo de tu ex-mujer, que te grababa cintas con nosotros, y además luego esa camiseta te la pusiste para un vídeo, que no sé quién me lo mandó emocionado porque salías con ella. Luego nos volvimos a encontrar en un Sonorama pero nunca hablamos de esto en persona. Fue una llamada por teléfono en noviembre del año pasado, creo.

Ramón: No, de hace dos años.

Ricardo: De hace dos años. Y la verdad es que fue una sorpresa. Me llamó y me lo preguntó directamente: “oye, ¿hacemos un disco?”. Y dije, “sí”. Y ya está.

NTD: ¿Y viviendo cada uno en una ciudad, cómo lo hacíais? ¿En plan The Postal Service mandándoos las cintas por correo?

Ricardo: Pues yo estaba viviendo en Soria en ese momento, en una aldea. Era un sitio bastante recóndito, tenía muy poca cobertura y estaba alejado de todo. Entonces la única manera que tenía era mandar notas de voz por el iPhone, porque yo no tengo ni idea ni de grabar ni de nada. Aunque la verdad es que me parapeto un poco en eso, porque si hubiese estado viviendo en Nueva York también se lo hubiera mandado con notas de voz (se ríe). Luego Ramón me mandaba a mí las suyas perfectamente, porque tiene en casa un estudio, y me llegaban ya con un sonido y un acabado que se parece mucho al disco, de hecho. Y yo lo que hacía era mandarle una nota de iPhone y él lo arreglaba y en dos días me llegaba la canción con batería, con coros, con guitarras, quitadas mis guitarras (risas).

Ramón: Para mí era súper divertido, porque te entrega un diamante y dices “a ver qué pongo aquí, a ver si le gusta”. Voy a exprimirme al máximo para darlo todo y que cuando lo escuche se sorprenda.

Ricardo: Y para mí más chollo todavía porque yo tocaba la canción, la mandaba y volvía hecha.

Ramón: Pero es un tema como de confianza. Eso es muy bonito, porque era como “hostia, confía en mí, me está dejando arreglar cosas”. Y yo siempre muy respetuoso, porque las canciones ya eran buenas con la base sencilla.

Ricardo: Ya, pero luego te llegaba arreglada y decías “hostia, qué guapo”.

Ramón: Eso también te motivaba. A ti te motivaba a escribir otra, de golpe me mandabas dos. Y al revés, yo pensaba “que me mande, que quiero seguir jugando”.

Ricardo: La primera que te mandé creo que fue Gracia y ya metiste las baterías esas (hace que toca).

Ramón: Lo que hice fue doblar el tempo, porque la canción era una balada y como él ya tiene baladas…

Ricardo: Y es raro que haga una balada yo (se ríen).

Ramón: Era una canción mucho más bonita y aunque ha quedado muy bonita se puede bailar.

NTD: Es la canción más pop que has hecho.

Ricardo: Sí, y viene de ahí. Una de las cosas que me ha enriquecido de todo esto es probar cosas nuevas que de otra manera con McEnroe, con la dinámica que tenemos, cómo trabajamos, es un sitio al que no sé si hubiésemos tardado años en llegar, o no hubiésemos llegado nunca. El tener una visión desde fuera de alguien con el que compartes muchas cosas. Cuando me mandaste Gracia arreglada flipé. De hecho se la mandé a Edu y le dije: “mira esto”.

Ramón: Yo también he producido discos para otra gente. Con artistas que me gustaban, como Maria Rodés o Manos de Topo, gente a la que admirabas y pensabas: “hostia, ojalá me dejaran colaborar y dar un toque”. Sin ser intrusivo, que no me gusta. Si veo que una canción no necesita nada yo no voy a añadirlo. Pero con Ricardo, al estar sólo la esencia de la canción y la estructura, estaba todo por hacer. Como le gustó lo que hice es ir para adelante. Yo ya sé cómo ellos trabajan y tampoco quería que él sintiera que estaba haciendo lo mismo que hace con ellos, el mismo tratamiento de las canciones. Aunque los discos de McEnroe son todos distintos. Vamos, yo lo veo así.

