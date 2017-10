La exposición documental que confirma que los escandinavos no son fríos

Aunque no lo parezca, el invierno se nos echa encima. Cualquiera de estos días el frio caerá sobre nosotros como la ira de Cthulhu, y ¿qué mejor manera de asumirlo que adentrándonos en la música experimental finlandesa? El Espacio Trapezio presenta hasta el 5 de noviembre una exposición documental realizada gracias a la subvención de Frame Contemporary Art Finland y al apoyo de AV-arkki y del Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid, que demuestra que las grandes diferencias entre algunos trabajos experimentales con influencias del rock, punk, folk, pop, jazz, electrónica, etc., no resultan hoy en día tan abismales como podían serlo en los sesenta. De hecho, el prejuicio de que los músicos escandinavos son fríos es totalmente erróneo: su música experimental puede pasar del free jazz a la psicodelia fácilmente, y tiene un punto de vista muy heterogéneo y contemporáneo.

Así, en la exposición podrán verse películas, videoclips, discos, grabaciones, libros, carátulas, carteles y tarjetas de numerosos artistas, músicos, escritores e investigadores finlandeses. La muestra coincide con el festival Días Nórdicos, evento que desde hace ocho años llega a la capital coincidiendo con la llegada del otoño. Pero la pregunta es: ¿cómo debemos escuchar y comprender este tipo de música? cuestión que pone sobre la mesa esta muestra mientras traza un recorrido desde lo teórico hasta las formalizaciones artísticas más diversas; a través de las enriquecedoras relaciones que estas forman entre sí, nos pone en contacto con algunos de los matices que constituyen la música experimental finlandesa, como son la hibridación de los géneros musicales, la desvinculación de los artistas a una sola escuela o corriente estética, la disolución del carácter de autenticidad de la música, la ironía o la aparición de nuevos espacios sonoros que se están abriendo continuamente por todo el país.

Artistas como Pan Sonic, los más conocidos en la escena finlandesa de la electrónica experimental; la música industrial gótica, donde los países nórdicos son grandes embajadores; la artista sueco finlandesa Tsembla, que utiliza una amplia gama de instrumentos, electrónica, objetos y samples manipulados, Kuupuu; Pink Twins, dúo formado por los artistas visuales y sonoros Juha y Vesa Vehviläinen que trabajan en el cruce del arte visual y la música; la banda de folk psicodélico Avarus… son solo algunos ejemplos de la efervescencia musical finlandesa que traen consigo un nuevo público habituado al lenguaje virtual de Internet y protagonista de un relevo generacional en cuanto al consumo cultural formado por devoradores de fragmentos de imágenes, sonidos y sensaciones a los que se somete nuestra vida cotidiana para descomponerla en pequeñas partículas y reunirlas una vez más en audaces y caóticas construcciones. Un gran plan para estrenar bufanda. Y después, un chocolate con churros.

Programación

02.10: Sonidos contemporáneos de Finlandia. Una sesión de DJ comentada por Toni Ledentsa

09.10: Muestras de música experimental finlandesa (con explicaciones y comentarios)

16.10: Erkki Kurenniemi: El futuro no es lo que solía ser

23.10: Ensayo/error. Ciclo de cine experimental finlandés

30.10: Ensayo/error. Ciclo de cine experimental finlandés

06.11: Concierto de Lau Nau

