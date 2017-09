Tuxedo se inventan una Motown para hipsters y neo-bakalas en su debut homónimo

Ni es 1979 ni estamos en la boda de la hija de James Brown y lo que suena es una orquesta de funk & soul cachondo. Esto es 2015, y a quien tenemos delante es a Mayer Hawthorne y Jake One, o lo que es lo mismo, Tuxedo, la última explosión de funkadelia 2.0 que ha puesto de acuerdo a quienes buscaban un poco más de respeto a quienes siguen rindiendo culto y pleitesía por Rick James, Parliament, Funkadelic, Cameo y Chic, pero también a quienes les ha gustado el último giro de Daft Punk, los escarceos future funk de Justin Timberlake, los ramalazos negroides de electroclasheros como Justice o Basement Jaxx, los giros black de popes del (sic) pop alternativo de corte hipster como Tanlines, YACHT, Toro y Moi, Kindness o los ecos del pop hortera de la new wave de combos como ABC, Orchestral Manoeuvres in the Dark o Men Without Hats.

Bajos encapsulados, ecos de la nueva psicodelia, recuerdos de los recuerdos de Michael Jackson, bailes urbanitas a pie de calle a principios de los años 80 en algún barrio de extrarradio estadounidense, sensualidad que se confunde entre Marvin Gaye, Prince y Robin Thicke y el grupo favorito de Disco Stu si no fuera un personaje de Los Simpsons y sí un forofo de la música contemporánea. Eso es lo que despliegan Tuxedo en su homónimo ejercicio de debut, uno de los más sobresalientes debuts de la temporada, y un combinado tan bailón como sexual, plural, versátil, romántico e instantáneo a la vez.

En Tuxedo fespliegan ramalazos de pop nuevaolero de corte hortera a lo Duran Duran, Tears for Fears o Spandau Ballet en una modernada negroide que no envidia nada al mejor Prince de las últimas décadas (Lost Lover), se inventan una Motown nueva a tiro de funk espacial, nuevo romanticismo y Daft Punk (R U Ready), se acercan con sigilo y bailes de step a Justice, Bee Gees y Jamiroquai con la misma solvencia y eficacia (Watch the Dance o Do It), reutilizan matices gravitantes de Audio Bullys para lanzar auténticas llamaradas de future funk (So Good, Number One o I Got U), se ponen melosos y actualizan los bailes agarrados de Barry White o Marvin Gaye (Two Wrongs o Get U Home), nos traslada a la neopsicodelia de Tame Impala o Ty Segall a través de una espada láser (Tuxedo Groove), acercan el Flash de Queen a las bandas sonoras de Dirty Dancing o Footloose (The Right Time) y rehabilitan a Kool & the Gang a punta de pistola de vientos sintéticos (Roll Along). El negro según dos blancos.

Tuxedo