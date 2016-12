Se lleva la Estricnina. Y es que eso del “dame veneno que quiero morir”, nunca muere, sigue vigente. Dos grandes de la escena musical andaluza, Juanito Makandé y El Canijo de Jerez, se han unido para formar un dúo con mucho salero y muy sabrosón. Acaban de publicar Hemos visto cosas que harían vomitar a un murciélago (Estricninca / Sátelite K / KZoo Music, 2016).

Y es que en su disco hay rock, blues, flamenquito y un poquito de tó. Es lo güeno de la música sin prejuicios. El periodista Lino Portela los compara con clásicos del rock andaluz como Smash, Pata Negra o Veneno (ahí es ná), y los define como flamenquindie. Porque con ellos se rompen las etiquetas. Su música no atiende a fronteras.

Estuvimos charlando con ellos en su local de ensayo y estudio del madrileño barrio de Arganzuela. Descubrimos su universo y nos echamos unas buenas risas. Altamente recomendable charlar con ellos para aligerar toda la densidad de nuestro vida cotidiana.

Notodo: ¿Así que os unió un ascensor? Lo que unió un ascensor que no lo separe el hombre.

Juanito Makandé: Nos conocimos en un ascensor en Benidorm. Estábamos perdidos en un hotel. Estaba con un amigo y coincidimos los tres en el ascensor “¿Ustedes sois de Cádiz, no?”, nos dijo el Canijo. Y nos preguntó. “¿No tendréis pa’ fumar?” (risas)

Canijo de Jeréz: En Benidorm en un programa de Antena 3 de José Luis Moreno. Era la respuesta a Operación Triunfo bajuna.

Juanito: Y José Luis Moreno metiendo el puño por el culo a los muñecos pa’ que hablaran…

Canijo: Un programa que no pega con nosotros y nuestra forma de pensar, todo muy en la onda radiofórmula. Pero era lo primero que hacíamos. Nos unió y salió algo bonito, y mira… Todos los lunes de agosto grabábamos. Estábamos en los camerinos y jugábamos al billar en el hotel… Conocimos a Los Chichos, a Los Chunguitos, a King África… Estoy pensando que uno de los detonantes del título de nuestro disco fue King África por una cosa que hizo, pero no la vamos a desvelar. Pero sí compadre, nos unió un ascensor.

Nosotros no somos mejores, pero sí diferentes

NTD: Ahora vosotros estáis en otra liga, pero ahora con la gala revival de Operación Triunfo. ¿Qué os parecía a vosotros OT?

Juanito: Yo es que no lo he seguido mucho, la verdad… Pero bueno.

Canijo: Yo lo he visto mucho pero inevitablemente porque algo te cae al poner la tele, en el telediario o en donde sea… Y me parece que no tiene nada que ver con nuestra manera de pensar ni con nuestra manera de ver y de tratar la música…

NTD: Y, ¿cuál es vuestra manera de tratar la música?

Canijo: Pues creo que se puede hacer de una manera más natural. Por ejemplo, saltándose intermediarios. Ahora, por ejemplo, hemos sacado el disco por crowdfunding, tenemos discográficas independientes que nos ponen el camino fácil. Y vemos todo un poco más claro en nuestra carrera: decidimos nosotros. Sin faltar el respeto a los demás. Pero por ejemplo, yo no me metería en Operación Triunfo, porque artistas así tienen que pasar muchos filtros: te tienes que vestir así, tienes que hacer esto… Seguir un protocolo. Y nosotros creemos que la música no tiene protocolo.

Juanito: Yo pienso que en el fondo lo más bonito del mundo es el respeto. Si la gente quiere cantar y quiere ese tipo de programa, pues venga. Nosotros no somos mejores, pero sí diferentes, y vemos las cosas de otra manera. Venimos de habernos criado en una plazoleta con una guitarra… Venimos de tierras muy musicales, de La Línea y de Jerez.

Canijo: Cádiz es muy de eso. Y Madrid ahora también…

Juanito: Hemos currado con un montón de gente que también tiene otra película: Raimundo Amador, Kiko Veneno, La Pandilla Voladora, Chico Ocaña, Pepe Baos tenía un trío… Pero también es verdad que los años te hacen respetarlo todo. Que es lo más bonito del mundo.

Canijo: La cuestión está en decidir cada uno la música que escucha o no escucha… Nosotros somos mejores, eso está claro, pisha (risas). Número 13 en ventas. Nosotros nos lo hemos currado, y además las canciones son nuestras.

Juanito: Mi compadre tiene un vibrato que se carga toda la academia…. (risas)

Canijo: Un vibráfono (más risas)

Decimos que hacemos flamenquindie para dárnosla de modernos y tocar con Izal y toda esa gente

NTD: En la nota de prensa de Lino Portela, es un honor que os compare con Triana, con Smash…

Canijo: A Lino lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es uno de los mejores periodistas de España. Escucha mucha música, mucho rock andaluz… Y se lo ofrecimos. Y del tirón.

