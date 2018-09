Para reiniciar los géneros se necesitan nuevas miradas. El patrón de sonido del indie-pop llevaba muchos años anquilosado. De ahí que la irrupción del trío Music for Eleven Instruments, con una visión mucho más contemporánea del sonido que años atrás consiguieron erigir proyectos como Belle & Sebastian y The Magnetic Fields, en ese juego de que algo aparentemente pequeño suene especialmente grandilocuente, ha conseguido llevar a un nuevo estadio aquel género.

Así lo demostraron hace un par de años en su segundo álbum, At the Moonshine Park With An Imaginary Orchestra, un ejercicio en el que el registro indie-pop se funde con el de unos arreglos de cuerda y de big band, mutando en esa ‘orquesta imaginaria’ que prometían; entremezclando inocencia y madurez, en un cancionero que rezuma una estética de pop de cámara prácticamente desconocida en el circuito.

Ahora, ponen en circulación el videoclip de Tunnel Vision, una de las mejores canciones de dicho álbum. El vídeo, dirigido por Nadia Arancio, lo podéis ver en exclusiva en España a través de nuestra web.

Music for Eleven Instruments