Haber querido hacer un McRaemon hubiese sido mucho más artificial

NTD: Cuando anunciasteis el disco por primera vez decíais que era un disco con seis canciones de Ramón y seis de Ricardo, pero escuchándolo da la impresión de que en muchas ocasiones ha sido un trabajo a cuatro manos.

Ramón: Bueno, es que lo que queríamos intentar era que fuera un disco comunitario. Ya montamos la banda pensando que iba a ser la misma en todo el disco para hacerlo lo más redondo posible. Está claro que de cada canción sabes quién es el padre y quién es la madre. Pero de todos los discos que he hecho colaborando con otra gente creo que es el más conseguido en ese sentido, en el de mezclar los dos mundos. Las otras veces que he colaborado eran más tres mundos juntos en un envoltorio. Se mezclan un poquito pero cada uno mantenía su esencia, como cuando publicamos un disco juntos Francisco Nixon, Richi Vicente y yo. Pero aquí sí que hemos fusionado las dos personalidades. También es cierto que Ricardo tiene una forma de expresarse y de sentir las canciones que viene un poco del mismo sitio del que vengo yo. Toda esta música como más melodramática, más poética, es parte del mismo sitio. Por eso yo creo que sí que es un disco que sabes que lo han hecho dos personas pero es un disco compacto.

Ricardo: Yo creo que se ha encontrado el equilibrio muy bien, porque haber pretendido hacer un McRaemon hubiese necesitado mucho más tiempo y hubiese sido mucho más artificial. Yo creo que se mantienen las dos personalidades muy claramente, pero muy juntas.

Ramón: Es como cuando ves que has encontrado el rincón donde las dos personalidades convergen y van juntas de la mano todo el disco.

NTD: Esto se aprecia sobre todo cuando cada uno le hace los coros al otro. Hay una adaptación en la forma de interpretar.

Ricardo: Ramón es un cantante acojonante y yo tengo una manera de cantar de la que no salgo, no tengo muchos registros. Él sí, él puede jugar, hace voces, hace coros y canta de puta madre. Y cuando me acompaña a mí con los coros sube todo mucho. Yo le hago segundas voces pero en realidad estoy haciendo mi voz. Es una cosa que he pensado mucho, si hubiéramos hecho las doce canciones a dos voces no habría quedado igual. Yo creo que el equilibrio está también en eso: en algunas aparece, en otras no aparece. Y creo que además hemos acertado bastante porque aparece cuando se necesita y no hay nada gratuito.

Ramón: Es algo básico en las canciones, el control de la economía de las cosas. Cuándo hay que entrar, cuándo tienen que pasar cosas y cuándo no. Nosotros que ya tenemos una edad y hemos hecho ya muchos discos vamos viendo que esto no deja de ser un juego, una carrera de prueba-error. Disco a disco vas puliendo cosas, vas aprendiendo todo lo que no sabes cuando empiezas con un grupo. Cuando tú empiezas a tocar en un grupo, si no has tocado nunca en ninguno y te juntas con gente que tampoco, pues está todo el mundo tocando todo el rato.

Ricardo: Y muy alto.

Ramón: Así también aprendes, pero llega un momento en el que te das cuenta de que tienes que dar aire. Ésta es la economía de la que hablo. Es bonito porque cuando las dos voces se juntan es porque tiene que pasar en ese momento.

Ricardo: Hay canciones como Lluvia y truenos, que es maravillosa, donde no hace falta. Puedes meter mi voz para que el disco sea de The New Raemon más McEnroe, pero es que no hace falta. Entonces McEnroe está presente porque la batería la toca Edu, que es de McEnroe, y yo estoy presente porque no estoy.