Juanito: Nos conoce bien y el tipo de música que hacemos. Y la verdad es que ha escrito una buena nota de prensa. Y que nos comparen con Pata Negra, Veneno… es un elogio. Todavía tenemos que comer muchas papas para llegar donde los titos, pero bueno, algún día seremos los titos. Ahora somos lobeznos…

NTD: El propio Lino os define como flamenco-indie. ¿Os gusta?

Canijo: Flamenquindie. Ese es nuestra etiqueta. Nosotros creemos en las canciones, en las canciones buenas. Eso de las etiquetas, si quieres englobarnos ahí, pues muy bien… Si ves nuestra listas de reproducción o los discos que escuchamos tenemos desde Marifé de Triana hasta Black Sabbath. Hay un abanico súper grande. Así que lo bueno son las canciones.

NTD: ¿Sois carne de festival?

Juanito: Nosotros inevitablemente somos carne de festival. Llevamos muchos años recorriéndonos todos los festivales de España. Por eso ahora hemos puesto lo del flamenco-indie, para ver si engañamos a los programadores y podemos entrar en otro circuito (risas). Y nos la damos de modernos y nos contratan con Izal y toda esta gente…

Canijo: La verdad es que en estos festivales indies la programación es variopinta porque contratan a Raphael, contratan a Los Chichos o a Kiko Veneno… ¡Me encanta el flamenquindie en Benidorm!

NTD: Homenajeáis en vuestro disco a Caños de Meca. ¿Echáis de menos vuestra tierra?

Juanito: Hay varios homenajes en el disco. Caños es un sitio conocido desde que tengo 15 años, que me iba a fumar y ver las estrellas. El Canijo es de Jerez, yo de La Línea… Aquella tierra es importante: la manteca colorá de la Venta Piñero, la carne retinto, el atún bueno que ponen en Casa Juan en El Palmar…. Claro que se echan de menos esas cosas.

Canijo: Nosotros ahora estamos en Madrid por trabajo, pero no pasamos todo el año y nos desquitamos en primavera y verano. Y nuestros vinitos. Pero no Barbadillo. Somos más de vino rojo, de tinto.

Juanito: Somos riberistas. Hay riojistas y riberistas. Que no naranjitos… (risas) Aunque también, porque somos naranjitos del ’82… Somos muy aficionados al vino.

Canijo: En Cádiz se están haciendo vinos buenos, como el Taberner, el Barbazul,… En España se hacen muy buenos vinos. Tenemos un amigo que tiene una bodega. Le distribuimos los vinos por los camerinos de España. Y el otro día este amigo nos invitó a una feria… Y nos fuimos a conocer nuevos vinos y a presentar el vino de nuestro compadre de Ronda.

La búsqueda de la canción perfecta es el destino

NTD: En el single Corazón de goma me gusta cómo sacáis a Vinila Von Bismark de su onda. ¿Cómo surgió eso?

Juanito: Es de Granada. La verdad es que está tiernecita. Ahora está grabando un disco en español, le ha llamado esa onda, y con su ramalazo andaluz.

Canijo: Una onda muy guapa, muy Grecas, con algo electrónico….

Juanito: Una cosa muy diferente. Hemos colaborado también en el disco. Ella nos seguía por las redes. Tenemos grandes amigos en común. Y a partir de eso fue algo muy natural. En nuestros discos siempre hemos llamado a la misma gente (Tomasito, Kiko, Raimundo, Chiqui Mora, Jairo o Enriquito…), y queríamos llamar a otra gente.

Canijo: Creímos que iba a venir con las plumas y sus tatuajes, pero vino muy modosita. Y ahí una anécdota muy buena. Y en la canción dice que nos ponemos tiernos. Y se habla de ponerse tiernos de ‘a gusto’, de beber y de tó. Es una cosa que dice mucho mi compare en Sevilla. Y claro hay esa confusión de tiernecitos, de romanticón, cuando es de ‘a gusto’.

NTD: Y también está Pablo Novoa en ese tema….

Canijo: Le conocemos por el círculo de Mastretta, por Josele de Los Enemigos. Y Pablo Novoa tiene mucha clase. También tiene un proyecto muy bonico que se llama Radio Pesquera. Necesitábamos a alguien que le diera ese rollo de música de ascensor (risas). Es la clase que tiene. Es el maestro, es el tito…

Juanito: Ese rollo así swing. Y luego está el cubano Yelsi Heredia, en el contrabajo, que también toca con El Cigala. Yo tuve un proyecto de flamenco jazz con él, porque también soy percusionista… Cuando vinieron a grabar aquí no se conocía nadie.

Canijo: Es que en Corazón de goma hemos juntado a gente muy diferente. Y han conectado un montón.

Nuestro disco lo pones y ganas vida

NTD: ¿Por qué llamarse matarratas, estricninca?

Canijo: Eso que te lo explique mi compadre Juan, que fue al que se le ocurrió.

