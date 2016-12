Son fechas complicadas. Las momias y grandes divos de la cultura comienzan a ocupar las galas navideñas; se vuelve a contratar a José Luis Moreno para montar shows que supuran caspa por los cuatro costados; y las grandes canciones navideñas vuelven a ser las mismas que desde hace treinta, cuarenta o cincuenta años.

Ya llegó la Navidad, y con ello esa complicada pregunta que eleva la categoría de “presente navideño” a una odisea marciana: “¿qué le regalo a mi abuela/o?”. Con los nuevos ejercicios discográficos de tres clásicos de la canción melódica española como Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Raphael, se supone que tienes allanado el camino para poder ser un nieto o nieta que responda con otro regalo a la clásica entrega de bragas, calzoncillos o calcetines que ellos te tienen preparado. Pero, ¿cuál de los tres discos es el idóneo para regalar?

BERTÍN OSBORNE – VA POR ELLAS

El título parece sacado de una frase que el bueno de Bertín, en uno de los descansos mañaneros que hace en algún bar con el equipo del ficcionado y ultraguionizado Tu casa es la mía para tomarse un carajillo o un sol y sombra y hablar de toros, capeas dominicales, rancheras o cómo debe llevarse el palillo en la boca y cómo dominarlo sin necesidad de hacer uso de las manos para cambiarlo de posición. Un “¡Va por ellas!” que suena a brindis cuñadista y a ejercicio de pleitesía heteronormativa a la pasión del macho por las hembras, con el instinto básico especialmente desarrollado.

A la postre, el nuevo ejercicio del dueño y marca de agua del imperio gastronómico Bertín Osborne Selección, es un álbum de versiones de grandes clásicos universales de la canción ligera, el pop y el rock, llevado a un terreno de música de estándares, siguiendo la senda de lo iniciado en Crooner, sintiéndose un Frank Sinatra de La Moraleja o La Finca, guiñando el ojo cada frase y media y convirtiendo a clásicos como la Penélope de Serrat, la Michelle de The Beatles, la Sweet Caroline de Neil Diamond o la Layla de Eric Clapton en canciones que suenan a banda sonora de algún thriller hollywoodiense clásico de los años ’50 interpretados por algún hispano residente en Miami.

Si lo que quieres es adelantar estas navidades las conversaciones acerca de Podemos, Venezuela o lo bien que se vive en esta España nuestra, este es tu disco.

RAPHAEL – INFINITOS BAILES

En un afán modernizador y de muestra explícita de visos de inquietud y movimiento, el divo de Linares decidió aparcar su alianza clásica, que lo reencontraba con el compositor Manuel Alejandro, con quien había trabajado años ha en algunos de los álbumes más históricos y representativos de su carrera, Raphael se acerca a la chavalada.

Y lo hace con Infinitos bailes, un disco en el que ha legado la responsabilidad de componer canciones para él a conocidos nombres de las generaciones más jóvenes, desde Dani Martín a Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Mikel Izal, Iván Ferreiro, Pablo López o Rozalén, entre muchos otros.

El problema es que, a pesar de su capacidad para aplicar su particular filtro a un cancionero supuestamente contemporáneo, el repertorio se mueve con algo de desequilibrio, entre lo viejo y lo moderno, entre el ejercicio forzado de quien lo compone ad hoc y quien lo interpreta por la fuerza: acaba pareciendo más un disco en el que las bases están interpretadas por las bandas de acompañamiento de todos esos conocidos artistas, pero con Raphael ocupando el papel de vocalista, encontrándose a gusto en algunos casos (como en Aunque a veces duela, En Pie o Igual (Loco por cantar)) y perdiéndose en una pesada niebla de desconexión en el grueso de las canciones (Por ser tú, Infinitos bailes, Del principio hasta el fin, La última ovación…).

Si tu abuelo/a se quiere jactar de moderno/a y de escuchar a los mismos artistas que tú pero sin tener que oír sus voces, este es el disco que tienes que comprar.

ISABEL PANTOJA – HASTA QUE SE APAGUE EL SOL

Quizá os lo toméis a broma, pero es uno de los acontecimientos musicales del año. La Panto, aún con el olor y el reflujo de los barrotes sobre su frente, recién salida de la cárcel tras un seguimiento mediático de su condena y los meses posteriores, publica un sonado disco cargado de morbo, de mensajes en clave y con un extra: se trata de un cancionero compuesto por un Juan Gabriel que fallecía tan solo unas semanas antes de que se publique el disco.

El sonido de Hasta que se apague el sol responde a la perfección con la idiosincrasia folclórica de Isabel Pantoja: sigue siendo la última tonadillera, una diva sin un gran vozarrón pero sí con unas marcas de agua muy identificables. En el disco sigue meneándose por los derroteros de la copla de drama queen, con ese aire a ranchera casposa que Juan Gabriel tan bien ha sabido perfilar durante décadas, pero haciendo guiños a géneros como el tango (Por la señal de la cruz), la ranchera (Luna) o la canción ligera latina con la colaboración de su hijo (Debo hacerlo). Pero, sobre todo, este nuevo ejercicio de la viuda por antonomasia está plagado de nuevos clásicos copleros como desde hace muchos años no se habían escrito, a pesar de las intenciones de Tamara “la buena”.

Aquí, temas especialmente intensos y desgarradores como Te lo pido por favor (“ten mi vida, te la doy, / pero no me dejes nunca, nunca, nunca: te lo pido por favor”), Abrázame muy fuerte (“nada es como ayer / abrázame, que el tiempo pasa y él nunca perdona / ha hecho estragos en mi gente como en mi persona”), Hasta que te conocí (“muy tarde comprendí que no te debía amar, / porque ahora pienso en ti mucho más que ayer… ¡qué barbaridad!”) o Ahora que te vas (“piensa que a esa que escuchas por la radio sólo le diste un cruel calvario y un amor infiel lleno de heridas. Y piensa que fuiste mal agradecido, mal amante, mal amigo y un profesional de la mentira”) suenan como clásicos, como pequeñas obras de teatro en sí mismas, cargados de ese quejío coplero tan pantojil.

Si quieres trasladar a tu abuela (éste es más de abuelas que de abuelos) a ese dramatismo folclórico en el que se forjó su identidad musical y darle algunas declaraciones en forma de canciones sobre los “conflictos rosas” de Isabel Pantoja, Julián Muñoz y viceversa, y así comprender mejor el devenir de Sálvame, este es tu disco.

Abuelita, dime tú