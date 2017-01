¿Cuántos metros de distancia, cuántos grados de separación existe entre la música moderna y la raíz más salvaje, terrenal, folclórica? A priori puede parecer que mucho. Resulta lamentable que suene exótica la unión o el acercamiento de músicos relacionados con el circuito alternativo a sus raíces, a su identidad, a la base a través de la que se forjaron unas marcas de agua perfectamente reconocible; cuando es perfectamente natural casos que se llevan dando con frecuencia entre los músicos latinoamericanos desde hace muchos años, como sucede ahora con el dominicano Alex Ferreira en su nuevo experimento, tan cerca de Fania All-Stars y Rolando Laserie como de (sí, asumidlo) Romeo Santos.

Y es que el dominicano, tras un periplo en tierras españolas intentando hacerse fuerte en el circuito español, primero ejercitándose como un cancionista tan cerca del terrario alternativo como radioformulero (el de Un domingo cualquiera) y luego acercándose a una facción cancionista más alterlatina pero sin perder esas melodías inmediatas (el de El Afán), decidió volver a su tierra hace unos años.

Y es en este regreso donde está apareciendo su cancionero más singular, desprejuiciado, en constante movimiento. Así lo dejó patente en Cinema Tropical, un álbum de indietrónica tropicalista, especialmente juguetón en su forma, ofreciendo una óptica mucho más maquinera y enredada en cables que a aquel olor a madera inicial. Sin embargo, la madera aparecería en un álbum como Versiones para el tiempo y la distancia, un guiño a su colega Iván Ferreiro (que cantó con él aquel primer single, Sonrisa valiente) en el que se reversiona a sí mismo y a grandes clásicos como Caetano Veloso, Olga Guillot o los Beach Boys en un tono tan neofolky como cerca del bolero y la nana.

Ahora, Ferreira prosigue ese camino de renaturalización folk y se alía al Frente Caribe, un comando de vocación hibridadora y unificadora, y una orquesta con la que se anima a explorar los puntos de unión (y otros puntos ciegos) entre la canción pop y ritmos como la bachata, el merengue, el gagá o el vallenato. En su (¡uy!) afán por mantener la identidad cultural de la música dominicana, la límpida voz de Alex Ferreira se acerca a ritmos folclóricos centroamericanos, confesándose inspirado por un ramillete de nombres que va desde Luis Días a Joseíto Mateo, Marino Pérez, el Trío Reinoso o iconos desfronterizados universales como el mentado Caetano, Los Mirlos, Buena Vista Social Club o Ebo Taylor.

Ahí se inventa una pista de baile de neo-mambo para curar las heridas (Sabana de la Mar), se codea con ese merengue romanticón tan exportable al resto del mundo en los últimos años (La Insoportable), merodea la frontera entre el reggae y el vallenato (Mala Maña), viaja hasta los confines de los bailes salvajes de las orquestas de hace cincuenta años (La Yugular) y hasta despelleja el calipso en un folk de dormitorio que suena a grabación de campo de principios de siglo XX (Take Me to My Little Islands). Ni muros, ni fronteras, ni hermetismos en el frente: puro Caribe, pura terrenalidad, pura fraternidad, pura sangre.

Alex Ferreira y el Frente Caribe