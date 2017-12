El impacto de la música en el mundo del videojuego

Vivimos conectados. A medida que pasan los años, nuestra sociedad va poco a poco convirtiéndose en una distopia edulcorada de las caricaturas más pesimistas del gremio artístico. Verdaderamente conectados y con acceso a una comunicación sin parangón en la historia, pero cada vez más alejados los unos de las otras.

El videojuego encaja en esta realidad más que nunca. Concebido para distraer, pero también para fomentar y alimentar nuestra creatividad e imaginación. Su evolución es innegable y su futuro, más claro que nunca. La realidad virtual se va desdibujando capa a capa hasta que nos encontramos con títulos tan reales que impacta. Y es que ahora no es la pelota y una cuerda lo que mantiene en la calle a los jóvenes -y no tan jóvenes-. Son los videojuegos. Cada vez más interactivos y dinámicos. Más ambiciosos y constructivos. El género se despliega y desglosa en multitud de temáticas para todos los gustos y la música ha evolucionado a la par.

Ha llegado un punto en el que ambos mundos se nutren entre sí y no podemos concebir un juego sin su propia banda sonora. Al igual, la música se sirve de toda plataforma audiovisual para que las notas que inundan nuestro oído fluyan mejor con el vehículo de la imagen y el arte. Mundos interconectados y que hoy por hoy no podemos, ni queremos separar.

Y es que estamos asistiendo a una época dorada del mundo de la música en el videojuego. Como ocurre con la pequeña pantalla, los grandes productores y estrellas de la industria musical han visto el filón que supone trabajar para el mundo del videojuego. Generalmente pueden disfrutar de una libertad creativa que los invita a dejarse llevar y componer hasta dar forma a piezas de gran calidad musical.

“Estamos asistiendo a una época dorada del mundo de la música en el videojuego. Como ocurre con la pequeña pantalla, los grandes productores y estrellas de la industria musical han visto el filón que supone trabajar para el mundo del videojuego”

En esto de los videojuegos, Japón se encuentra en la vanguardia y compositores como el célebre Nobuo Uematsu han creado escuela. Su trabajo para la saga Final Fantasy es oro puro y ha conseguido despertar emociones con un par de acordes. También ha trabajado para esta saga Yoko Shimomura, otra compositora que colabora asiduamente con Square, siendo su más reciente trabajo la banda sonora de la última entrega de la saga; Final Fantasy XV. También ha creado piezas para la saga de Kingdom Hearts y Parasite Eve.

Actualmente, Square trabaja con tesón para que se reconozca la importancia y calidad de la música en el videojuego. Para ello, desde 2007 empezaron a financiar el proyecto Final Fantasy: Distant Worlds, que se trata de una orquesta que a través de una gira mundial lleva la música más reconocible de todas las entregas de la saga a los distintos teatros alrededor del globo. Toda una experiencia visual y auditiva de la mano de Uematsu y el artista ganador del Grammy, Arnie Roth.

Y es que Square está tan comprometida a actualizar y expandir su influencia musical, que para la última entrega de su saga contaron con la colaboración musical del grupo británico Florence + the Machine con tres canciones, sirviendo una de ellas como intro del videojuego. La poderosa voz de Florence Welch casa a la perfección con el tono del videojuego, marcado por el viaje del príncipe de Lucis, Noctis. La británica presta su melodiosa y nostálgica voz y nos dibuja un crisol de emociones, haciéndonos testigos de una historia marcada por el autodescubrimiento y el crecimiento personal.

Otro gran ejemplo de magnífica composición es el trabajo de Jack Wall para la primera y segunda entrega de Mass Effect, la historia intergaláctica de BioWare y protagonizada por el comandante Shepard. BioWare ha recibido críticas positivas por su esfuerzo a la hora de contar historias intrigantes y hacer del dialogo un método interactivo que supone un elemento más -para alguno el más interesante- de la historia. Gracias a las decisiones tomadas en los diálogos, la historia evoluciona y muta. Además, la empresa ha apostado porque sus historias representen todas las etnias y orientaciones sexuales posibles, haciendo que tanto Mass Effect, como Dragon Age resulten un espejo para todos y para todas. Cualquier niño o niña podrá verse representado en la pantalla, independientemente de qué sienta, qué piense o cómo sea. Volviendo a la música, Jack Wall ha creado temas como The Illusive Man que rompen con la métrica y el canon clásico. Una composición virtuosa que mezcla el mundo orgánico con el electrónico y crea una pieza digna de ser interpretada en concierto.

