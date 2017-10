Oasis Music Pill rinde culto a los Gallagher con conciertos y exposiciones ad hoc

Todas las generaciones han tenido en su adolescencia una banda icónica de referencia a la que venerar; un objeto de idolatría, motivo para gastarse la paga del mes en LPs e imagen para convertir en estampado de las paredes de la habitación. Para nuestros anteriores, esa banda pudo ser The Beatles, los Stones, Queen o los Ramones; en el caso de nuestra llamada "generación Y", una de esas bandas planetarias es Oasis, y aunque no sabemos si en algún momento les podremos ver en formato octogenario sobre los escenarios, sí sabemos que este año es uno de los momentos más esperados por sus fans: el estreno en octubre del documental Supersonic. Pero oye, no es el único: puedes engrosar el momento fan pasándote el jueves 13 de octubre por Oasis Music Pill, el evento-homenaje definitivo que se celebrará en la Siroco entre música en directo y exposiciones.

Serán cinco las bandas emergentes elegidas para poner voz a diferentes temas de la banda de Manchester. Todos madrileños, pero en diferentes expresiones: a través del indie rock lo harán Mild Blood, en formato de rock psicodélico los Milk It, más acústico y de género pop James Munro, la banda Origen con rock de raíces peruanas y finalmente, The Wahhs.

De forma paralela, se podrá visitar una exposición que -bajo la temática “¿Qué te inspiran Oasis?”- recoge las ilustraciones de 16 autores de toda España realizadas ad hoc para la ocasión, y que podréis reservar o adquirir si os place. Serán obras de ilustradores como Peeandell, Diana Montero, Víctor Medina o Silvia Watercolor, entre muchos otros. Trescientos sesenta grados de reverencia británica.

GALERÍA DE IMÁGENES

Oasis Music Pill