Ramón: Sí estás presente en esta canción porque la escribí para ti.

Ricardo: No, pero te quiero decir que es más artificial meterme yo porque sí. Estar por estar no tiene sentido.

La música de ambos parte del mismo sitio: es más melodramática, más poética

NTD: ¿Y en Montañas, donde compartís la voz principal, lo pedía la canción?

Ricardo: En Montañas yo creo que sí.

Ramón: Sí.

Ricardo: Es una estrofa que me gustaba mucho y que le iba a mi forma de cantar y creo que podía enriquecer la canción.

Ramón: Y la enriquece.

Ricardo: Hay otras en las que no. Como te he dicho antes, no iba a meter por meter.

Ramón: De hecho hubo algún intento mío. Probé a meter un punteo con la guitarra pero fui fulminado, aunque había que intentarlo. Es que cuando yo fui al estudio, como ya había hecho arreglos en casa, tenía muy claro dónde iba a cantar con él.

Ricardo: Pero hubo algunas partes de improvisación. Por ejemplo en Cristo de los faroles, que fue una canción que cambié en la última semana. Fue guapo que de repente, con todo tan claro, hubiese un puntito de improvisación. Y las guitarras que sacaste y las voces quedaron muy chulas también.

NTD: En tu caso, Ramón, cuando grabaste Oh, Rompehielos le diste mucha importancia al cambio de afinación que hiciste en la guitarra, lo que te permitió dar un paso adelante en tu estilo. ¿Has mantenido esta aproximación en este disco?

Ramón: Sí, aquí he usado una afinación distinta. Siempre he hecho alguna cosa de estas, cambiar una cuerda o así. En Tinieblas, por fin las dos últimas canciones son las dos primeras que hice con la afinación de re abierto. En Oh, Rompehielos casi todo el disco era así, y como ya he interiorizado mucho esta afinación no quería que este disco sonara igual. Si cojo la guitarra y la afino así voy a acabar yendo más o menos a los mismos lugares donde ya estoy cómodo. Es lo que pasa con los instrumentos, cuando ya lo dominas un poco te apalancas y acabas yendo a los mismos sitios. También hago estas cosas para intentar no acomodarme mucho, y aquí creo que estoy afinado en do sexta. No sé, una afinación como muy friki (se ríe).

NTD: Yo es que no salgo de la estándar.

Ramón: Es ir jugando en realidad. Usas menos dedos incluso. Con dos dedos puedes hacer cosas alucinantes, parece que toques mejor y todo con esa afinación, todo suena distinto. Es ir probando, ir jugando y ya está.

NTD: Leía en tu Facebook un comentario de un fan que me hizo mucha gracia. Decía que a ver si en este disco no hacías canciones tan bajoneras, que ya te valía.

Ramón: Sí, “tan existencialistas”, o algo así.

NTD: ¿Tenéis muchos seguidores que os demandan cómo tenéis que hacer vuestra música?

Ramón: Bueno, es un poco el rollo este pasivo-agresivo que digo yo. Yo entiendo que alguien pueda pensar esto, pero yo le contesté lo más educadamente posible. Es como si Ricardo escribe un libro, me lo leo y le digo: “oye, no me ha gustado nada el libro, a ver si el próximo lo escribes así”. Oye, yo no soy tú, yo ni te conozco ni sé lo que piensas, yo soy yo, vivo aquí dentro y hago las cosas por el motivo que sea que las hago. Tengo la suerte de ganarme la vida tocando y compartir todo esto. Es que el rollo este de internet y el anonimato le da una altavoz a una serie de gente para decir cualquier cosa que se le pase por la cabeza, algo que nunca te dirían en persona a lo mejor.

Ricardo: Y sin el anonimato. Hay una cantidad de haters…

Ramón: Pero este comentario en concreto tampoco era con ninguna maldad, pero es como que te está diciendo: “deja de hacer lo que haces ahora que no me gusta, me gustaba más lo que hacías antes”.