Juanito: Allí hay un dicho en los flamencos antiguos de Cádiz, que para decir que alguien era malo decían “cuidado con ese que parece que tiene estricnina en las tripas”, y decían tricnina. Y un día me puse y pregunté: ¿qué es la tricnina? Y claro, me dijeron que era un veneno matarratas. Y también hay una leyenda que dicen que echaban estricnina en los tripis en los 60, no sé si es verdad… Y un homenaje a uno de nuestros grupos favoritos que es Veneno, veneno-matarratas…

Canijo: Un veneno musical. Nuestro disco lo pones y ganas vida. Un nombre muy original. Da juego… Es contundente. Y al tener esas consonantes parece como un tobogán (risas)… El proceso de componer ha sido mano a mano, con las guitarras. Con ideas más raras, más locas. Y buscábamos codo a codo todos los elementos de las canciones. Ahora nos apetece echarlo a andar en directo. Sin achicharrarse mucho. Tenemos diez fechas cerradas (Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla, Granada, Barcelona, Jerez, Murcia, Madrid e Ibiza) y algunos festivales, y más quien nos quiera contratar.

NTD: ¿Os sentís bichos raros?

Juanito: No.

Canijo: A ti sí (risas). Mentira…. Depende de dónde nos metamos, si nos metemos en Operación Triunfo, pues seremos unos bichos raros. En nuestro gremio, nadamos como pez en el agua…

Juanito: Somos sobre todo gente libre, a nuestro aire.

Canijo: Nosotros, y no es por pegarnos el pegote porque somos aún gente joven, tenemos 34 años. Y no tenemos que demostrar nada. Haces canciones para que llegue a alguien. Y al público hay que cuidarlo. Pero somos felices haciendo lo que queremos, e intentamos no fastidiar mucho a los nostálgicos. Pero los nostálgicos tienen que entender que nosotros queremos crecer y seguir adelante. Y lo que nos sale nuevo es porque queremos investigar e innovar, es porque nos sale. Porque es muy aburrido hacer siempre lo mismo.

No entraríamos en Operación Triunfo: artistas así tienen que pasar muchos filtros

NTD: Y tenéis buena camaradería con gente del sur. ¿Qué os parecen cosas nuevas como Niño de Elche?

Juanito: Mola mucho. Yo lo conocí hace mucho en Sevilla. Estaba estudiando cante. Y mira ahora adónde ha llegado con su proyecto. Es algo nuevo. Y se trata de innovar y de abrir otros caminos. Y creo que lo ha conseguido.

NTD: ¿Os sentís dentro de una generación de ha innovado mucho?

Canijo: A Soleá Morente también la metería ahí. Enrique Morente era de los flamencos que más innovaba. Estrella es un poco más clásica, pero Soleá se junta con Los Planetas, mete sintes y tal. Y salirse de la tangente es lo mejor que hay. Diego Carrasco lo ha hecho un montón de veces. Kiko Veneno ha hecho un disco muy guapo con Martín Buscaglia. La búsqueda de la canción perfecta es el destino.

Juanito: Nosotros lo que queremos hacer es una canción del verano (risas). Y jubilarme… Y comprar Pagos de Carraovejas, Muga y Arzuaga…. Y gallinas y marihuana. Y compramos Extremadura o la isla de Perejil. Muchas veces escribo canciones que son más para otra gente que para mí.

NTD: ¿Creéis que está muy estigmatizada la figura del hombre y la mujer en la sociedad de ahora?

Juanito: Mira, mi compadre es el que hace de comer en casa (risas). Estamos en el siglo XXI ya…

Canijo: ¿Hablas del sexismo? Es que nosotros creemos en los seres humano, en la igualdad de géneros, porque desde que hemos nacido nos lo han inculcado así. Así que la gente que vea grandes diferencias entre un hombre y una mujer es que no son de este planeta. Pero es un tema que preferimos no darle vidilla. Si que podemos opinar que para nosotros es más bonito el cuerpo de la mujer que el del hombre.

Juanito: A mí es que me parece como una guitarra…

Canijo: Pero, ¿adónde quieres llegar con esa pregunta?

Intentamos no fastidiar mucho a los nostálgicos, pero siempre hacemos lo que queremos

NTD: A ninguna parte. Adonde me llevéis vosotros…

Canijo: Creo que está muy visto. Hoy en día es una tontería hablar de eso. Hombre, si te pones a pensar en Donald Trump. Todavía hay cavernícolas por ahí sueltos.

NTD: La música española se podría exportar más. ¿No creéis?

Canijo: Yo creo que sí. Es difícil salir al extranjero. Pero para nosotros es nuestro sueño, y ahí está la verdad. Y creo que la música es fácilmente exportable. Tenemos colegas en México, en Argentina.

Juanito: Es difícil que te salgan las cuentas. Y se está trabajando para ir a París, Ámsterdam. Ya hemos ido a Londres…

Canijo: Pero nosotros queremos cruzar el charco con nuestros fusiles, como Estricnina. Con nuestros fusiles en la mano, y una botella de vino, o dos…

