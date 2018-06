Se prepara un disco con canciones inspiradas en ‘Juego de tronos’

Si hubiera un botón de F5 que traslade al futuro a los más fanáticos de Juego de tronos, a buen seguro se dejarían las yemas de los dedos intentando hacer que pase el tiempo para el estreno de la que será la última temporada de la saga, cuyo estreno está previsto para finales de 2018 o principios de 2019.

Sin embargo, desde HBO y Columbia Records siguen encontrando razones para que la espera sea algo más dulce, siempre y cuando estés dispuesto a seguir dejándote unos euros en ello. Ahora, el nuevo movimiento es un álbum inspirado en la celebrada y galardonada serie. Music Inspired by Game of Thrones incluirá a músicos de diversos géneros; y, si bien se desconoce el contenido del disco, sí que es bastante previsible que formen parte de este material algunos artistas que han aportado canciones en las temporadas anteriores.

Desde Gary Lightbody de Snow Patrol, que interpretó en la tercera temporada un fragmento de The Bear and the Maiden Fair; a Will Champion, batería de Coldplay, que tocó durante otro episodio; la colaboración de los islandeses Sigur Rós, que tocaron The Rains of Castamare en la boda de Joffrey y Margaery; Ed Sheeran, cuando tocó en la última temporada su canción Hands of Gold en presencia de Arya Stark; o incluso aquel cameo de la banda metalera Mastodon…

Pero, ¿quién sabe? Quizá pasan de nosotros y presentan otro tipo de canciones en este álbum.

Música y Tronos