NTD: Pues que escuchen lo de antes, ¿no?

Ramón: ¡Exacto! Eso mismo que acabas de decir. Pues tío, escucha esos discos las veces que quieras, los tienes ahí siempre, si Donald Trump no aprieta un botón (se ríen los dos). Pero es eso, siempre puedes volver a eso cuando quieras, ahí están.

NTD: A mí personalmente el disco no me parece triste.

Ricardo: Yo estoy ya inmunizado, porque con McEnroe ha sido tal brasa, con todo el derecho del mundo, pero siempre identificados con la tristeza que ya me da exactamente igual.

Es un disco que sabes que lo han hecho dos personas pero que a la vez suena compacto

NTD: En tu caso, Ricardo, mantienes tu gran capacidad para crear paisajes y situaciones muy claras, casi cinematográficas. No veo tristeza ni melancolía en esto.

Ricardo: Es que yo nunca la he visto. Bueno, ni la he visto en McEnroe, ni la he visto en The New Raemon, ni la he visto en casi toda la música que me gusta. Lo veníamos comentando en el taxi, los grupos que he oído siempre, ¿de qué hablaban? ¿De que les tocaba la lotería y se follaban a todas? Pues no.

Ramón: No, de la belleza. Tú hablas de la belleza, buscas la belleza incluso en imágenes, a lo mejor tristes, pero es una búsqueda de la belleza lo que transmite, lo que tú escribes. A mí no me dan bajona tus discos, me parece que hablan de la esperanza al final.

Ricardo: Es que están todas escritas desde ahí. A mí tampoco me da bajona escuchar ni canciones tuyas ni a Mark Kozelek, por ejemplo.

Ramón: Es una cosa reflexiva. Me parece un ejercicio muy personal, que es la esencia de la música que nos gusta. Es donde tú reconoces a la persona, la personalidad que tiene, su voz, su sello.

Grandes artistas como Lou Reed, ¿por qué lo han petado? Porque escribe unas letras que se te va la olla. Yo que sé. Bob Dylan, por hablar de más viejunos. Como aquí Joan Manuel Serrat. Son cosas donde la personalidad y la forma de pensar y de sentir de la persona que escribe están muy latentes. No de una forma artificial, sino muy natural. A mí eso es lo que me atrae. Al final todos hablamos de lo mismo, de gente, de lo que sientes. En el mundo, ¿qué es lo que importa? La gente, ya está. Tú puedes contar las cosas de muchas maneras, pero lo más bonito es que las cuentes siendo tú, no intentando ser un gran poeta o gustar a todo el mundo, que es lo que pasa con la música comercial. La música mainstream que escucha la mayoría de la gente para pasar el rato, para bailar o para follar…

Ricardo: Ojo, que las de Bustamante no están mal (se ríe).

Ramón: No sé, yo es que le perdí una poco la pista (se ríen ambos).

NTD: Habéis grabado en La Mina de Raúl Pérez. Sé que este estudio es especialmente importante para Ricardo, por los discos que McEnroe y por Viento Smith. ¿Qué tiene de especial que todo el mundo sale enamorado de allí?

Ramón: Es Raúl, su forma de ser.

Ricardo: Lo que pasa es Raúl. Con McEnroe nos pasó una cosa, y es que grabamos un par de discos al lado de casa y era un poco raro, porque te ibas a grabar y al volver a casa te llevabas la movida de la grabación, y lo que te pasaba en casa al estudio. No separabas las dos cosas. Entonces tomamos la decisión de irnos fuera y concentrarnos una semana. Y apareció la posibilidad de Raúl. Podía haber sido un fiasco, porque la verdad es que hablé con el por teléfono dos veces pero no sabía dónde íbamos. Fue llegar y ver cómo plasmaba exactamente la idea que teníamos en la cabeza. Cuando me llamó Ramón lo tenía muy claro y me apetecía que él lo viviera también.

