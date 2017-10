Frikstailers convierten la cumbia villera en tendencia kraut y de electrónica mecánica

Si Flor de Piedra o Yerba Brava hubiesen facturado sus primeros hits de cumbia villera en una fábirca metalúrgica y no en los pasillos de la Villa 31 o la Ciudad Oculta, el germen posmoderno que hubieran impuesto habría convertido al folclore sudamericano más barriobajero en trendy, cool y top of the pop. Por el contrario, hemos tenido que esperar a que el siglo XXI se instale y a que productos de favela funk o de la primera cumbia electrónica lanada entre experimentos de ZZK y revulsivos proto-africanistas fuesen generando una convivencia actual entre el pop independiente más moderno y la música de baile que reemplace el indie rock británico. Y de esa convivencia, sonidos del Tercer Mundo más tropical acabaron mutando en una alternativa pistera para que subgéneros como la cumbia dejasen de ser un abismo entre el purismo rock-pop y el folclore patrio, convirtiéndose, y como ya sucediera en Argentina con géneros como el tango o la zamba, en un nuevo folclore adaptable a postulados contemporáneos.

Frikstailers deciden consumar esa conjunción de suburbio neófito, dancehall de extrarradio, oscuridad kraut y electrónica mecánica con En Son de Paz, primer LP del dúo argentino tras foguearse los pasados dos años con un EP (Bicho de luz) y un single multi-remix (Guacha) que, a su vez, formó parte de ese manifiesto generacional de cumbia 2.0 publicado por ZZK el pasado curso, Future Sounds of Buenos Aires. Ahora, y tras esa pretemporada intensiva en zonas comunes de la electrónica sintética y la música tropical, deciden fabricar un exprimidor cumbiero desde el space-dub, el kraut-rock más mecánico y el synth-pop de energía láser. Una auténtica apología de las conexiones maquineras que existen desde el beat tropical, incitando a la ultratumba y a la electrónica más espacial a proponerse como apología de lo villero (Guacha u Otra vez), colinda instrumentos del altiplano con reggae y dub acuático (Los Originarios), haciendo del suburbio y del grito de aviso en los pasillos de las villas una apología épica del post-reggaetón más lunático (Murga del Guachín) o el raggamuffin’ espacial (Dem Can’t Stop We From Talk), colándose como hormigas en medio de un rito tribal de iniciación al peyote para extraterrestres (Son de Paz), acercándose a la vertiente más urbanita, hip-hopera y de espada láser (Hazlo tú mismo), hibridando la murga uruguaya con el synth-pop neo-francés (Batuqueando), convirtiendo a los robots en los nuevos meneadores de bullarengue (Mueve la Cuchi) y hasta plantean futurismos espaciales entre base rap y future-synth con falsete herencia de Jacko incluido (Cumbianchamuyo). Baila como un robot… pero villero.

Frikstailers