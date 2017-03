Resumimos los zascas más grandes que Los Chikos del Maíz le meten a C. Tangana

Texto: Alan Queipo

“Tengo a la grada inquieta esperando el beef, pero Los Chikos del Maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis, ¿lo pillas?” /

“Yo el estandarte y tú a remolque: esperabais esto como el regreso de Skywalker”

Siete meses. Ese es el tiempo que pasó entre aquel 8 de octubre en el que C. Tangana ponía en circulación Nada, la canción en la que alude entre místico y explícito sobre algunas disputas y diferencias con Los Chikos del Maíz. Ante la duda de si éstos le responderían al cabecilla de Agorazein, frases como éstas, en las que aluden a la perseverancia y a la preparación de una respuesta a la altura les da el punto a ellos.

“Te contaré un secreto: yo tengo un grupo, tú una banda tributo a un paleto” /

“Esfuérzate, haz otro anuncio, esta vez en trikini; no compito con Drake, compito con Pasolini”

La alusión a la popularidad que alcanzó Tangana tras la mixtape en la que reformuló su música a través de bases de Drake se sacude en frases como éstas, minimizando las influencias trendy de Pucho y manteniendo la soga en corto con referentes intelectuales más allá de raperos de moda.

“Soy el Nega, hago hip-hop, no anuncios de ropa. Soy el Nega, no el pagafantas de Carlota”

Una de las frases que más hizo por conectar a C. Tangana con el circuito indie fue su alusión a su ¿amor imposible? por Carlotta Cosials, la líder de las Hinds. Con este final, el Nega le coloca un nuevo sobrenombre a Puchito, que va a ser difícil de vadear.

“Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z y las ventas de Joe Crepúsculo”

La comparativa del éxito de ambos proyectos es evidente, pero de alguna manera Los Chikos del Maíz consiguen condensar en esta frase el punto en el que, según ellos, está el proyecto de C. Tangana. La realidad es que no es tan así: Tangana es uno de los productos más versátiles del circuito rap estatal, sus visitas se cuentan por millones, su radio de acción ha trascendido escenas y su manera de controlar cada uno de sus movimientos es una estrategia en sí mismo. Aun así, el disparo de los mazorkas va directo. No sé qué tal le sentaría a Joe Crepúsculo, que hace no mucho había compuesto un himno para Podemos:

“Ahora di que la fama se la debo al “Coletas”… NO, ya te follaba en las maquetas” /

“No mordemos la almohada al poder, somos el poder y punto”

Recogiendo de Nada aquella frase de “eres la puta Pablo Iglesias, estás mordiendo la almohada al poder, sé que te lo tragas”, Los Chikos del Maíz responden con frases como éstas, aludiendo al líder de Podemos, que también se pronunció en Twitter.

“¿Que cobro por entrada? ¡Joder, qué locura! Lógico: estudiaste en un cole de curas. ¿Qué pasa, chico? ¿Tu cocodrilo no sueltan los verdes?”

Aquella “como cualquier patrón de mierda, querías lucrarte tú con mi trabajo y yo no dije nada: perfil de pensamiento izquierdo que grita la revolución en alto pero cobra entrada” es uno de los dardos más duros contra Los Chikos del Maíz, un proyecto cimentado en torno a sus valores de izquierda, a su compromiso sociopolítico, a su cercanía al espíritu del 15-M. La respuesta era necesaria, y más siendo un grupo que canta (o rapea) de cuestiones como estas:

“Puedo follarte a lo Kase.O o a lo Metro, ¿viste? Sólo te hacen caso las revistas hipsters”

Que C. Tangana ha sido y sigue siendo un reclamo para las “revistas hipsters” (¿como nosotros?) es una verdad como un templo. Que sola y únicamente sean las revistas de música alternativa y tendencias las que le hagan caso, ya es otra cosa. Pero sólo con darse una vuelta por entrevistas, es fácil encontrarse con entrevistas como estas:

“Tienes groupis que son groupis de Roncero e Inés Arrimadas” /

“Pide curro en Ciudadanos, no lo descarto: te van las bolsas y quedar el cuarto”

Son muchas las referencias a Ciudadanos que hacen Los Chikos del Maíz durante la canción. No sabemos si tendrá algo que ver el look que, según ellos, es de “San Pablo CEU” y de “colegio de curas”, de vídeos como este.

“Esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos, normal si luego actúan solos”

Cada movimiento de C. Tangana ha ido especialmente coreografiado por sus redes sociales. Se ha convertido en el rey del marketing en nuestra escena musical alternativo. Aquí, un recadito más; aunque igual le salió el tiro por la culata cuando Nega se convirtió durante unas horas en trending topic, a la altura del Rey Felipe VI y Margarita Robles, las otras tendencias de ayer. Igual también tiene que empezar a cuidar sus follows, aunque no le vayan mucho los polos.

Jajaja pero si empezaste tuuuuu ahora estas cansaito? 😔 https://t.co/MScQM5ZtZv — #disculpaman (@c_tangana) 12 de mayo de 2016

¿Y cómo ha terminado el partido? No ha terminado. Tiene pinta de que van a ir a cinco sets. De momento, así se reparten los puntos:

Crónica surdiana: Nada (beef C.Tangana ➡ Nega) 8/10 Los Pollos Hermanos (Réplica) 8/10 Los Chikos de Madriz (Re-réplica precocinada) 6/10 — Surdo (@DrZurdo) 12 de mayo de 2016

Batalla de gallos