Ramón: Sí, yo aparte era alguien con el que quería trabajar. Ya conocía a Raúl porque tengo muchos amigos en Sevilla: Javi Vega, Miguel Rivera, Fabián Romero, todo este entorno de Maga y de Sevilla. Fabián Romero, que es el técnico de Maga, era un poco el mentor de Raúl y me lo presentó: Fabián es una persona maravillosa y son muy iguales, son gente con un corazón muy grande que transmiten como una sabiduría y una calma que sabes que estás allí a salvo, nada puede salir mal, porque él controla, por decirlo de alguna manera.

Lo único que importa en el mundo es la gente: nosotros le cantamos a eso

NTD: A ti, Ramón, grabar es algo que no te gusta especialmente. ¿Cómo lo llevaste?

Ramón: Bien, porque yo me traje mis voces y cosas grabadas de casa. Yo trabajo sobre las maquetas desde hace cuatro discos o así. Como vengo de tocar con Madee y llevo diez años sin banda pues tengo que hacerlo yo todo. Cuando grabo, las voces y la letra es lo último que hago. Primero hago la música, el bajo, la batería, todo lo que es la canción y cuando ya tengo la atmósfera que quiero y ya la doy mas o menos por digna para empezar a cantar pues empiezo a inventarme la letra y la melodía. Las voces que escuchas en mis discos desde Libre asociación hasta ahora son las voces del momento en que yo me las invento. Ahí está pasando algo que es muy especial, y reproducir eso otra vez en un estudio es prácticamente imposible. Puedes hacerlo, a lo mejor estando tres o cuatro horas grabando el tema y metiéndote dentro, pero a mí me gusta llevarme las voces de casa porque lo que está pasando es la magia de lo que a mí me gusta, que es cuando te lo inventas. Qué bonito ha quedado esto (se ríe).

NTD: ¿Cómo consensuáis los músicos que participan en el disco?

Ricardo: McEnroe es un grupo muy complicado, entonces a mí me apetecía mucho que viniese Edu, porque es un batería bastante especial y sabía que le iba a gustar a Ramón y que le iba a dar un toque especial. Y luego estaba Javi Vega que está en Sevilla, y también vino David Cordero que tocaba en Viento Smith acompañando. Y Marc Clos ha sido un descubrimiento.

Ramón: También Raúl ha tocado algún bajo. Fue un poco sobre la marcha, tampoco nos llevó mucho tiempo, reunimos a éstos y ya. Ya te digo que tuvimos mucho tiempo para prepararlo antes de ir a grabar. Teníamos muy claro el repertorio y más o menos el concepto del disco. Hasta un medio orden en la cabeza, con todo esto de los pájaros que suenen al principio y al final.

Ricardo: Luego el disco se llama Lluvia y truenos, empieza con una canción que se llama Lluvia y truenos y en la última canción se habla también de lluvia y truenos.

NTD: Si buscas en Google Lluvia y truenos todo lo que sale son videos de YouTube donde puedes escuchar horas de lluvia con truenos de fondo para relajarte.

Ramón: O Riders on the Storm (se ríen los dos).

NTD: También os habéis llevado a Noemí Elías para hacer fotos. ¿Queríais un reportaje fotográfico de la experiencia?

Ramón: Es que a mí todo este rollo de irnos a La Mina me retrotraía mucho a The Band, el rollo este de irse, pillar una granja, montar un estudio y a grabar un disco. Eso me transportaba un poco a esas carpetas de los años ’70 llenas de fotos. Había un currazo no sólo de diseño, sino que había un fotógrafo. Así que pensamos que se viniera Noe, que también le da un punto divertido. Yo a Noe a lo mejor hace 25 años que la conozco, me lleva haciendo fotos desde que yo tenía 21 años y ella 20, entonces sabía que iba a ser divertido que viniera, porque es una tipa divertida, que no interfiere para nada. Es muy entusiasta también, como Raúl o como Ricardo. David Cordero también es así, Marc Clos también, Javi… Nos hemos juntado un grupo de gente en una casa donde todo era muy fácil y no tenías la sensación de estar grabando un disco. Era en plan “no nos queremos ir de aquí porque se está tan bien”. (se ríe).

