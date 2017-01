Dos grupos muertos dan a luz otro grupo muerto antes de comenzar a vivir. Una jam session de aires no wave gobernada por dos de los ojitos derechos de la crítica especializada dando a luz un artefacto tan experimental como experiencial. Un ejercicio de magia negra aplicada, un artefacto sin límites pero delimitado a un ritmo propio bastante alejado al de la industria musical actual. Un disco de hace tres años y medio que suena a performance. La banda sonora de un bar de un pueblo castellano-manchego que cambiaría para siempre la concepción del malditismo de culto aplicado a la música alternativa.

Hay un montón de definiciones y sinopsis posibles para intentar acercarse a lo que supone Funde, un supergrupo por necesidad y deceso, articulado a través de la unión de La Débil y PAL, los dos buques insignia que cambiaron la situación del toledano pueblo de Torrijos en el mapa estatal del rock alternativo, gracias tanto a la labor de estas bandas como a la de Carlos Toronado, quien fuera líder de los mentados PAL pero también el hombre detrás del estudio La Zona Temporalmente Autónoma, donde han grabado grupos como Siesta!, Tourmalet, Cuchillo, monocero o Remate, entre muchos otros.

Funde, quienes han decidido no ser, supone un particular espacio de libertad impuesto por esta suerte de orquesta post-punk, formada por estos ocho músicos (Rubén Cardeña, Alberto ‘A!’, Kike Pierrot, Carlos Toronado, Oscar M. Gómez ‘Ojo’, Borja Martín-Andino, Pablo Carrillo y Javier Castaño) que mantienen tantos puntos comunes con las formaciones de las que formaron parte (sobre todo con La Débil: las nueves canciones son de Rubén Cardeña) como con algunas de sus musas inspiradoras, llámese The Cramps, Love and Rockets, Einstürzende Neubauten, Swans o proyectos piropoéticos estatales como Demonios tus ojos, 713avo Amor o Mil Dolores Pequeños.

Pero posiblemente el elemento diferencial que más destaca en este álbum homónimo sea esa suerte de pasodoble ritual, de folclore punkarronamente aflamencado, oliendo a tierra y estiércol rabioso, a cancionero popular hecho con máquinas, envolviéndose en el olor de los cables eléctricos, coqueteando con proyectos contemporáneos (pero, a la postre, posteriores a Funde) como Melange, Niño de Elche, Chinasky o Pablo Und Destruktion: un conglomerado de poesía negra (Los herederos o Migajas), una canción protesta a lo Sánchez Ferlosio (Para España), un funk metalizado a lo Cramps (Moska Verde), un alegato de kraut jondo (Joven Guardia), rituales ciberpunk (Expo 2000), internamientos en la música de cañerías de Tom Waits (Fantasma) y hasta la invención del bakalao post-punk (Sabrosón).

Sería una pena que esta máquina de fundición metálica que se instaló en Torrijos por necesidad, acabe finalizando su partida antes de inventar el juego. Pero como ellos mismos dicen: “Ahora es un crimen soñar: patria sin sueño, paria de tus sueños”. El underground del underground se ha impuesto. ¡Viva la muerte!

