La música electrónica creada por mujeres ya tiene nuevo estandarte al que arrimarse. HER BEATS, Electrónica en clave femenina, se presenta como un proyecto con el que se pretende remover los cimientos de la industria musical e indagar en los motivos de porqué la balanza de géneros en el sector está tan desequilibrada. El objetivo es ponerle remedio tanto a esta malformación de base como a otras cuestiones que afectan a las mujeres que intentan hacerse hueco o defienden sus posiciones dentro del creciente negocio de la música electrónica una profesión —hasta ahora— de hegemonía y predominación masculina.

La misión se llevará a cabo cada último jueves de mes durante el primer semestre del año, empezando este próximo 26 de enero en la sede madrileña de la escuela profesional de producción musical DJ Productor.

Un encuentro de asistencia gratuita en el que se ofrecerá una exhaustiva programación de charlas, talleres, debates, masterclasses, live performances y espacios de networking, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas, contactos, fuentes de investigación y grandes dosis de motivación a todas las asistentes.

Primera vuelta de tuerca

Para esta edición inaugural de HER BEATS ya han confirmado asistencia más de una decena de ponentes: Cora Novoa (Compositora, Dj/Seeking the Velvet), Pelacha (Dj y Productora Musical), Fátima Hajji (Dj y Productora Musical), Alba G. Corral (Artista Visual/ Creative Coder), Natalia Piñuel (Fundadora She Makes Noise), Demian Licht (Productora Musical, México), Laura Pamplona (Actriz “Aquí no hay quien viva”/ Sweet Wasabi), LinaLab (Artista electrónica experimental), Rosa Pérez (Periodista/ Radio3), Elena Gómez (Periodista/ Radio3), María Llorente (Artist manager-24/7 Agency), Belén Núñez (Productora y Gestora de eventos), que junto a las fundadoras del proyecto Pat Quinteiro (PAT Comunicaciones), Ana Gómez de Castro (Organizadora de eventos) y Ángela Cortés (CEO DJ Productor) se encargarán de poner en palabras todo aquello que la música está pidiendo a gritos y que sus canalizadoras (dj’s, productoras, artistas, productoras y demás) necesitan para seguir avanzando con ritmo y sin pausa.

Her Beats