El control de la economía de las cosas es algo básico a la hora de componer

NTD: La edición del disco ha sido muy salomónica, entre Subterfuge y BCore.

Ramón: Ricardo está muy vinculado a Subterfuge y a mí también me atraía la idea de trabajar con ellos. A Carlos y a Gemma hace años que los conozco, hemos coincidido. Y por otra parte yo también estoy muy vinculado con Jordi [Llansamà], porque ha publicado el 95 por ciento del material que he escrito. Entonces le dije a Jordi que iba a hacer esto y que quería que estuviera, que hablásemos con Carlos, porque ellos se conocen desde hace muchos años y han colaborado muchas veces. Por ejemplo, con The Unfinished Sympathy que estaban en BCore y luego acabaron en Subterfuge. Así que sí se conocen y están acostumbrados a hacer estas cosas. Así tenemos a nuestras dos familias contentas.

NTD: También sale en cassette. ¿Sois fans del formato?

Ramón: Lo bueno del cassette es que es un formato que suena guay porque es analógico y tiene su rollo. A ver, si la cinta tiene 20 años va perdiendo su emulsión y va sonando cada vez peor, pero yo le tengo mucho cariño al cassette. A mí siempre me han dicho que tengo una letra muy bonita y es porque le grababa cintas a las chicas. Quería que quedara muy bonito todo y así he conseguido una caligrafía guay.

Pero también es que es muy barato fabricar una tirada de cassettes. Está bien que vuelva a estar un poco de moda o que la gente la reivindique porque tú puedes editar tus discos o hacer autoediciones en cassette por muy poco dinero. A mí me flipa.

Mi hija de 17 años no compra CDs, compra cassettes. Es porque yo tenía una pletina vieja y le empecé a grabar unas cintas hará como cuatro años. Ahora me hace muchísima gracia lo contenta que está ella con su estantería, que tiene a lo mejor una colección de 60 cassettes que se ha ido comprando viajando por el mundo con su grupo. Paramos en tiendas de discos y ella mira los cassettes, pasa de los discos. Tiene una cinta del Let It Bleed de los Rolling Stones que es de la época pero que suena que flipas. Y te estoy hablando de un cassette de los 70.

Ricardo: Me voy a tener que comprar uno radiocassette, que no tengo. Me apetece para escuchar el disco. Sólo tengo una cinta en casa de Alan Parsons Project, si quieres te la paso (se ríe).

Ramón: Lo que te decía, es un formato que es barato y suena mejor que un .mp3, aunque no mejor que un CD.

NTD: ¿Habrá gira conjunta?

Ambos: Sí, va a haber.

Ramón: Va a haber festis en verano, que todavía no podemos avanzar nada, y otras cosas. El plan es estar este año ahí donde nos quieran tocando y pasándolo bien.

Ricardo: De hecho estamos pensando también hacer fechas en teatros los dos solos.

Ramón: Hemos estado tocando estos días las canciones los dos solos por compromisos de promoción y es interesante verlo.

NTD: La última pregunta es para Ramón, ¿qué o quién es Pódnyzchev, que da título a una de tus canciones?

Ramón: Es el personaje central de una novela de Tolstoi, La Sonata Kreutzer. Es un personaje que por celos mata a su mujer. Que no tiene nada que ver con la canción, pero me estaba leyendo el libro y el personaje real sobre el que habla la canción, que es una cosa mía personal, me recordaba a Pódnyzchev.

Gira:

20.01: Valencia. Rock City

21.01: Murcia. Garaje Beat

27.01: Madrid. Teatro Circo Price

The New Raemon & McEnroe