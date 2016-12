Con las uvas todavía en la garganta, comienza el primerísimo festival del año: el próximo lunes 2 de enero arranca el Actual 17, el festival multidisciplinar y multicultural de Logroño. Durante la primera semana del mes la pequeña capital riojana verá aumentada su densidad de población por mil; o puede que no tanto, pero serán muchos los que, cansados de villancicos y turrones, comilonas familiares y cotillones, se desquiten del batiburrillo navideño con cinco días de macroconciertos, música alternativa, teatro, cine y más variedad que nunca de propuestas culturales en la ciudad que nada tienen que ver con la ruta de los belenes.

Como en años anteriores el Actual 17 tiene multitud de propuestas musicales para gustos variados pero con tendencia hacia la música indie. Grandes nombres de la escena nacional como Love of Lesbian, con canciones adelanto del flamante y exitoso El poeta Halley a estrenar el próximo mes de marzo, junto a Amaral, Elefantes, Talisco o La Pegatina y amigos y The Owl Project, grupo ganador de la última Guerra de Bandas (el concurso que cada año organiza el festival), se repartirán durante el fin de semana del viernes 6 y sábado 7 de enero en el escenario principal del Palacio de los Deportes. Mientras que una decena de artistas del circuito más underground y alternativo, de estilos tan variados como la electro-pop de Hidrogenesse, el pop ochentero de Papaya, o el indiefolk de Pájaro Sunrise o el neosoul de féminas emergentes que cotizan al alza como Iseo o Alice Wonder, entre otros, protagonizando los conciertos más íntimos en las Bodegas Franco-Españolas, las Sesiones Vermú Torero y los Matinales con Estrella.

Mucho soul es el que trae también la riojana Marta Fernández Calvo que protagonizará la propuesta híbrida Concierto Menú, como parte del miniciclo Café Cantante en el Círiculo Logroñés, completarán las populares sesiones de música diurna las jóvenes promesas del folk-rock y el rhythm and blues español, Bambikina y Nora Norman respectivamente, esta última con las entradas ya casi agotadas. En esta misma línea de pequeño formato, Amaro Ferreiro (hermanísimo y compinche de Iván) llenará de pop luminoso la Sala Menhir durante el esperado Concierto noche de Reyes.

Variedad y calor musical para empezar el nuevo año.

Actual 17