También tenemos ejemplos magistrales de transportar el folclore musical al videojuego. En The Witcher 3: Wild Hunt, los compositores Marcin Przybylowicz y Mikolai Stroinski heredan la tarea de realizer la banda sonora de un juego que rompió moldes, tanto por su narrativa como por su apartido visual. A lo largo de la historia, Geralt de Rivia, un brujo de la Escuela del Lobo, deberá emprender una búsqueda -rescate- de una joven y lo hará acompañado por una envolvente y mágica atmósfera creada por este dúo.

Curiosamente, hasta celebridades de la talla de Paul McCartney han realizado sus pinitos en el mundo del videojuego. El ex beatle se une a Michael Salvatori, Martin O’Donnell y C. Paul Johnson para componer música en la entrega Destiny. Este shooter cuenta con la canción Hope for the Future, una pieza de tono épico que encaja sutilmente con el género bélico de Destiny.

Viajando a tierras argentinas, el músico y compositor Gustavo Santaolalla, conocido por ser ganador del Óscar gracias a su trabajo para Brokeback Mountain y Babel, ha puesto su talento a trabajar para la compañía Naughty Dog. El título en cuestión es The Last of Us en sus dos entregas hasta la fecha y nos facilita entrar en la tensión por la supervivencia en un mundo postapocalíptico. Los acordes y sonidos de cuerda que hicieron famoso a este compositor están presentes en esta banda sonora, envolviéndonos en un manto de tristeza agridulce. Ese tipo de sentimiento que nos deja la sensación de estar huecos y vacíos por dentro, porque donde debe de situarse la esperanza de vivir para ver un mañana mejor, se encuentra la cruda realidad. Una historia muy dura pero que garantiza una experiencia de calidad inigualable.

También de Naughty Dog, la saga Uncharted apuesta favorablemente por el uso de una trabajada banda sonora. En su última entrega, el compositor Henry Jackman, conocido por Capitán América: Civil War o Kingsman coge las riendas de una banda sonora para otro formato audiovisual: el videojuego. Y qué videojuego. Uncharted rompe precedentes y conquista tanto a la crítica como al usuario con su historia trepidante y llena de acción y personajes tridimensionales, bien construidos y poblados de zonas grises.

En Silent Hill la ecuación fue una mezcla de numerosos elementos que en conjunto hicieron historia en el videojuego. Esta saga contó con una banda sonora que evitaba el cliché del susto en el género del terror. En cambio, el compositor japonés Akira Yamaoka se convierte en un Hitchcock del videojuego y consigue erizar la piel con sólo escuchar acordes de sus piezas más reconocibles. Apaga la luz si te atreves.

En España también tenemos artistas que deciden apostar por el género del gamer. Óscar Araujo se ha encargado de componer la música para Castlevania, donde el español hace un uso soberbio de la orquesta. Los violines se suman a una percusión que dota de un grado épico a la historia protagonizada por Drácula. La sección de viento también se encuentra presente aportando virtuosidad y simbolismo a la misión del conde vampírico en busca de su venganza.

Sin embargo, no son todos compositores españoles. Vetusta Morla, que acaban de conquistarnos de nuevo con la publicación de Mismo Sitio, Distinto Lugar (por el cual hablamos con ellos y cuyo álbum analizamos al dedillo) se ganaron su puesto en este artículo al componer la música para el videojuego Los ríos de Alice (cuya banda sonora analizamos aquí). En esta historia, el jugador debe ayudar a Alice a enfrenta y derrotar sus miedos, que no son más que los miedos a los que todos hacemos frente diariamente. La envidia, la pereza o la mentira acosan a la joven y debemos socorrerla para infundir coraje en su corazón. La vieja Morla se marcó un LP en el que flexionaron y estiraron al máximo su capacidad compositora, experimentando con sonidos que consiguen hacer brotar dulces emociones con la escucha.

“La etiqueta que aporta el prejuicio va perdiendo valor y peso y la sociedad acepta que rendirse a los placeres del videojuego nos puede aportar mucho”

Se podrían enumerar decenas de composiciones que me quedan por analizar. Poner foco en otras opciones que también reúnen todo lo necesario para ser considerada obra maestra. La realidad es que el avance del sector del videojuego es innegable y su impacto se hace notar cada vez más. La etiqueta que aporta el prejuicio va perdiendo valor y peso y la sociedad acepta que rendirse a los placeres del videojuego nos puede aportar mucho. Y todo porque gracias a ellos podemos aprender, podemos ser el héroe de nuestra propia historia y derrotar monstruos, miedos y estereotipos. ¿Quién no quiere ser el héroe o la heroína de su propia vida?

Música, videojuegos y viceversa