El caimán solitario emerge de nuevo de las profundidades de Malasaña el próximo viernes 20 de enero para presentar su nuevo 7”, adelanto del próximo LP que King Cayman editará con Tuzz Records en marzo. Esperen pop amenazante, garage electrificante y mucho frenesí en escena.

QUIÉN ES

Se llama Daniel Treviño. Todólogo musical. Es la cara visible, la guitarra y también la percusión de King Cayman. Comparte sello en Tuzz Records con Dinamita Brothers o My Expensive Awareness, también parte del clan musical de Jägermeister, quienes le echaron el ojo hará cosa de un año. Desde entonces, su presencia escénica se ha multiplicado aquí y en Austin.

Entre algunas de sus peculiaridades reconoce no haber escuchado nunca a Primal Scream pero ser metódico con algunas ciencias; como los diez temas que componen cada uno de sus cuatro LPs hasta la fecha (“supongo que me gustan los números redondos”, farda). El mismo Daniel reconoce que siempre ha sido un auto-productor nato, pero parece que su nuevo trabajo (Death) ha generado un interés por encima de sus expectativas iniciales; de ahí que Nosebleeder vaya a editarse también en formato físico el próximo 13 de enero y el LP completo, en marzo.

DEATH by KING CAYMAN

QUÉ HACE

Decir que tiene influencias del garage-punk y la psicodelia americana quizá no sea particularmente llamativo entre la escena underground nacional donde más se prodiga, pero en este caso las similitudes sí se cumplen. Los temas de este “Caimán” beben de las bases de Thee Oh Sees, la instrumentación de POND o las formas de White Fang, pasando por pinceladas tan electrónicas como Justice (oh, esa intro de Nosebleeder), post-punk del bueno (el del fuzz de Raveonettes) y unos vocales tan locos que bien podrían haber sido concebidos entre Jarvis Cocker y Kanye West. Porque también hay mucho rap, blues y hasta r&b en sus composiciones, todo tan vintage pero a la vez tan visionario que aun no ha se ha escrito en la música de este país.

CUÁLES SON SUS PUNTOS FUERTES

Unos frenéticos estribillos envueltos en una paranoia musical que se sale fuera de todo lo común y también de casi todo lo que hayas escuchado. Cada canción es una punzada neuronal para apoderarse de tus sentidos. Los temas hablan de crisis de identidad (Mirror), la muerte cuando toca cerca (Death), la infancia como un ‘pringao’ (Nosebleeder), el humor negro o la excentricidad más cotidiana en toda la extensión de su repertorio.

No solo en cuanto a temática despunta la creatividad de este madrileño, que también acuña visuales, diseños de portada o juegos de palabras como los que bautizan sus cuatro largos – Demon, por ejemplo, salió como un juego de palabras de la palabra Demo.

Como monobanda, además, es el telonero perfecto, aunque de momento es Favx (su otra banda) quien telonea a Mourn en su próxima visita a Madrid, algo más de una semana antes de presentarse en el Maravillas Club como atractivo central, ya con el disco en la calle.

King Cayman