Que el mundo de la ficción en la pequeña pantalla ha cambiado exponencialmente, nadie lo niega ya. Las agujas del reloj avanzan imparables y el tiempo ha hecho evolucionar nuestra forma de consumir televisión. Formatos y dispositivos cada vez más avanzados y ficciones más y más valientes a la hora de contar historias. La explosión cultural que vivimos en la hermana pequeña del cine es tal que podríamos tildar de Edad de Oro visual en las series de televisión. Pero, ¿qué sería de nuestras ficciones favoritas sin la música?

A menudo, la música ha sido capaz de fijar en nuestra retina episodios, tramas y escenas que, con el tiempo, han pasado a formar parte de la historia de la televisión. Momentos icónicos que todos recordamos y que sin ese aporte musical no habría sido posible su existencia. Hablamos de ese sentimiento que aflora y que se manifiesta en vellos de punta, en corazones encogidos y en suspiros de congoja, miedo, expectación o el más puro y absoluto amor.

Nos emocionamos con nuestras series en gran parte gracias a su aporte musical y sin éste, pese a estar bien escritas, estructuradas o dirigidas, las series no serían lo mismo. Paulatinamente, la música ha penetrado con éxito en las series, llegando a convertirse en coprotagonista de la vanguardia junto con elementos como el guión, la dirección o la fotografía.

Con la música se puede influir, acrecentar, despertar y básicamente manipular emocionalmente al espectador. Un claro ejemplo de ello es la magnífica ficción de la HBO, The Leftovers, donde el compositor alemán Max Richter juega con nuestras emociones como si de un titiritero se tratase. Gracias a sus composiciones, un mundo tras la departure adoptó un tinte de melancolía y belleza sin parangón. Tres temporadas que han marcado un hito en la historia de la televisión y ha sido en gran parte gracias al uso de la música. Escenas que nos hacen bucear por la mente del personaje y conectar con éste de forma magistral.

También podemos apreciar un uso certero e ingenioso en la ficción futurista Westworld, donde Ramin Djawadi practica su particular magia con la música. Utilizar sintonías y melodías anacrónicas en la pianola del salón dentro del parque temático inspirado en el oeste dota de un simbolismo subyacente, ayudándonos a no olvidar que son robots lo que estamos viendo, dentro de un parque temático. Toda una experiencia sensorial y de ocio que invita a los visitantes a vivir una aventura donde ellos son los protagonistas, a costa de las vejaciones y maltratos a robots en nombre de la ausencia de la humanidad. Toda una irónica forma de mostrar la crueldad y deshumanización –nunca mejor dicho- de una raza humana degenerada.

Y es que Djawadi, compositor medio iraní, medio alemán, ha saltado a la fama gracias a su trabajo célebre para otra ficción de la HBO, la famosa fantasía Game of Thrones. En este fenómeno de masas, el compositor es capaz de crear temas específicos para diferentes localizaciones y personajes, generando una correlación entre melodía y trama en nuestro subconsciente y apoyando a la historia generando una atmósfera determinada para cada momento. Dignas de mencionar son sus composiciones para la familia Stark o su composición para Rains of Castamere o Light of the Seven, donde directamente su música servía de hilo conductor para poner un punto y final a una temporada y dejar totalmente boquiabierta a la audiencia. Sin duda alguna, se puede afirmar rotundamente que un gran autor y artífice de parte del éxito mundial de esta serie es Ramin Djawadi y su música seguirá tarareándose y versionándose pasados los años. Eres inmortal Djawadi, lo has conseguido.

Pero no todo queda en la HBO, también la americana Netflix se sirve del uso de la música para que asociemos ciertos personajes e historias a determinadas sensaciones. La aclamada Dark ha conseguido apoyar a la trama con dosis de suspense y expectación durante toda la temporada de este drama de saltos en el tiempo y agujeros negros filmado en Alemania.

También, The OA no sería igual sin su distintiva melodía de violín interpretada por el personaje protagonista de Brit Marling, Prairie. O igualmente es importante la presentación de Renata, tocando la guitarra española e interpretada por Paz Vega. Así como la triste y bella canción de Rachel, personaje interpretado por la cantante Sharon Van Etten.

Es también hilo conductor de la historia y tremendamente relevante la música en Mr. Robot, el drama thriller americano sobre seguridad cibernética y hackers que se plantean derribar el sistema preestablecido. Una historia teñida con toques de depresión clínica y narrada con un ritmo lento, introspectivo, donde el elemento estrella es el guión y la interpretación. Los engaños al espectador son numerosos y los giros de trama contundentes y efectivos.

Rami Malek deleita a la audiencia con una interpretación sublime de un joven Elliot Anderson, que se enfrenta a ansiedad social y arrastra demonios del pasado que lo acosan sin tregua. Cabe mencionar el uso de la mítica Where is my mind de Pixies versionada a piano.

Pero también es capaz de acompañar la historia dibujando una armonía y simbiosis como en Penny Dreadful, drama de fantasía histórica inspirado en el Londres Victoriano y protagonizado por monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo. En esta historia de Showtime y Sky, los personajes están acompañados de sonidos orquestales de cuerda y viento compuestos por Abel Korzeniowski y que aportan un tono épico y oscuro, cuasi lúgubre. Un velo negro y taciturno, que sumado al filtro de imagen y los monólogos nihilistas y melancólicos genera un mundo decadente lleno de monstruos que acosan a los protagonistas.

Pero para entender el fenómeno viral que supone el seguimiento de series de éxito hoy día, hay que viajar un poco al pasado y analizar títulos que sentaron las bases de la televisión actual. El drama de ABC, Lost, se trata de un ejemplo que sintetiza cada uno de los elementos necesarios para conformar un hit masivo. En este caso, la música de Michael Giacchino era capaz de soportar el peso de la trama sin necesidad de utilizar guión.

A través de composiciones, Giacchino ayudó a marcar historia con el mítico “Not Penny’s Boat” o hizo aflorar nuestras lágrimas con partituras que pertenecían a parejas como Desmond y Penny o Sun y Yin. Durante 6 temporadas, esta serie generó un punto de inflexión que sentó las bases de lo que conocemos hoy día como serie fenómeno de masas y viral, y la música fue uno de los mayores artífices de ello.

También se puede encontrar vanguardia dentro de un título ya de por sí vanguardista, como es el caso de la distopia británica Utopía, donde Cristóbal Tapia de Veer se sirve de excrementos secos y huesos humanos para generar sonidos de percusión, que sumados a sonidos de programación electrónica conforman una banda sonora de tono minimalista. En este caso, la música está pensada para acompañar, sin necesidad de ser demasiado grandilocuente o notoria. Sin embargo, gracias a ella, la misma trama reluce en temas como Where is Jessica Hyde, que conforman todo un cántico dentro de la escena nerd.

Y de distopías viajamos a drama zombie de la mano de Bear McCreary, autor de la banda sonora de la historia que ha reinventado el género zombie. The Walking Dead se trata de una serie que sin su música, episodios magistrales que se centran en la evolución interna de los personajes, enfrentados a situaciones de supervivencia extrema en un apocalíptico mundo caótico, nada tendría sentido. Juraría que sin la participación de Creary en ella, The Walking Dead se convertiría en un mero efectismo repetitivo de disparos y muchas horas de caracterización y maquillaje. También aporta belleza y profundidad su trabajo para la historia de viajes en el tiempo Outlander, donde Claire Randall es trasportada a la Escocia del siglo XVIII y el compositor nos ayuda a entender la confusión de una Claire encerrada en un mundo que no le pertenece.

Para despedirnos, volvemos a la HBO, donde una de sus series estrella, Six Feet Under¸ supone un antes y un después a nivel de calidad y efectismo. Esta serie de Alan Ball se encuentra dentro de todas las listas elaboradas por la crítica y lejos de caer en el olvido, su impacto genera un efecto de envejecimiento que la dota de un carácter atemporal. Sí, pasan los años, pero sigue posicionándose dentro del ranking como visualización obligatoria para todo seriéfilo que se precie.

Claros ejemplos de series de la televisión que, unas más y otras menos, perdurarán en el tiempo, convirtiéndose en perfectas excusas para protagonizar un domingo de manta y peli. Quizá, un domingo de marzo lluvioso donde solo o acompañado te dediques a recrearte con otros mundos, llenos de historias y aventuras, donde tú puedas dejarte llevar y ser. Con música, claro.

Música, series y viceversa